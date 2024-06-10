Milli sporcu Tuğba Danışmaz kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlamada milli sporcu Tuğba Danışmaz, altın madalya elde etti. Milli atlet Tuğba Danışmaz, ilk denemesinde 14,31 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak Avrupa şampiyonu oldu.