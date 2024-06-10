https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/milli-sporcu-tugba-danismaz-kadinlar-uc-adim-atlamada-turkiye-rekoru-kirdi-1084672781.html
Milli sporcu Tuğba Danışmaz kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı
Milli sporcu Tuğba Danışmaz kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı
Sputnik Türkiye
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat stadyumunda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlama finalinde Milli sporcu Tuğba Danışmaz... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T09:46+0300
2024-06-10T09:46+0300
2024-06-10T09:46+0300
spor
tuğba danışmaz
milli sporcu
olimpiyat oyunları
roma
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Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar üç adım atlamada Milli sporcu Tuğba Danışmaz, ilk hakkında 14.29 metrelik atlayış yaptı.İkinci hakkında 14.57 metreyle Türkiye rekorunu kıran Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/arda-gulerden-milli-takim-paylasimi-en-buyuk-gurur-1084672398.html
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tuğba danışmaz, milli sporcu, olimpiyat oyunları, roma
tuğba danışmaz, milli sporcu, olimpiyat oyunları, roma
Milli sporcu Tuğba Danışmaz kadınlar üç adım atlamada Türkiye rekoru kırdı
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat stadyumunda düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kadınlar üç adım atlama finalinde Milli sporcu Tuğba Danışmaz gümüş madalya kazanarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı.
Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar üç adım atlamada Milli sporcu Tuğba Danışmaz, ilk hakkında 14.29 metrelik atlayış yaptı.
İkinci hakkında 14.57 metreyle Türkiye rekorunu kıran Danışmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası da aldı.