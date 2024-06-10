https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/arda-gulerden-milli-takim-paylasimi-en-buyuk-gurur-1084672398.html
Arda Güler'den milli takım paylaşımı: 'En büyük gurur'
Arda Güler'den milli takım paylaşımı: 'En büyük gurur'
Sputnik Türkiye
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olan Arda Güler, milli takım formasıyla kamera önü geçti. Yıldız futbolcu milli takım formasıyla yaptığı... 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T09:14+0300
2024-06-10T09:14+0300
2024-06-10T09:14+0300
spor
arda güler
milli takım
a milli futbol takımı
futbolcu
forma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/06/1073239246_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2eff853a4c0889a6ba29337705fa5319.jpg
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, milli takım formasıyla sosyal medya hesabından gönderi paylaştı.Güler, milli takım foması olan gönderi altına 'milli gurur' notunu düştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/besiktastan-ali-koc-mesaji--1084667392.html
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arda güler, milli takım, a milli futbol takımı, futbolcu, forma
arda güler, milli takım, a milli futbol takımı, futbolcu, forma
Arda Güler'den milli takım paylaşımı: 'En büyük gurur'
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ilk Türk futbolcu olan Arda Güler, milli takım formasıyla kamera önü geçti. Yıldız futbolcu milli takım formasıyla yaptığı paylaşımda 'milli gurur' ifadelerini kullandı.
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler, milli takım formasıyla sosyal medya hesabından gönderi paylaştı.
Güler, milli takım foması olan gönderi altına 'milli gurur' notunu düştü.