https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/malavi-cumhurbaskani-yardimcisini-tasiyan-ucak-radarlarin-ekranlarindan-kayboldu-1084697255.html
Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısını taşıyan uçak radarların ekranlarından kayboldu
Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısını taşıyan uçak radarların ekranlarından kayboldu
Sputnik Türkiye
BBC’nin aktardığı üzere, Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'yı ve diğer 9 kişiyi taşıyan uçak, radarların ekranlarından kayboldu. 10.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-10T19:33+0300
2024-06-10T19:33+0300
2024-06-10T20:18+0300
dünya
malavi
cumhurbaşkanı yardımcısı
uçak
kayıp
arama-kurtarma
operasyon
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Habere göre, Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'yı ve diğer 9 kişiyi taşıyan uçak, radarların ekranlarından kayboldu.Uçak, sabah saatlerinde kötü hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş yapamamıştı. Malawi 24’e göre, uçağın düşmüş olabileceğine dair endişeler artıyor.Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, olay ile ilgili bilgilendirildikten sonra Bahamalar’a planlanan uçuşunu iptal etti ve acilen arama-kurtarma operasyonu başlatılması talimatını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240519/iranda-cumhurbaskani-reisiyi-tasiyan-helikopter-dustu-1083981334.html
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malavi, cumhurbaşkanı yardımcısı, uçak, kayıp, arama-kurtarma, operasyon
malavi, cumhurbaşkanı yardımcısı, uçak, kayıp, arama-kurtarma, operasyon
Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısını taşıyan uçak radarların ekranlarından kayboldu
19:33 10.06.2024 (güncellendi: 20:18 10.06.2024)
BBC’nin aktardığı üzere, Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'yı ve diğer 9 kişiyi taşıyan uçak, radarların ekranlarından kayboldu.
Habere göre, Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'yı ve diğer 9 kişiyi taşıyan uçak, radarların ekranlarından kayboldu.
Uçak, sabah saatlerinde kötü hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş yapamamıştı. Malawi 24’e göre, uçağın düşmüş olabileceğine dair endişeler artıyor.
Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, olay ile ilgili bilgilendirildikten sonra Bahamalar’a planlanan uçuşunu iptal etti ve acilen arama-kurtarma operasyonu başlatılması talimatını verdi.