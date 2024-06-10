https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/malavi-cumhurbaskani-yardimcisini-tasiyan-ucak-radarlarin-ekranlarindan-kayboldu-1084697255.html

Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısını taşıyan uçak radarların ekranlarından kayboldu

Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısını taşıyan uçak radarların ekranlarından kayboldu

Sputnik Türkiye

BBC’nin aktardığı üzere, Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'yı ve diğer 9 kişiyi taşıyan uçak, radarların ekranlarından kayboldu. 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T19:33+0300

2024-06-10T19:33+0300

2024-06-10T20:18+0300

dünya

malavi

cumhurbaşkanı yardımcısı

uçak

kayıp

arama-kurtarma

operasyon

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Habere göre, Malavi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saulos Chilima'yı ve diğer 9 kişiyi taşıyan uçak, radarların ekranlarından kayboldu.Uçak, sabah saatlerinde kötü hava koşulları nedeniyle havalimanına iniş yapamamıştı. Malawi 24’e göre, uçağın düşmüş olabileceğine dair endişeler artıyor.Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, olay ile ilgili bilgilendirildikten sonra Bahamalar’a planlanan uçuşunu iptal etti ve acilen arama-kurtarma operasyonu başlatılması talimatını verdi.

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malavi, cumhurbaşkanı yardımcısı, uçak, kayıp, arama-kurtarma, operasyon