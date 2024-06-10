https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/kaybolan-kadinin-ardindan-gercek-ortaya-cikti-canli-canli-6-metrelik-piton-tarafindan-yenmis--1084669630.html

Kaybolan kadının ardından gerçek ortaya çıktı: Canlı canlı 6 metrelik piton tarafından yenmiş

Kaybolan kadının ardından gerçek ortaya çıktı: Canlı canlı 6 metrelik piton tarafından yenmiş

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Kalempang köyünde yerel bir pazarda yiyecek satmak için evinden çıkan 50 yaşındaki Feride isimli kadın, bir gün sonra ormanda ölü bulundu... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T08:05+0300

2024-06-10T08:05+0300

2024-06-10T08:12+0300

yaşam

kayıp

piton

piton yılanı

ölüm

orman

endonezya

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Dört çocuk annesi Feride, yiyecek satmak için ormanın içinden geçerek pazara gitmek üzere yola çıktı. Eşi Noni, Feride'nin eve dönmemesi üzerine endişelenerek yerel yetkililere haber verdi. Yetkililer, Güney Sulawesi eyaletinin Sidrap bölgesinde geniş çaplı bir arama başlattı.Korkunç keşif: 6 metrelik pitonArama çalışmaları sırasında, ormanın içinde hareket edemeyen ve midesinde büyük bir şişkinlik olan 6 metrelik bir piton bulundu. Çalıların arasında yatan yılan, yerel halk ve Feride'nin eşi tarafından dikkatle incelendi.Acı gerçek ortaya çıktıMilliyet'in haberine göre pitonun karnını palayla kesen köylüler, 50 yaşındaki kadının cesedine ulaştı. Feride'nin kıyafetleri bile üzerindeydi ve dev yılanın kurbanı canlı canlı yediği anlaşıldı. Eşi Noni, gördükleri karşısında büyük bir şok yaşadı ve eşinin tek başına evden çıkmasına izin verdiği için pişmanlık duyduğunu belirtti.Köy muhtarı: i̇lk kez yaşanmadıKalempang köyünün muhtarı, daha önce köylerinde benzer bir olay yaşanmadığını ancak Endonezya'da dev yılanların insanları yutmasının ilk kez kayıtlara geçmediğini söyledi. Ekim 2022'de bir başka kadının kauçuk toplamak için ormanda yürürken dev bir piton tarafından yenildiği ve 2018'de de yine bir pitonun karnından bir kadının cesedinin çıkarıldığı hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yuruyuse-cikan-kadin-tesadufen-900-yillik-hazine-buldu-buyuk-ikramiyeyeesdeger-1084636854.html

endonezya

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kayıp, piton, piton yılanı, ölüm, orman, endonezya