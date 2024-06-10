https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/lens-kullanirken-dusa-girdi-2-gunde-gozunu-kaybetti-nelere-dikkat-edilmeli-1084670007.html

Lens kullanırken duşa girdi, 2 günde gözünü kaybetti: Nelere dikkat edilmeli?

Lens kullanırken duşa girdi, 2 günde gözünü kaybetti: Nelere dikkat edilmeli?

Sputnik Türkiye

ABD'de yaşayan 34 haftalık hamile Rachel Prochnow, gözünde kaşıntı hissiyle başlayan süreçte Acanthamoeba Keratiti teşhisi aldı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op... 10.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-10T09:02+0300

2024-06-10T09:02+0300

2024-06-10T09:02+0300

lens

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11 yıldır lens kullanan Rachel, spor salonundan çıkarken gözünde kaşıntı hissetti. İlk başta önemsemediği bu belirti, ertesi gün annesinin doğum gününde dayanılmaz bir ağrı ve ışığa hassasiyetle devam etti. Doktora giden Rachel, göz damlası reçetesiyle evine gönderildi ancak durum kötüleşti.Gerçek teşhis: Acanthamoeba keratitiToplamda 82 doktora giden Rachel, iki hafta sonra Acanthamoeba Keratiti teşhisi aldı. Bu enfeksiyon, toprakta ve durgun sularda bulunan amiplerin korneayı enfekte etmesiyle oluşuyor. Bu mikroorganizmalar yüzme havuzlarında, jakuzilerde ve musluk sularında bile bulunabiliyor.Tedavi süreci ve zorluklarRachel, lens kullanımı sırasında duşa girdiğini belirterek, "Son 9 ay içinde lensle havuza girmedim ama duşa giriyordum" dedi. Hastalığın etkisiyle gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan Rachel, tedavi sürecinde zorlu günler geçirdi ve iki haftada bir kan tahlili yaptırmak zorunda kaldı.Erken teşhis ve tedavinin önemi: Aşırı ışık hassasiyeti, ağrı ve kızarıklığa dikkatGöz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. M. Celal Öcal, erken teşhisin önemine değinerek, "Erken dönemde aşırı ışık hassasiyeti, ağrı ve kızarıklık gibi belirtiler mevcut. Kontakt lens kullanıcıları bu belirtileri yaşarsa derhal doktora başvurmalı" dedi.Uzman isimden lens kullanıcılarına uyarılarÖcal, lens kullanıcılarının dikkat etmesi gereken kuralları sıraladı, "Gece lensle uyumamak, havuza, denize ve duşa lens ile girmemek, lensleri uygun solüsyonlarda saklamak ve takarken elleri yıkamak." Erken teşhis durumunda tedavinin daha kolay olduğunu belirten Öcal, geç kalınan durumlarda kornea nakli gibi ciddi ameliyatların gerekebileceğini söyledi.Lensle deniz ve havuz riskiÖcal, yaz döneminde lensle denize ve havuza girilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Günlük lens kullanımı ve üzerine deniz gözlüğü takarak riski azaltabiliriz. Bir doktor arkadaşımız sadece 2 saat denize lensleriyle girip gözünü tamamen kaybetti. O yüzden çok dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.Kornea sağlığı ve lens kullanımıKorneanın damarsız bir yapıda olduğunu ve enfeksiyona yatkın olduğunu belirten Öcal, lens takmadan önce ellerin yıkanması gerektiğini hatırlattı. "Deniz, duş, havuz, hamam yok. Kurallara uyarsanız kontak lens güzel bir buluş" dedi.Bu tür vakalar, lens kullanıcılarının hijyen ve kullanım kurallarına ne kadar dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240610/kaybolan-kadinin-ardindan-gercek-ortaya-cikti-canli-canli-6-metrelik-piton-tarafindan-yenmis--1084669630.html

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lensle denize girilir mi, lensle duşa girilir mi, lensle havuza girilir mi