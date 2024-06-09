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Avrupa Birliği'ndeki seçim maratonunda son gün
Avrupa Birliği'ndeki seçim maratonunda son gün
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) üyesi 21 ülkede seçmenler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin dördüncü ve son gününde oy kullanmak için bugün sandığa gidiyor. 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T10:20+0300
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dünya
avrupa
avrupa birliği
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avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu seçimleri
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AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimini belirleyecek AP seçimleri, 6 Haziran'dan bu yana devam ederken, şimdiye kadar Hollanda, İrlanda, Çekya, Malta, Letonya ve Slovakya'da seçmenler oylarını kullandı.İtalya ve Estonya'da ise seçim bugün de sürüyor.Bugünün ise toplam 21 ülke seçmeninin sandık başında olması nedeniyle seçimlerin son ve en hareketli günü niteliği taşıdığı biliniyor.Almanya, Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Lüksemburg ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde seçmenler bugün sandığa gidiyor.Sandıklar bu akşam kapanacak, kesin olmayan ilk sonuçlar AP tarafından üye ülkelerin ilgili otoritelerinden veriler geldikçe 18.00'den itibaren duyurulacak.Resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.Seçimlerin ardından AB'nin yeni yönetimini belirleme mesaisi başlayacakAylardır Avrupa'nın gündeminde yer tutan seçimlerin sona ermesinin ardından daha da yoğun bir dönem başlayacak.AP'ye girebilen ulusal parti üyeleri, AB çapında benzer düşüncelere sahip mevkidaşlarıyla ‘siyasi grup’ adı verilen koalisyonlar kuracak.Haftalar alacak bu sürecin 16 Temmuz itibarıyla tamamlanması gerekiyor. Zira bu tarih, ilk Genel Kurulun toplandığı, yeni yasama döneminin başladığı gün olacak.İlerleyen aylarda milletvekilleri, AB ülkelerinin liderleri tarafından gösterilen adaylar arasından AB'nin yürütme organı Komisyonun yeni başkanını seçecek.Dolayısıyla seçimden sonraki günler, AB Komisyonu Başkanlığı için gösterilen liste başı adaylar için de yoğun kampanya süreciyle geçecek.2019'dan bu yana Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Ursula von der Leyen, yeniden aday seçilmesi en muhtemel isim olsa da, İsrail konusundaki tutumu nedeniyle taraftar kaybettiği biliniyor.AB Komisyonu Başkanı, atanmasının akabinde, mevcut AB Konseyi ile birlikte Komisyonun üyeleri için adayları önerecek.Komisyon üyeleri, AP'nin onayının ardından belirlenecek.Komisyonun formasyonu, sonbaharda yapılması beklenen ve milletvekillerinin Komisyonun yapısını bir bütün olarak onaylayıp onaylamayacaklarına karar verecekleri genel kurul oylamasıyla tamamlanacak.AB Konseyinin yeni başkanı, üye ülkelerin liderleri tarafından seçilecek ve 1 Aralık'ta görevine başlayacak.Tüm bu süreçlerin sonunda AB'de yaşayan yaklaşık 450 milyon kişinin geleceğinde 5 yıllık dönem için söz sahibi yeni yönetim belirlenmiş olacak.
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avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ab, seçim, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri
avrupa, avrupa birliği, avrupa komisyonu, ab, seçim, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu seçimleri

Avrupa Birliği'ndeki seçim maratonunda son gün

10:20 09.06.2024
© AP Photo / Aurelien MorissardAvrupa Birliği seçim maratonu
Avrupa Birliği seçim maratonu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Aurelien Morissard
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Avrupa Birliği (AB) üyesi 21 ülkede seçmenler, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin dördüncü ve son gününde oy kullanmak için bugün sandığa gidiyor.
AB'nin gelecek 5 yıllık yönetimini belirleyecek AP seçimleri, 6 Haziran'dan bu yana devam ederken, şimdiye kadar Hollanda, İrlanda, Çekya, Malta, Letonya ve Slovakya'da seçmenler oylarını kullandı.
İtalya ve Estonya'da ise seçim bugün de sürüyor.
Bugünün ise toplam 21 ülke seçmeninin sandık başında olması nedeniyle seçimlerin son ve en hareketli günü niteliği taşıdığı biliniyor.
Almanya, Fransa, İspanya, Polonya, Romanya, Belçika, Portekiz, Yunanistan, Macaristan, Finlandiya, Avusturya, Bulgaristan, Danimarka, İsveç, Hırvatistan, Litvanya, Slovenya, Lüksemburg ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde seçmenler bugün sandığa gidiyor.
Sandıklar bu akşam kapanacak, kesin olmayan ilk sonuçlar AP tarafından üye ülkelerin ilgili otoritelerinden veriler geldikçe 18.00'den itibaren duyurulacak.
Resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor.

Seçimlerin ardından AB'nin yeni yönetimini belirleme mesaisi başlayacak

Aylardır Avrupa'nın gündeminde yer tutan seçimlerin sona ermesinin ardından daha da yoğun bir dönem başlayacak.
AP'ye girebilen ulusal parti üyeleri, AB çapında benzer düşüncelere sahip mevkidaşlarıyla ‘siyasi grup’ adı verilen koalisyonlar kuracak.
Haftalar alacak bu sürecin 16 Temmuz itibarıyla tamamlanması gerekiyor. Zira bu tarih, ilk Genel Kurulun toplandığı, yeni yasama döneminin başladığı gün olacak.
İlerleyen aylarda milletvekilleri, AB ülkelerinin liderleri tarafından gösterilen adaylar arasından AB'nin yürütme organı Komisyonun yeni başkanını seçecek.
Dolayısıyla seçimden sonraki günler, AB Komisyonu Başkanlığı için gösterilen liste başı adaylar için de yoğun kampanya süreciyle geçecek.
2019'dan bu yana Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Ursula von der Leyen, yeniden aday seçilmesi en muhtemel isim olsa da, İsrail konusundaki tutumu nedeniyle taraftar kaybettiği biliniyor.
AB Komisyonu Başkanı, atanmasının akabinde, mevcut AB Konseyi ile birlikte Komisyonun üyeleri için adayları önerecek.
Komisyon üyeleri, AP'nin onayının ardından belirlenecek.
Komisyonun formasyonu, sonbaharda yapılması beklenen ve milletvekillerinin Komisyonun yapısını bir bütün olarak onaylayıp onaylamayacaklarına karar verecekleri genel kurul oylamasıyla tamamlanacak.
AB Konseyinin yeni başkanı, üye ülkelerin liderleri tarafından seçilecek ve 1 Aralık'ta görevine başlayacak.
Tüm bu süreçlerin sonunda AB'de yaşayan yaklaşık 450 milyon kişinin geleceğinde 5 yıllık dönem için söz sahibi yeni yönetim belirlenmiş olacak.
Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu seçimleri başladı
6 Haziran , 11:53
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