“Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in SPIEF’te söyledikleri tarihi bir konuşmadır. O uygulama aşamasında olan, aynı zamanda Rusya’nın uluslararası arenadaki konumunu yeniden tesis eden ve sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi ve stratejik düzeyde de son derece önemli olan iç reformlardan bahsetti.

Rusya’nın tüm dünyaya yaklaşımındaki açıklık onu daha güçlü kılıyor. Rus lider konuşmasında, SPIEF’in zaten tüm dünyaya gerekli mesajları ilettiği için hiç kimseye yüklenmedi, göz kırpmadı. ABD’nin yaptırımları, Batı’nın Rusya ile doğrudan savaşamamasından kaynaklanan saldırgan bir ekonomik savaştır, bu nedenle Şanghay Ekseni’nin (ŞİÖ) gücü, BRICS ülkeleri için güçlü bir çekirdek oluşturarak muazzam bir ekonomik büyümeye olanak tanıyor.”