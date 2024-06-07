https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/putin-stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor-1084603112.html

Putin SPIEF 2024'te konuştu: Rusya, dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldi

Putin SPIEF 2024'te konuştu: Rusya, dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş dünyasının temsilcileri arasında etkileşimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T15:05+0300

2024-06-07T15:05+0300

2024-06-07T16:36+0300

dünya

st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)

vladimir putin

sergey karaganov

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ABD öncülüğündeki Batı'nın tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen 136 ülkeden temsilcilerin katıldığı SPIEF 2024'ün ana paneli Rusya lideri Putin'in yanı sıra Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.Moderatörlüğünü Hariciye ve Savunma Politikası Prezidyumu Onursal Başkanı Sergey Karaganov'un yaptığı paneldeki konuşmasında Putin, küresel ticarette ciddi bir değişim yaşandığını vurguladı.Putin, Rusya'nın tüm engellere ve gayrimeşru yaptırımlara rağmen küresel ticaretin önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.'Gerçek bir egemenlik yarışı var'Dünyadaki ülkelerin egemenliklerini güçlendirmek için gerçek bir yarış içinde olduklarına dikkat çeken Putin, "Ekonomik ilişkiler prizmasından modern dünyada dinamik bir şekilde gelişen süreçlere bir bakın. Ülkeler arasında egemenliklerini güçlendirmek için gerçek bir yarış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, kısa süre önceye kadar küresel kalkınmanın liderleri olan ülkeler, avuçlarının içinde kayıp giden hegemonya rollerini, hakikatle ya da sahtekarlıkla, tüm güçleriyle korumaya çalışıyorlar" dedi.'BRICS, Batı'dan bağımsız bir ödeme altyapısı üzerinde çalışıyor'Rusya lideri, BRICS grubunun Batı'dan bağımsız bir ödeme altyapısı üzerinde çalışma yürüttüğünü açıkladı.Putin, "BRICS, siyasi baskıya, suiistimale ve dış yaptırım müdahalesine maruz kalmayacak bağımsız bir ödeme sisteminin oluşturulması üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.BRICS'in genişleme perspektifine değinen Rusya lideri, "BRICS, yeni üyelerin katılımı konusunda büyük bir potansiyele sahip ve biz elbette ilgili ortakların, farklı kıtaların BRICS ile temaslarını geliştirmeyi öngören bu arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve destekleyeceğiz" diye konuştu.Batılı ödeme sistemlerine olan güvenin bizzat Batılı ülkeler tarafından temelden baltalandığını kaydeden Putin, bu bağlamda, geçen yıl Rusya'nın ihracat ödemelerinde hasım ülkelerin 'toksik' para birimlerinin payının yarı yarıya azaldığını vurguladı.Putin, Rusya'nın ticaret hacminin 4'te 3'ünü dost ülkelerle gerçekleştirdiğini bildirerek "Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine dikkat çekmeliyiz. Onlar, küresel ekonominin geleceğini tayin edecekler. Bugün itibarıyla ticaret hacmimizin 4'te 3'ünü onlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya'nın diğer ülkelerle gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinde ulusal para birimlerinin payını artırmaya devam edeceği mesajını da verdi.'Rusya ekonomisinin büyüme hızı dünya ortalamasının üzerinde'Putin, Rusya ekonomisinin büyüme hızının dünya ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizdi.Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:'Dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldik'Rusya'nın Japonya ve Almanya'yı geride bırakarak satın alma gücü paritesinde dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldiğini belirten Putin, ancak diğer ülkelerin de yerinde durmadığını ve bu alandaki liderliğini teyit etmesi gerektiğini ifade etti."Dünyanın en büyük 4 ekonomisi arasına girme hedefi koymuştuk ve daha geçen hafta Dünya Bankası ek hesaplamalar yaparak Rusya'yı 4. sıraya koydu. Japonya'nın önüne geçtik" diye devam eden Putin, "Fakat Rusya, Japonya ve Almanya arasında fark çok az. Lider konumumuzu sürekli olarak teyit etmemiz, güçlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Diğer ülkeler de yerinde durmuyor. Uzun vadede istikrarlı bir şekilde yüksek oranlarda ve kalitede büyüme sağlamak bizim için önemli" vurgusu yaptı.'Küresel ekonomide ciddi ve köklü değişimler yaşanıyor'Küresel ekonominin ciddi, köklü değişimlerin yaşandığı bir döneme girdiğine de dikkat çeken Putin, "Yeni büyüme merkezlerinin, devletler ve şirketler arasındaki yatırım ve finans bağlarının yer aldığı çok kutuplu bir dünya doğuyor. Rusya ekonomisi bu zorluklara tepki veriyor ve aynı zamanda dinamik olarak değişiyor. Rusya ekonomisi büyük bir güç ve dayanıklılık kazanıyor. Bu, büyük ölçüde mühendislerimizin, çalışanlarımızın, yöneticilerimizin ve elbette şirketlerinin, şehirlerdeki ve bölgelerdeki işletmelerin gelişimi için yatırımlarını artıran girişimcilerimizin meziyetidir. Sorumluluk, güven, halkına ve ülkesine hizmet gibi değerler ön plana çıkarılıyor" diye konuştu.

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st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), vladimir putin, sergey karaganov