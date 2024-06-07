Putin SPIEF 2024'te konuştu: Rusya, dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
‘Ulusal egemenliğe saygı duyan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi gelişiyor’
16:30
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
29 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
17:03
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
17:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
18:10
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/putin-stpetersburg-uluslararasi-ekonomi-forumunda-konusuyor-1084603112.html
Putin SPIEF 2024'te konuştu: Rusya, dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldi
Putin SPIEF 2024'te konuştu: Rusya, dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş dünyasının temsilcileri arasında etkileşimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T15:05+0300
2024-06-07T16:36+0300
dünya
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief)
vladimir putin
sergey karaganov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084610591_0:73:3382:1975_1920x0_80_0_0_4fa2ab69a4836659f4aefcf59687e1b0.jpg
ABD öncülüğündeki Batı'nın tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen 136 ülkeden temsilcilerin katıldığı SPIEF 2024'ün ana paneli Rusya lideri Putin'in yanı sıra Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.Moderatörlüğünü Hariciye ve Savunma Politikası Prezidyumu Onursal Başkanı Sergey Karaganov'un yaptığı paneldeki konuşmasında Putin, küresel ticarette ciddi bir değişim yaşandığını vurguladı.Putin, Rusya'nın tüm engellere ve gayrimeşru yaptırımlara rağmen küresel ticaretin önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.'Gerçek bir egemenlik yarışı var'Dünyadaki ülkelerin egemenliklerini güçlendirmek için gerçek bir yarış içinde olduklarına dikkat çeken Putin, "Ekonomik ilişkiler prizmasından modern dünyada dinamik bir şekilde gelişen süreçlere bir bakın. Ülkeler arasında egemenliklerini güçlendirmek için gerçek bir yarış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, kısa süre önceye kadar küresel kalkınmanın liderleri olan ülkeler, avuçlarının içinde kayıp giden hegemonya rollerini, hakikatle ya da sahtekarlıkla, tüm güçleriyle korumaya çalışıyorlar" dedi.'BRICS, Batı'dan bağımsız bir ödeme altyapısı üzerinde çalışıyor'Rusya lideri, BRICS grubunun Batı'dan bağımsız bir ödeme altyapısı üzerinde çalışma yürüttüğünü açıkladı.Putin, "BRICS, siyasi baskıya, suiistimale ve dış yaptırım müdahalesine maruz kalmayacak bağımsız bir ödeme sisteminin oluşturulması üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.BRICS'in genişleme perspektifine değinen Rusya lideri, "BRICS, yeni üyelerin katılımı konusunda büyük bir potansiyele sahip ve biz elbette ilgili ortakların, farklı kıtaların BRICS ile temaslarını geliştirmeyi öngören bu arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve destekleyeceğiz" diye konuştu.Batılı ödeme sistemlerine olan güvenin bizzat Batılı ülkeler tarafından temelden baltalandığını kaydeden Putin, bu bağlamda, geçen yıl Rusya'nın ihracat ödemelerinde hasım ülkelerin 'toksik' para birimlerinin payının yarı yarıya azaldığını vurguladı.Putin, Rusya'nın ticaret hacminin 4'te 3'ünü dost ülkelerle gerçekleştirdiğini bildirerek "Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine dikkat çekmeliyiz. Onlar, küresel ekonominin geleceğini tayin edecekler. Bugün itibarıyla ticaret hacmimizin 4'te 3'ünü onlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.Putin, Rusya'nın diğer ülkelerle gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinde ulusal para birimlerinin payını artırmaya devam edeceği mesajını da verdi.'Rusya ekonomisinin büyüme hızı dünya ortalamasının üzerinde'Putin, Rusya ekonomisinin büyüme hızının dünya ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizdi.Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:'Dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldik'Rusya'nın Japonya ve Almanya'yı geride bırakarak satın alma gücü paritesinde dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldiğini belirten Putin, ancak diğer ülkelerin de yerinde durmadığını ve bu alandaki liderliğini teyit etmesi gerektiğini ifade etti."Dünyanın en büyük 4 ekonomisi arasına girme hedefi koymuştuk ve daha geçen hafta Dünya Bankası ek hesaplamalar yaparak Rusya'yı 4. sıraya koydu. Japonya'nın önüne geçtik" diye devam eden Putin, "Fakat Rusya, Japonya ve Almanya arasında fark çok az. Lider konumumuzu sürekli olarak teyit etmemiz, güçlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Diğer ülkeler de yerinde durmuyor. Uzun vadede istikrarlı bir şekilde yüksek oranlarda ve kalitede büyüme sağlamak bizim için önemli" vurgusu yaptı.'Küresel ekonomide ciddi ve köklü değişimler yaşanıyor'Küresel ekonominin ciddi, köklü değişimlerin yaşandığı bir döneme girdiğine de dikkat çeken Putin, "Yeni büyüme merkezlerinin, devletler ve şirketler arasındaki yatırım ve finans bağlarının yer aldığı çok kutuplu bir dünya doğuyor. Rusya ekonomisi bu zorluklara tepki veriyor ve aynı zamanda dinamik olarak değişiyor. Rusya ekonomisi büyük bir güç ve dayanıklılık kazanıyor. Bu, büyük ölçüde mühendislerimizin, çalışanlarımızın, yöneticilerimizin ve elbette şirketlerinin, şehirlerdeki ve bölgelerdeki işletmelerin gelişimi için yatırımlarını artıran girişimcilerimizin meziyetidir. Sorumluluk, güven, halkına ve ülkesine hizmet gibi değerler ön plana çıkarılıyor" diye konuştu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084610591_326:0:3057:2048_1920x0_80_0_0_bd9cfd26eba75e0e681f20c16a0a0746.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), vladimir putin, sergey karaganov
st. petersburg uluslararası ekonomi forumu (spief), vladimir putin, sergey karaganov

Putin SPIEF 2024'te konuştu: Rusya, dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldi

15:05 07.06.2024 (güncellendi: 16:36 07.06.2024)
© Sputnik / Sergey Bobylev / Multimedya arşivine gidinПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş dünyasının temsilcileri arasında etkileşimin kurulduğu ve dünyanın karşı karşıya olduğu önemli ekonomik sorunların tartışıldığı St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun ana panelinde konuştu. Putin'in konuk liderlerin konuşmalarının ardından soruları kabul etmesi bekleniyor.
ABD öncülüğündeki Batı'nın tüm baskı ve yaptırım tehditlerine rağmen 136 ülkeden temsilcilerin katıldığı SPIEF 2024'ün ana paneli Rusya lideri Putin'in yanı sıra Zimbabwe Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce'nin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Moderatörlüğünü Hariciye ve Savunma Politikası Prezidyumu Onursal Başkanı Sergey Karaganov'un yaptığı paneldeki konuşmasında Putin, küresel ticarette ciddi bir değişim yaşandığını vurguladı.

Putin, Rusya'nın tüm engellere ve gayrimeşru yaptırımlara rağmen küresel ticaretin önemli aktörlerinden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti.

'Gerçek bir egemenlik yarışı var'

Dünyadaki ülkelerin egemenliklerini güçlendirmek için gerçek bir yarış içinde olduklarına dikkat çeken Putin, "Ekonomik ilişkiler prizmasından modern dünyada dinamik bir şekilde gelişen süreçlere bir bakın. Ülkeler arasında egemenliklerini güçlendirmek için gerçek bir yarış olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, kısa süre önceye kadar küresel kalkınmanın liderleri olan ülkeler, avuçlarının içinde kayıp giden hegemonya rollerini, hakikatle ya da sahtekarlıkla, tüm güçleriyle korumaya çalışıyorlar" dedi.

'BRICS, Batı'dan bağımsız bir ödeme altyapısı üzerinde çalışıyor'

Rusya lideri, BRICS grubunun Batı'dan bağımsız bir ödeme altyapısı üzerinde çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Putin, "BRICS, siyasi baskıya, suiistimale ve dış yaptırım müdahalesine maruz kalmayacak bağımsız bir ödeme sisteminin oluşturulması üzerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

BRICS'in genişleme perspektifine değinen Rusya lideri, "BRICS, yeni üyelerin katılımı konusunda büyük bir potansiyele sahip ve biz elbette ilgili ortakların, farklı kıtaların BRICS ile temaslarını geliştirmeyi öngören bu arzusunu memnuniyetle karşılıyoruz ve destekleyeceğiz" diye konuştu.

Batılı ödeme sistemlerine olan güvenin bizzat Batılı ülkeler tarafından temelden baltalandığını kaydeden Putin, bu bağlamda, geçen yıl Rusya'nın ihracat ödemelerinde hasım ülkelerin 'toksik' para birimlerinin payının yarı yarıya azaldığını vurguladı.

Putin, Rusya'nın ticaret hacminin 4'te 3'ünü dost ülkelerle gerçekleştirdiğini bildirerek "Gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerine dikkat çekmeliyiz. Onlar, küresel ekonominin geleceğini tayin edecekler. Bugün itibarıyla ticaret hacmimizin 4'te 3'ünü onlar oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Putin, Rusya'nın diğer ülkelerle gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinde ulusal para birimlerinin payını artırmaya devam edeceği mesajını da verdi.

'Rusya ekonomisinin büyüme hızı dünya ortalamasının üzerinde'

Putin, Rusya ekonomisinin büyüme hızının dünya ortalamasının üzerinde olduğunun altını çizdi.

Rus lider sözlerini şöyle sürdürdü:

Geçen yılın sonu itibarıyla Rusya'nın GSYİH'sindeki artış yüzde 3.6 iken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.4 olarak gerçekleşti. Yani, (büyüme) oranlarımız dünya ortalamasının üzerinde. Özellikle de, bu dinamik en başta hammaddeye dayalı olmayan sektörler tarafından şekilleniyor.

'Dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldik'

Rusya'nın Japonya ve Almanya'yı geride bırakarak satın alma gücü paritesinde dünyanın 4. büyük ekonomisi haline geldiğini belirten Putin, ancak diğer ülkelerin de yerinde durmadığını ve bu alandaki liderliğini teyit etmesi gerektiğini ifade etti.

"Dünyanın en büyük 4 ekonomisi arasına girme hedefi koymuştuk ve daha geçen hafta Dünya Bankası ek hesaplamalar yaparak Rusya'yı 4. sıraya koydu. Japonya'nın önüne geçtik" diye devam eden Putin, "Fakat Rusya, Japonya ve Almanya arasında fark çok az. Lider konumumuzu sürekli olarak teyit etmemiz, güçlendirmemiz gerektiğini anlıyoruz. Diğer ülkeler de yerinde durmuyor. Uzun vadede istikrarlı bir şekilde yüksek oranlarda ve kalitede büyüme sağlamak bizim için önemli" vurgusu yaptı.

'Küresel ekonomide ciddi ve köklü değişimler yaşanıyor'

Küresel ekonominin ciddi, köklü değişimlerin yaşandığı bir döneme girdiğine de dikkat çeken Putin, "Yeni büyüme merkezlerinin, devletler ve şirketler arasındaki yatırım ve finans bağlarının yer aldığı çok kutuplu bir dünya doğuyor. Rusya ekonomisi bu zorluklara tepki veriyor ve aynı zamanda dinamik olarak değişiyor. Rusya ekonomisi büyük bir güç ve dayanıklılık kazanıyor. Bu, büyük ölçüde mühendislerimizin, çalışanlarımızın, yöneticilerimizin ve elbette şirketlerinin, şehirlerdeki ve bölgelerdeki işletmelerin gelişimi için yatırımlarını artıran girişimcilerimizin meziyetidir. Sorumluluk, güven, halkına ve ülkesine hizmet gibi değerler ön plana çıkarılıyor" diye konuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала