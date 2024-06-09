Bakan Şimşek'ten 'kamu harcamalarına yapay zeka desteği' açıklaması

Türkiye
Dursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a yanıt
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
07:03
3 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
07:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
08:04
2 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
08:44
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
09:04
4 dk
SESLİ HABER
Almanya’da yapılan Filistin anketi: Çoğu yaptırımı destekliyor
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
10:05
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
10:15
5 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
10:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
11:39
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
12:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
16:09
3 dk
EKSEN
‘ABD, Türkiye’yi manipüle etmeye çalışıyor. Türkiye’ye çocuk gibi davranıyor.’
16:30
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:40
5 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
18:14
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
20:03
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
23:20
4 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
23:34
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
23:46
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
09:18
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
12:18
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
12:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
18:47
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
19:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
19:22
4 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
19:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
20:04
3 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
20:33
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
21:34
4 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
22:03
1 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
22:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
22:43
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/bakan-simsekten-kamu-harcamalarina-yapay-zeka-destegi-aciklamasi-1084658879.html
Bakan Şimşek'ten 'kamu harcamalarına yapay zeka desteği' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'kamu harcamalarına yapay zeka desteği' açıklaması
Sputnik Türkiye
Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceklerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İki ay içinde ön hazırlık... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T12:12+0300
2024-06-09T12:12+0300
türkiye
yapay zeka
mehmet şimşek
kamu
harcama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943430_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_9222379a3f25b2623d3099a9bb188ed8.jpg
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.Şimşek, Anadolu Ajansı muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Genelgeyle, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için tedbir alınmasının gerekli görüldüğünü vurgulayan Şimşek, Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında da yapay zeka konusunun ele alındığını ve Türkiye’nin bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önemine işaret edildiğini söyledi.Şimşek, Bakanlık kaynaklarının daha verimli kullanılacağını, gereksiz harcamaların önleneceğini her fırsatta dile getirdiğine dikkati çekerek, "Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesinin, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlayacağını dile getirmiştim. Teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmeyeceğini tekrar vurguluyorum" diye konuştu.Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uygun tedbirlerin, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Bakanlığında da ilk günden itibaren titizlikle planlandığını ve peyderpey uygulamaya alındığını dile getiren Şimşek, kamu mali yönetiminde dijital uygulamaları yaygınlaştırarak muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.'Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek'Şimşek, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde Bakanlığının Muhasebat ve Bilgi Teknolojileri genel müdürlükleri tarafından önemli bir projeye imza atıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini aktaran Şimşek, "Yapay zeka giderlerimizi ayrıntılı analiz ederek, tasarruf fırsatlarını belirleyecek ve kurumlarımızın harcama alışkanlıklarını analiz ederek kurumsallaştırılmış harcama önerileri sunacak" ifadesini kullandı.'Ön hazırlık çalışmaları iki ayda sonlandırılacak'Şimşek, projede, Türkiye'nin bu alandaki en önemli kurumlarından TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakan-simsek-acikladi-sadelesme-adimlari-surecek-1084637136.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/13/1082943430_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_af220b67e6caf613af283c43ecc81426.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yapay zeka, mehmet şimşek, kamu, harcama
yapay zeka, mehmet şimşek, kamu, harcama

Bakan Şimşek'ten 'kamu harcamalarına yapay zeka desteği' açıklaması

12:12 09.06.2024
© AA / Celal GüneşHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AA / Celal Güneş
Abone ol
Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceklerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İki ay içinde ön hazırlık çalışmalarını sonlandırıp 12 ay gibi kısa süre sonunda da harcama ve ödemeleri yapay zeka destekli yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.
Şimşek, Anadolu Ajansı muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Genelgeyle, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için tedbir alınmasının gerekli görüldüğünü vurgulayan Şimşek, Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında da yapay zeka konusunun ele alındığını ve Türkiye’nin bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önemine işaret edildiğini söyledi.
Şimşek, Bakanlık kaynaklarının daha verimli kullanılacağını, gereksiz harcamaların önleneceğini her fırsatta dile getirdiğine dikkati çekerek, "Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesinin, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlayacağını dile getirmiştim. Teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmeyeceğini tekrar vurguluyorum" diye konuştu.
Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uygun tedbirlerin, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Bakanlığında da ilk günden itibaren titizlikle planlandığını ve peyderpey uygulamaya alındığını dile getiren Şimşek, kamu mali yönetiminde dijital uygulamaları yaygınlaştırarak muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.

'Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek'

Şimşek, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde Bakanlığının Muhasebat ve Bilgi Teknolojileri genel müdürlükleri tarafından önemli bir projeye imza atıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:
"Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz. Yapay zekayla, karar verme ve politika geliştirme süreçlerinin etkinliği artırılacak, verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek ve yeni harcama alanları sınırlandırılacak, kamu harcamalarında verimlilik artırılacak. Yapay zeka destekli risk odaklı mali denetim altyapısı oluşturularak iç ve dış denetim faaliyetlerinin etkinliğine katkı sağlanacak."
Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini aktaran Şimşek, "Yapay zeka giderlerimizi ayrıntılı analiz ederek, tasarruf fırsatlarını belirleyecek ve kurumlarımızın harcama alışkanlıklarını analiz ederek kurumsallaştırılmış harcama önerileri sunacak" ifadesini kullandı.

'Ön hazırlık çalışmaları iki ayda sonlandırılacak'

Şimşek, projede, Türkiye'nin bu alandaki en önemli kurumlarından TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka, Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne bağlı muhasebe, ödeme, emanet, tahsilat, mali istatistik, harcama, maaş, taşınır gibi platformlarda geliştirilecek kullanım senaryoları kapsamındaki veriler üzerinde veri analizi ve yapay zeka yöntemlerini kullanacak. İki ay içinde ön hazırlık çalışmalarını sonlandırıp 12 ay gibi kısa süre sonunda da harcama ve ödemeleri yapay zeka destekli yapmayı hedefliyoruz. Ülkemizin kamu harcamalarına nitelik olarak büyük değer kazandıracak yapay zeka projesi, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyip, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayacak."

Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten 'sadeleşme adımları' açıklaması
Dün, 12:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала