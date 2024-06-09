https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/bakan-simsekten-kamu-harcamalarina-yapay-zeka-destegi-aciklamasi-1084658879.html

Bakan Şimşek'ten 'kamu harcamalarına yapay zeka desteği' açıklaması

Bakan Şimşek'ten 'kamu harcamalarına yapay zeka desteği' açıklaması

Sputnik Türkiye

Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceklerini açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İki ay içinde ön hazırlık... 09.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-09T12:12+0300

2024-06-09T12:12+0300

2024-06-09T12:12+0300

türkiye

yapay zeka

mehmet şimşek

kamu

harcama

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ni somut bir projeyle destekleyeceklerini belirterek, "Erken uyarı sistemiyle kamu harcamalarında verimlilik, kalite, hız ve tasarruf sağlamak amacıyla Yapay Zeka Destekli Muhasebe ve İleri Analitik Projesi'ni hayata geçireceğiz" dedi.Şimşek, Anadolu Ajansı muhabirine, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.Genelgeyle, kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımı için tedbir alınmasının gerekli görüldüğünü vurgulayan Şimşek, Milli Güvenlik Kurulu'nun son toplantısında da yapay zeka konusunun ele alındığını ve Türkiye’nin bu alanda ileri kabiliyetler geliştirmesinin önemine işaret edildiğini söyledi.Şimşek, Bakanlık kaynaklarının daha verimli kullanılacağını, gereksiz harcamaların önleneceğini her fırsatta dile getirdiğine dikkati çekerek, "Hizmet kalitesinin artırılması kapsamında muhasebe hizmetlerinin merkezden, modern bilişim teknolojileri kullanılarak yürütülmesinin, iş süreçlerinin hızlanmasını sağlayacağını dile getirmiştim. Teknoloji ile kamuyu küçültürken hizmet kalitesinden de ödün verilmeyeceğini tekrar vurguluyorum" diye konuştu.Tasarruf Tedbirleri Genelgesi'ne uygun tedbirlerin, diğer kamu kurumlarında olduğu gibi Bakanlığında da ilk günden itibaren titizlikle planlandığını ve peyderpey uygulamaya alındığını dile getiren Şimşek, kamu mali yönetiminde dijital uygulamaları yaygınlaştırarak muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısını güçlendirmeye devam ettiklerini bildirdi.'Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek'Şimşek, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi çerçevesinde Bakanlığının Muhasebat ve Bilgi Teknolojileri genel müdürlükleri tarafından önemli bir projeye imza atıldığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:Projenin, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi kapsamında yürütüleceğini aktaran Şimşek, "Yapay zeka giderlerimizi ayrıntılı analiz ederek, tasarruf fırsatlarını belirleyecek ve kurumlarımızın harcama alışkanlıklarını analiz ederek kurumsallaştırılmış harcama önerileri sunacak" ifadesini kullandı.'Ön hazırlık çalışmaları iki ayda sonlandırılacak'Şimşek, projede, Türkiye'nin bu alandaki en önemli kurumlarından TÜBİTAK BİLGEM'in teknoloji paydaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakan-simsek-acikladi-sadelesme-adimlari-surecek-1084637136.html

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yapay zeka, mehmet şimşek, kamu, harcama