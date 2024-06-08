https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakan-simsek-acikladi-sadelesme-adimlari-surecek-1084637136.html

Bakan Şimşek'ten 'sadeleşme adımları' açıklaması

Bakan Şimşek'ten 'sadeleşme adımları' açıklaması

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T12:41+0300

2024-06-08T12:41+0300

2024-06-08T12:44+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ekonomi

enflasyon

enflasyonla topyekün mücadele

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirtti.Sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurguladı.Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bakan-simsekten-enflasyon-ve-kkm-aciklamasi-1084625045.html

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Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon, enflasyonla topyekün mücadele