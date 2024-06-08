https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bakan-simsek-acikladi-sadelesme-adimlari-surecek-1084637136.html
Bakan Şimşek'ten 'sadeleşme adımları' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'sadeleşme adımları' açıklaması
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T12:41+0300
2024-06-08T12:41+0300
2024-06-08T12:44+0300
ekonomi
mehmet şimşek
ekonomi
enflasyon
enflasyonla topyekün mücadele
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirtti.Sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurguladı.Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/bakan-simsekten-enflasyon-ve-kkm-aciklamasi-1084625045.html
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mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon, enflasyonla topyekün mücadele
mehmet şimşek, ekonomi, enflasyon, enflasyonla topyekün mücadele
Bakan Şimşek'ten 'sadeleşme adımları' açıklaması
12:41 08.06.2024 (güncellendi: 12:44 08.06.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini belirtti.
Sosyal medya hesabından, uygulamaya aldıkları sadeleşme adımlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ettiklerini vurguladı.
Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:
"Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük. Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40'tan yüzde 30'a indirdik. Piyasaların daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek."