Altaylı'dan Koç'a çok sert açık mektup: 'Herkes biliyor ki hayatınızda hiçbir kişisel başarınız yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
07:03
3 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
07:15
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
07:50
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
08:04
2 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
08:32
1 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
08:44
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
09:04
4 dk
SESLİ HABER
Almanya’da yapılan Filistin anketi: Çoğu yaptırımı destekliyor
09:19
1 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
09:31
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
09:47
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
10:05
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
10:15
5 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
10:31
2 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
10:44
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
11:10
4 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:25
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
11:39
3 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
12:18
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
16:09
3 dk
EKSEN
‘ABD, Türkiye’yi manipüle etmeye çalışıyor. Türkiye’ye çocuk gibi davranıyor.’
16:30
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:40
5 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
18:14
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
18:49
2 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
20:03
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
23:20
4 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
23:34
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
23:46
2 dk
SESLİ HABER
İtalyan siyasetçiden Kiev'e silah yardımına engel olma vaadi
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'da zorla askere alınan kişiyi gören Fransız siyasetçi şok oldu
09:18
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
9 dk
SESLİ HABER
İngiliz gazetesi yazdı: ABD bu plan üzerinde çalışıyor
09:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Washington yönetimi nükleer silah alanında daha agresif bir strateji kabul edecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Topkapı Sarayı’nda restorasyonların tamamlandığı bölümler ziyaretçilere açıldı
11:22
2 dk
SESLİ HABER
ABD uçaktan zorla indirmişti: Rusya'dan anayasa hatırlatması
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Yakalanan Ukraynalı ajandan itiraf: Hedef o uçaklardı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
Bloomberg: Pentagon, Rusya'yı örnek almalı
12:18
2 dk
SESLİ HABER
Macaristan Büyükelçisi’nden ‘uyarı notu’ açıklaması
12:26
1 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Çinli uzmandan Çin-Türkiye işbirliği açıklaması
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İki ülke daha Ukrayna zirvesine katılmayı reddetti
18:21
2 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya koşulsuz desteği azalıyor
18:47
5 dk
SESLİ HABER
Mahkemeden çalışan memur kadın için karar
19:04
1 dk
SESLİ HABER
Biden, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı
19:12
1 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
19:22
4 dk
SESLİ HABER
Golden Boy 2024 listesinde 4 Türk isim
19:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD'li uzman: Biden'ın kararı nükleer riski artırıyor
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'nin kütüphane istatistikleri açıklandı
20:04
3 dk
SESLİ HABER
BRICS ülkeleri Batı’yı endişelendiriyor
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Fransa’da Macron tepkisi: Tam bir deli
20:24
2 dk
SESLİ HABER
Çipras'ın eski danışmanı: Rusya'nın verdiği önemli bir yanıt
20:33
2 dk
SESLİ HABER
3. Dünya Savaşı uyarısı: Yaklaşıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna'ya ağır silah gönderen Batı ülkeleri: Listenin başında Çekya var
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Tarlada 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu
21:24
1 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
21:34
4 dk
SESLİ HABER
Biden gaflarına devam ediyor: Refah’la Rusya’yı karıştırdı
22:03
1 dk
SESLİ HABER
Kurban Bayramı öncesi uzmanlardan uyarı
22:22
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Türkiye'nin politikası ABD'yi rahatsız ediyor
22:43
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/altaylidan-koca-cok-sert-acik-mektup-herkes-biliyor-ki-hayatinizda-hicbir-kisisel-basariniz-yok-1084665372.html
Altaylı'dan Koç'a çok sert açık mektup: 'Herkes biliyor ki hayatınızda hiçbir kişisel başarınız yok'
Altaylı'dan Koç'a çok sert açık mektup: 'Herkes biliyor ki hayatınızda hiçbir kişisel başarınız yok'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "Tavrınız ve yaptıklarınızla benim değil ancak psikoloji hatta psikiyatrinin ilgi alanına girersiniz... 09.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-09T17:41+0300
2024-06-09T17:41+0300
ali koç
aziz yıldırım
koç
koç holding
rahmi koç
koç üniversitesi
gençlik ve spor bakanlığı
fenerbahçe spor kulübü
spor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103571/05/1035710501_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_0d5525a3a0cd538711a689123917e6e1.jpg
Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel web sitesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için çok sert bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Koç'un yargılanması gerektiğini söyledi.Altaylı'nın 'Malum camianın bir ferdinden, Ali Koç’a terbiyeye davet mektubu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240609/fenerbahce-baskanini-seciyor-oy-verme-islemi-basladi-1084656801.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103571/05/1035710501_189:0:938:562_1920x0_80_0_0_3dc5310016bc0e4c9d8f14eed4fef558.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali koç, aziz yıldırım, koç, koç holding, rahmi koç, koç üniversitesi, gençlik ve spor bakanlığı, fenerbahçe spor kulübü
ali koç, aziz yıldırım, koç, koç holding, rahmi koç, koç üniversitesi, gençlik ve spor bakanlığı, fenerbahçe spor kulübü

Altaylı'dan Koç'a çok sert açık mektup: 'Herkes biliyor ki hayatınızda hiçbir kişisel başarınız yok'

17:41 09.06.2024
© AAFatih Altaylı
Fatih Altaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
© AA
Abone ol
Gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "Tavrınız ve yaptıklarınızla benim değil ancak psikoloji hatta psikiyatrinin ilgi alanına girersiniz. Ali Bey, ‘Galatasaray Türk sporu için beka sorunudur’ dediniz. Bence Türk sporu için beka sorunu olan Galatasaray değil, sizsiniz" dedi.
Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel web sitesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için çok sert bir yazı kaleme aldı. Altaylı, Koç'un yargılanması gerektiğini söyledi.
Altaylı'nın 'Malum camianın bir ferdinden, Ali Koç’a terbiyeye davet mektubu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Sayın Ali Koç,Size yazdığım bu satırlara ‘sayın’ diye başlamamın nedeni siz değilsiniz.

Ailenizin, dedenizin, babanızın, ağabeylerinizin Türkiye için yaptıklarıdır.

Siz benim için bırakın ‘sayın’ olmayı, yok hükmündesiniz.

Tavrınız ve yaptıklarınızla benim değil ancak psikoloji hatta psikiyatrinin ilgi alanına girersiniz.

Ali Koç Bey, siz de, ben de ve herkes de biliyor ki, sizin hayatta şahsi hiçbir başarınız yok.

Rahmetli dedenizin yarattığı, babanızın yaşattığı, kardeşlerinizin büyüttüğü bir servetin varisi olmaktan öte bir değer de yaratmadınız.

Büyük ihtimalle de, varisi olduğunuz holdingin yöneticileri de bunu gördükleri için, aile şirketinizde dahi kritik bir pozisyona layık görülmediniz.

Ali Bey, ‘Galatasaray Türk sporu için beka sorunudur’ dediniz.

Bence Türk sporu için beka sorunu olan Galatasaray değil, sizsiniz.

Sadece ve sadece şahsi ikbali için ülkeye nifak tohumları eken siyasetçiler gibisiniz.

Herkesi birbirine düşmanlaştırarak arada kendi başarısızlıklarınızı örtüyor, sıkıştığınız yerde hayali düşmanlar, dış güçler yaratıyor, bitmeyen bir devri sabık hikayesi anlatıyorsunuz.

Ülkeyi bölüyor, kamplaştırıyor, düşmanlaştırıyorsunuz.

Bana nedense hep dış güçler, hayali düşmanlar yaratarak seçmenini konsolide etmeye çalışan bazı politikacıları hatırlatıyorsunuz.

Emin olun Türkiye’de biraz okkalı bir savcı, biraz bağımsız bir yargı olsa 6222 sayılı yasadan yargılanırsınız.

Benim camiama ‘malum camia’ diyerek aşağılamaya çalışıyorsunuz.

O iş sizi çok ama çok aşar Ali Bey.

Ali Bey, sonuç olarak “narsistik” tavrınızla benim açımdan çok kayda değer biri değilsiniz.

Ailenizin büyük bağışı ile Harvard’a kabul edilmiş olmanız bile sizi ciddiye almama neden olmaz.

Ama bundan böyle sözlerinize dikkat etmenizi tavsiye ederim.

Hem temsil ettiğiniz ailenin saygınlığı hem de Türk sporunun ve Türkiye’nin huzuru, barışı açısından.

Tabii asıl maksadınız o huzuru kaçırmak ve barışı bozmak değilse.

Aklınızı başınıza alınız.

Herkes sizin düşmanınız değil Ali Bey, psikolojik teşhisi koyulmuş hastalıktan mustarip değilseniz, herkesin size düşman olmak bir yana saygı duymak istediğini ama siz bunu hak etmediğiniz için duyulamadığını biliniz!

NOT: Bu yazıyı gece Habertürk’teki yayını izlemeden yazdım. Ali Koç’un halini görünce hafif bir yazı olduğuna kanaat getirdim. Yazık. Belli ki travmalarla dolu bir hayatı olmuş. Galatasaray başkanı hakkında kullandığı ifadeyi, her hangi birini karşı kullanmak büyük bir terbiyesizliktir."

Fenerbahçe Kulübü'nün Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel seçimli olağan genel kurulunda oy kullanma işlemi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2024
SPOR
Fenerbahçe başkanını seçiyor: Oy verme işlemi sona erdi
17:23
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала