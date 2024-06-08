https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/ukraynanin-dunku-saldirisinin-ardindan-luganskta-olu-ve-yarali-sayisi-artiyor-1084632314.html

Ukrayna’nın dünkü saldırısının ardından Lugansk’ta ölü ve yaralı sayısı artıyor

Ukrayna’nın dünkü saldırısının ardından Lugansk’ta ölü ve yaralı sayısı artıyor

Sputnik Türkiye

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dün ön belirlemelere göre ATACMS füzeleri ile gerçekleştirdiği saldırının... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T10:21+0300

2024-06-08T10:21+0300

2024-06-08T10:21+0300

ukrayna krizi

lugans halk cumhuriyeti

leonid paseçnik

lugansk

ukrayna ordusu

ukrayna silahlı kuvvetleri

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LHC lideri Leonid Paseçnik, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin dünkü füzeli saldırısının ardından Lugansk’ta yıkılan bina enkazından daha 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.Paseçnik, “Dün Lugansk’a düzenlenen füzeli saldırının isabet ettiği alandaki çalışmalar gece boyunca devam etti. Kurtarma ekipleri enkaz altından 2 kişinin daha cansız bedenini çıkardı. Saat 08.00 itibarıyla barışçıl şehrimizin barbarca bombalanması sonucu 60 kişinin yaralandığı biliniyor. Kurtarma operasyonu devam ediyor” diye yazdı.Daha önce saldırı sonucu 4 kişinin öldüğü, 53 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Yetkililerin trajedinin sonuçlarını mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmak ve insanlara yardım etmek için ellerinden geleni yaptığına dikkat çeken Paseçnik, “Çalışmalara ilgili tüm kurumların çalışanları ve şef bölgelerden uzmanlar katılıyor. Konutsuz kalan tüm mağdurlar geçici barınma merkezlerinde bulunuyor ve kendilerine gerekli her şey sağlanıyor. Doktorlar ve psikologlar insanlarla çalışıyor, hasar gören konutlar için tazminat başvurularında bulunmalarına yardım ediliyor” ifadelerini kullandı.LHC lideri, gece gündüz çalışmalarına ara vermeyen kurumların çalışanlarına teşekkürlerini iletti.Ukrayna ordusu dün Lugansk’ı ön belirlemelere göre ABD yapımı ATACMS füzeleri ile hedef almış, kente en az 6 füze ateşlenmişti. Füzelerin bir kısmı havada imha edilmiş, ancak bazıları hedeflerine ulaşarak sivil altyapıda hasara neden olmuştu. Sivillerin yaşadığı binalardan birinde bir giriş tamamen yıkıldı, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-magazayi-bombaladi-19-sivil-oldu-1084625460.html

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lugans halk cumhuriyeti, leonid paseçnik, lugansk, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, füze saldırısı, atacms füzeleri, ölü sayısı