https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/ukrayna-ordusu-herson-bolgesinde-bir-magazayi-bombaladi-19-sivil-oldu-1084625460.html
Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir mağazayı bombaladı: 19 sivil öldü
Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir mağazayı bombaladı: 19 sivil öldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Sadovoye yerleşimine yönelik bombardımanı sonucunda 19 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T22:21+0300
2024-06-07T22:21+0300
2024-06-07T22:26+0300
ukrayna krizi
herson
vladimir saldo
ukrayna ordusu
kiev
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Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Sadovoe yerleşimindeki bir mağazaya yönelik saldırısı sonucunda 19 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.Saldo, “Kiev güçlerinin, Golopristanskiy bölgesine bağlı Sadovoye yerleşimine düzenlediği bombardıman sonucunda, içinde çok sayıda müşteri ve personelin bulunduğu mağaza yıkıldı, 19 kişiöldü, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.Saldo, acil müdahale servislerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/rusya-savunma-bakanligi-ukraynadaki-batidan-gelen-silah-depolari-ve-enerji-tesisleri-vuruldu-1084605357.html
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herson, vladimir saldo, ukrayna ordusu, kiev, acil müdahale ekibi
herson, vladimir saldo, ukrayna ordusu, kiev, acil müdahale ekibi
Ukrayna ordusu Herson bölgesinde bir mağazayı bombaladı: 19 sivil öldü
22:21 07.06.2024 (güncellendi: 22:26 07.06.2024)
Ukrayna ordusunun Herson bölgesindeki Sadovoye yerleşimine yönelik bombardımanı sonucunda 19 kişinin öldüğü 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Herson Bölgesi Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna ordusunun Sadovoe yerleşimindeki bir mağazaya yönelik saldırısı sonucunda 19 kişinin öldüğünü, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldo, “Kiev güçlerinin, Golopristanskiy bölgesine bağlı Sadovoye yerleşimine düzenlediği bombardıman sonucunda, içinde çok sayıda müşteri ve personelin bulunduğu mağaza yıkıldı, 19 kişiöldü, 5 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.
Saldo, acil müdahale servislerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ve yaralılara gerekli tıbbi müdahalenin yapıldığını kaydetti.