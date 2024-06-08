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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/rusya-savunma-bakanligi-hava-savunma-sistemleri-ukraynaya-ait-bir-mi-8-helikopteri-dusurdu-1084639953.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri, 4 ATACMS füzesi ve 71 İHA düşürdüğünü, ayrıca Karadeniz Filosu... 08.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-08T14:29+0300
2024-06-08T14:29+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
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ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.Açıklamaya göre Kuzey Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliğine yönelik ilerleyişini sürdürdü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov bölgesindeki Granov ve Konstantinovka yerleşimlerinin yakınlarında 57. Motorize Piyade Tugayı ve 125. Bölgesel Savunma Tugayı'nın insan gücü ve teçhizatı yenilgiye uğratıldı.Düşmanın 6 karşı saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, son bir günde 180 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği, 2 zırhlı muharebe aracının, 3 otomobilin, bir D-20 obüsünün ve 2 Bukovel-AD elektronik harp sisteminin imha edildiği vurgulandı.Batı Askeri Grubu birlikleri, daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Harkov bölgesinde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşmanın insan gücü ve teçhizatına kayıplar verdirdi, Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin 3 karşı saldırısını da püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 495’e yakın asker, 2 ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 otomobil, 4 adet ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 ve bir D-30 obüsü kaybetti.Güney Askeri Grubu birlikleri cephe ilerisindeki konumlarını iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Zaliznyanskoye, Grigorovka, Kalinin, Çasov Yar ve Krasnoye bölgelerinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi. Ukrayna ordusu 400’den fazla asker, bir zırhlı piyade aracı, 4 otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüsü ile ABD yapımı bir M119 topu kaybetti.Aktif eylemlerle taktik konumunu iyileştiren Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Yevgenovka, Semyonovka ve Umanskoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna birliklerine atış hazarı verdi, hücum gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kayıpları 340’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir M109 Paladin topçu sistemi, bir M777 obüsü, bir Msta-B obüsü ve 3 adet D-30 obüsü olarak kayıtlara geçti.Daha avantajlı mevzileri ele geçiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Urojaynoye yerleşim bölgesinde düşman birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna ordusu bir günde 135’e yakın asker, 5 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.Dnepr Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusunun Dnepropetrovsk bölgesinde, Nikopol ve Maryevka yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın buradaki kayıpları 50’ye yakın asker, 2 otomobil, bir İngiliz yapımı Braveheart kundağı motorlu topçu sistemi ve 2 adet D-20 obüsü olarak gerçekleşti.Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 104 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu. Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü, Karadeniz Filosu ise ayrıca son bir günde 5 insansız hücumbotu imha etti.Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 71 insansız hava aracı (İHA), ayrıca 4 adet ATACMS füzesi, 7 adet HIMARS ve Olha füzesi, bir Neptum gemisavar füzesi imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/rus-ordusu-yabanci-lejyonun-silah-depolarini-vurdu-1600-ukrayna-askerini-olu-ele-gecirdi-1084530155.html
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Rusya Savunma Bakanlığı: Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri düşürdü

14:29 08.06.2024
Rus hava savunması
Rus hava savunması - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopteri, 4 ATACMS füzesi ve 71 İHA düşürdüğünü, ayrıca Karadeniz Filosu tarafından son bir günde 5 insansız hücumbotunun imha edildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın bugünkü basın açıklamasında, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyonun son bir günündeki gelişmelere ve güncel bilgilere yer verildi.
Açıklamaya göre Kuzey Askeri Grubu birlikleri, düşman savunmasının derinliğine yönelik ilerleyişini sürdürdü, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Harkov bölgesindeki Granov ve Konstantinovka yerleşimlerinin yakınlarında 57. Motorize Piyade Tugayı ve 125. Bölgesel Savunma Tugayı'nın insan gücü ve teçhizatı yenilgiye uğratıldı.
Düşmanın 6 karşı saldırısının püskürtüldüğüne dikkat çekilen açıklamada, son bir günde 180 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiği, 2 zırhlı muharebe aracının, 3 otomobilin, bir D-20 obüsünün ve 2 Bukovel-AD elektronik harp sisteminin imha edildiği vurgulandı.
Batı Askeri Grubu birlikleri, daha avantajlı mevzileri ele geçirerek Harkov bölgesinde ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nde (LHC) düşmanın insan gücü ve teçhizatına kayıplar verdirdi, Ukrayna ordusunun hücum birliklerinin 3 karşı saldırısını da püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 495’e yakın asker, 2 ABD yapımı M113 zırhlı personel taşıyıcısı, 3 otomobil, 4 adet ABD yapımı M777 obüsü, bir D-20 ve bir D-30 obüsü kaybetti.
Güney Askeri Grubu birlikleri cephe ilerisindeki konumlarını iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) Zaliznyanskoye, Grigorovka, Kalinin, Çasov Yar ve Krasnoye bölgelerinde konuşlanan birliklerine kayıplar verdirdi. Ukrayna ordusu 400’den fazla asker, bir zırhlı piyade aracı, 4 otomobil, bir D-20 ve bir D-30 obüsü ile ABD yapımı bir M119 topu kaybetti.
Aktif eylemlerle taktik konumunu iyileştiren Merkez Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Yevgenovka, Semyonovka ve Umanskoye yerleşim bölgelerinde konuşlanan Ukrayna birliklerine atış hazarı verdi, hücum gruplarının 5 saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kayıpları 340’a yakın asker, 2 zırhlı muharebe aracı, 2 otomobil, bir M109 Paladin topçu sistemi, bir M777 obüsü, bir Msta-B obüsü ve 3 adet D-30 obüsü olarak kayıtlara geçti.
Daha avantajlı mevzileri ele geçiren Doğu Askeri Grubu birlikleri, DHC’nin Urojaynoye yerleşim bölgesinde düşman birliklerine atış hasarı verdi. Ukrayna ordusu bir günde 135’e yakın asker, 5 otomobil ve bir Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi kaybetti.
Dnepr Askeri Grubu birlikleri, Ukrayna ordusunun Dnepropetrovsk bölgesinde, Nikopol ve Maryevka yerleşimlerinin yakınında konuşlanan birliklerine atış hasarı verdi, düşmanın buradaki kayıpları 50’ye yakın asker, 2 otomobil, bir İngiliz yapımı Braveheart kundağı motorlu topçu sistemi ve 2 adet D-20 obüsü olarak gerçekleşti.
Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, İHA, füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 104 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatı vuruldu. Hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir Mi-8 helikopterini düşürdü, Karadeniz Filosu ise ayrıca son bir günde 5 insansız hücumbotu imha etti.
Rus hava savunma sistemleri ise son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 71 insansız hava aracı (İHA), ayrıca 4 adet ATACMS füzesi, 7 adet HIMARS ve Olha füzesi, bir Neptum gemisavar füzesi imha etti.
A Russian Army T-90 M Proryv (Breakthrough) tank fires at a training ground in the course of Russia's military operation in Ukraine, at the unknown location, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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