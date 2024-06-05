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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/rus-ordusu-yabanci-lejyonun-silah-depolarini-vurdu-1600-ukrayna-askerini-olu-ele-gecirdi-1084530155.html
Rus ordusu Yabancı Lejyon'un silah depolarını vurdu, 1600 Ukrayna askerini ölü ele geçirdi
Rus ordusu Yabancı Lejyon'un silah depolarını vurdu, 1600 Ukrayna askerini ölü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, yabancı ülkelerin paralı askerlerinden oluşan Yabancı Lejyon'a ait silah ve askeri teçhizat depolarını imha ederken yaklaşık 1600... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T14:28+0300
2024-06-05T14:28+0300
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Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü özel askeri harekata devam ediyor.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında yapılan açıklamaya göre operasyonel taktik hava kuvvetleri, İHA birlikleri, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusunun 'Hortitsa' grubuna ve Yabancı Lejyon militanlarına ait silah ve askeri teçhizatın bulunduğu depoları, insansız hücumbot depolama tesislerini ve 118 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.Rus güçlerinin tüm cephelerdeki silahlı faaliyetleri sonucunda 1590 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.Rus birlikler, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken, diğer istikametlerde de daha iyi bir konuma ilerleyip daha elverişli hatları ele geçirdi.Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 55 İHA, 10 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi, 2 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası ve 2 ABD yapımı Patriot füzesi de imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/beyaz-saray-ukraynaya-asker-danisman-ve-askeri-uzman-gondermeyecegiz-1084517946.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, harkov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, patriot, himars roket sistemi
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, rusya ordusu, harkov, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, patriot, himars roket sistemi

Rus ordusu Yabancı Lejyon'un silah depolarını vurdu, 1600 Ukrayna askerini ölü ele geçirdi

14:28 05.06.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinA Russian Army T-90 M "Proryv" (Breakthrough) tank fires at a training ground in the course of Russia's military operation in Ukraine, at the unknown location, Russia.
A Russian Army T-90 M Proryv (Breakthrough) tank fires at a training ground in the course of Russia's military operation in Ukraine, at the unknown location, Russia. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Silahlı Kuvvetleri, yabancı ülkelerin paralı askerlerinden oluşan Yabancı Lejyon'a ait silah ve askeri teçhizat depolarını imha ederken yaklaşık 1600 düşman askerini etkisiz hale getirdi.
Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü özel askeri harekata devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında yapılan açıklamaya göre operasyonel taktik hava kuvvetleri, İHA birlikleri, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusunun 'Hortitsa' grubuna ve Yabancı Lejyon militanlarına ait silah ve askeri teçhizatın bulunduğu depoları, insansız hücumbot depolama tesislerini ve 118 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.

Rus güçlerinin tüm cephelerdeki silahlı faaliyetleri sonucunda 1590 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.

Rus birlikler, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken, diğer istikametlerde de daha iyi bir konuma ilerleyip daha elverişli hatları ele geçirdi.

Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 55 İHA, 10 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi, 2 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası ve 2 ABD yapımı Patriot füzesi de imha edildi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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Beyaz Saray: Ukrayna’ya asker, danışman ve askeri uzman göndermeyeceğiz
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