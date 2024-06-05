Rusya ordusu, Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak için 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü özel askeri harekata devam ediyor.



Rusya Savunma Bakanlığı'ndan harekatın son 24 saatindeki gelişmeler hakkında yapılan açıklamaya göre operasyonel taktik hava kuvvetleri, İHA birlikleri, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusunun 'Hortitsa' grubuna ve Yabancı Lejyon militanlarına ait silah ve askeri teçhizatın bulunduğu depoları, insansız hücumbot depolama tesislerini ve 118 farklı bölgedeki asker ve teçhizat yığınaklarını imha etti.



Rus güçlerinin tüm cephelerdeki silahlı faaliyetleri sonucunda 1590 Ukrayna askeri ölü olarak ele geçirildi.



Rus birlikler, Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirirken, diğer istikametlerde de daha iyi bir konuma ilerleyip daha elverişli hatları ele geçirdi.



Son 24 saatte Ukrayna ordusuna ait 55 İHA, 10 ABD yapımı HIMARS ve Olha roketi, 2 Fransa yapımı Hammer güdümlü hava bombası ve 2 ABD yapımı Patriot füzesi de imha edildi.