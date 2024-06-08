https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/prof-dr-yavuz-yorukoglu-hayatini-kaybetti-1084640813.html

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu hayatını kaybetti

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu 69 yaşında yaşamını yitirdi. Yörükoğlu'nun vefat haberi kendi sosyal medya adresinden duyuruldu. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T15:08+0300

2024-06-08T15:08+0300

2024-06-08T15:12+0300

yavuz yörükoğlu

türkiye

öldü

vefat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653616_0:33:750:455_1920x0_80_0_0_c9716f496f2c6f8323c411582ee21f95.jpg

Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu hayatını kaybetti. Yörükoğlu'nun neden hayatını kaybettiğine dair bir bilgi henüz bulunmazken vefat haberiyle ilgili şu açıklama yapıldı:Prof. Dr. Yavuz Yörükoğlu kimdir?1955 yılında, Ankara'da dünyaya gelen Yavuz Yörükoğlu'nun babası Türkiye'nin ünlü bilim adamlarından çocuk Psikiyatristi Prof. Dr Atalay Yörükoğlu'dur.Eğitim yaşamına Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan Yörükoğlu, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde tamamladı.Tıp eğitimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde aldı. Uzmanlık eğitimini ise Hacettepe Tıp Fakültesi, Göğüs ve Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında tamamladı.İhtisas sonrasında British Council Bursu ile gittiği İngiltere'de 1 yıl süreyle Cambridge Üniversitesi, Papworth Hastanesi'nde ve 2 yıl süreyle Londra St. Thomas' Hastanesi'nde görev yaptı.Türkiye'ye dönüşünde zorunlu hizmet için başladığı SSK Ankara Eğitim Hastanesi'nde Şef muavini, sonrada SSK İhtisas Hastanesi'nde Başhekim olarak görev aldı. 1997-1998 yılları arasında A.B.D Alabama Üniversitesi'nde 1 yıl süreyle misafir öğretim üyeliği yaptı. 2006 yılından itibaren Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı.Yörükoğlu'nın ihtisas ve özel ilgi alanları ise şöyle:Koroner Bypass Ameliyatları, Kalp Kapak Ameliyatları, Kalp Yetmezliği Tedavisi ve Cerrahisi, Assist Cihazları, Varis Cerrahisi ve Lazer Skleroterapi, Tamamlayıcı Tıp ( Complementary Medicine )

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/kayip-doktor-olu-bulundu-1084640384.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yavuz yörükoğlu hayatını kaybetti, yavuz yörükoğlu öldü mü, yavuz yörükoğlu neden öldü, yavuz yörükoğlu kimdir