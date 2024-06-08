https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/harvard-universitesinden-kritik-ufo-aciklamasi-dunyada-gizlice-yasayan-uzaylilar-olabilir-1084639917.html

Harvard Üniversitesi'nden kritik UFO açıklaması: 'Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir'

Harvard Üniversitesi'nden kritik UFO açıklaması: 'Dünyada gizlice yaşayan uzaylılar olabilir'

Sputnik Türkiye

ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Harvard ve Montana Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların yeni çalışması, UFO ve "kripto uzaylı" iddialarını mercek... 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T14:42+0300

2024-06-08T14:42+0300

2024-06-08T14:58+0300

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Harvard Üniversitesi'nden Tim Lomas ve Brendan Case ile Montana Teknoloji Üniversitesi'nden M. Paul Masters tarafından kaleme alınan ve 4 Haziran'da ResearchGate’e yüklenen makale, 'kripto-uzaylılar hipotezi' başlığıyla dikkat çekiyor. Araştırmacılar, kripto uzaylıların galaksiler arası ziyaretçiler olabileceğini ve tanımlanamayan hava olayları (UAP) ile UFO'lardan sorumlu olabileceklerini öne sürüyor.Eski bir uygarlığın kalıntıları mı?Araştırmacılar, bu türün eski, teknolojik olarak gelişmiş bir insan uygarlığının kalıntıları olabileceğini düşünüyor. Bu 'kripto insanların, UFO pilotları olarak tanımlanabileceği iddiası ise oldukça spekülatif. Makalede, bu hipotezin şu an için bir 'senaryo' düzeyinde olduğu vurgulanıyor ve somut kanıtların eksikliğine dikkat çekiliyor.Tartışmalı i̇ddialar ve geçmiş bağlantılarMakale, Albert Einstein'ın eski asistanı Dr. Shirley Wright'ın, 1947'deki Roswell UFO kazasındaki pilotların 'gelişmiş bir insan formu' olduğu iddiasına da atıfta bulunuyor. Ayrıca, Harvard Üniversitesi'nden astrofizikçi Avi Loeb'in, Ay'ın bir kripto dünyalı üssü olduğu yönündeki iddiaları da çalışmada yer alıyor.Bilimsel değerlendirme ve olasılıklarCumhuriyet'te yer alan habere göre bilim kurgu filmlerini andıran bu teoriler, maddi kanıtların eksikliği nedeniyle bilimsel bir temelden çok bir efsane gibi görünüyor. Ancak araştırmacılar, UFO'lar ve gizemli hava olaylarıyla ilgili hipotezlerinin hemen göz ardı edilmemesi gerektiğini savunuyor. Kripto uzaylıların varlığını olası görmediklerini, fakat imkansız da bulmadıklarını ifade eden yazarlar, bu varlıkların gerçekten var olma olasılığını yüzde 10 olarak değerlendiriyor.Bilim dünyasının tepkisiÇoğu bilim insanı tarafından şüpheyle karşılanan bu iddialar, UFO ve uzaylı fenomenlerine ilgi duyanlar için yeni tartışmaların fitilini ateşleyebilir. Yazarlar, iddialarının pek çok kusuru olduğunu kabul etmekle birlikte, kripto uzaylıların varlığının tamamen dışlanmaması gerektiğini vurguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/yuruyuse-cikan-kadin-tesadufen-900-yillik-hazine-buldu-buyuk-ikramiyeyeesdeger-1084636854.html

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