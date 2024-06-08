https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/bankalarda-parasi-olanlar-dikkat-mevduatta-faiz-oranlari-dusuyor-yuksek-kazanc-icin-son-firsat-1084631410.html

Bankalarda parası olanlar dikkat: 'Mevduatta faiz oranları düşüyor, yüksek kazanç için son fırsat’

Bankalarda parası olanlar dikkat: 'Mevduatta faiz oranları düşüyor, yüksek kazanç için son fırsat’

Sputnik Türkiye

Son haftalarda bankalardaki mevduat faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, yatırımcıları vade seçimi konusunda uyardı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T10:00+0300

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2024-06-08T10:00+0300

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Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi hız kesmeden sürüyor. Şu anda bankalarda ortalama faiz oranları yüzde 50-53 civarında seyrediyor, bazı bankalar ise yüzde 50'nin altında faiz oranları sunmaya başladı. Peki, faizlerdeki bu düşüşün sebebi nedir ve vade seçimi nasıl olmalıdır?Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayram, mevcut koşullarda yüksek kazanç elde etmenin son fırsatları olduğuna dikkat çekti.Faizlerdeki düşüşün sebepleriBayram, faizlerdeki düşüşün likidite bolluğundan kaynaklandığını belirterek, "Merkez Bankası, piyasadan depo alım ihalesi ile para çekmeye başlamış durumda. Bankalar, Merkez Bankası'nın zorlamasıyla mevduat toplamak zorunda kalmıyor, ancak KKM’den dönüş hedefi hala sürüyor" dedi.Politika faizinin yüzde 50'ler civarında olduğunu ifade eden Bayram, mevduat faizlerinin de politika faizi çerçevesinde şekillenmesinin ekonomi yönetiminin istediği bir durum olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın bankalara gecelik borç alıp verme durumu üzerinden faizlerin belirlendiğini ve bankaların maliyetlerini düşünerek faiz oranlarını geri çektiğini vurguladı.Vade seçimi önerileriFaiz oranlarındaki düşüş döneminde, vatandaşların vade seçimine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Bayram, "Kısa vadeli mevduat hesapları yerine, daha uzun vadeli hesaplar tercih edilmelidir. Bu, yüksek faiz oranlarından daha uzun süre yararlanmayı sağlar" dedi.Mevduat faiz oranlarının düşüş eğiliminin devam edeceğini öngören Bayram, bankada parası olan vatandaşların yüksek kazanç elde etmek için mevcut faiz oranlarını değerlendirmeleri gerektiğini söyledi:Mevduat fai̇zleri̇nde düşüş devam eder mi̇?1 mi̇lyon li̇rası olan ne kadar kazanıyor?‘Uzun vadede daha fazla geti̇ri̇ elde edeceklerdi̇’Vade seçi̇mi̇ nasil olmalı?‘Son firsat’ uyarısıBanka seçi̇mi̇ nasıl olmalı?

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