Bankalarda parası olanlar dikkat: 'Mevduatta faiz oranları düşüyor, yüksek kazanç için son fırsat’
© AAMemur maaş
© AA
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Son haftalarda bankalardaki mevduat faiz oranlarında düşüş devam ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, yatırımcıları vade seçimi konusunda uyardı.
Bankalarda mevduat faiz oranlarında düşüş eğilimi hız kesmeden sürüyor. Şu anda bankalarda ortalama faiz oranları yüzde 50-53 civarında seyrediyor, bazı bankalar ise yüzde 50'nin altında faiz oranları sunmaya başladı. Peki, faizlerdeki bu düşüşün sebebi nedir ve vade seçimi nasıl olmalıdır?
Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet'e yaptığı açıklamada konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Bayram, mevcut koşullarda yüksek kazanç elde etmenin son fırsatları olduğuna dikkat çekti.
Faizlerdeki düşüşün sebepleri
Bayram, faizlerdeki düşüşün likidite bolluğundan kaynaklandığını belirterek, "Merkez Bankası, piyasadan depo alım ihalesi ile para çekmeye başlamış durumda. Bankalar, Merkez Bankası'nın zorlamasıyla mevduat toplamak zorunda kalmıyor, ancak KKM’den dönüş hedefi hala sürüyor" dedi.
Politika faizinin yüzde 50'ler civarında olduğunu ifade eden Bayram, mevduat faizlerinin de politika faizi çerçevesinde şekillenmesinin ekonomi yönetiminin istediği bir durum olduğunu belirtti. Merkez Bankası'nın bankalara gecelik borç alıp verme durumu üzerinden faizlerin belirlendiğini ve bankaların maliyetlerini düşünerek faiz oranlarını geri çektiğini vurguladı.
Vade seçimi önerileri
Faiz oranlarındaki düşüş döneminde, vatandaşların vade seçimine dikkat etmeleri gerektiğini belirten Bayram, "Kısa vadeli mevduat hesapları yerine, daha uzun vadeli hesaplar tercih edilmelidir. Bu, yüksek faiz oranlarından daha uzun süre yararlanmayı sağlar" dedi.
Mevduat faiz oranlarının düşüş eğiliminin devam edeceğini öngören Bayram, bankada parası olan vatandaşların yüksek kazanç elde etmek için mevcut faiz oranlarını değerlendirmeleri gerektiğini söyledi:
"Merkez Bankası’nın uyguladığı politikalardan dolayı faiz düşüşü devam edecektir diyebiliriz. Enflasyonist ortam devam ederse ve politika faizi yükselirse bu durumda mevduat faizleri de yükselebilir. Şu anda bankalarda yüzde 49 ile yüzde 53 arasında mevduat faizi söz konusu."
Mevduat fai̇zleri̇nde düşüş devam eder mi̇?
Evet, faizlerde düşüş sürebilir. Merkez Bankası’nın atacağı adımlar önemli. Gecelik borç alıp verme faizleri gerilerse faizler bir miktar daha geri gelebilir.
1 mi̇lyon li̇rası olan ne kadar kazanıyor?
Şu anda 1 milyon TL’nin stopaj düşürüldükten sonra aylık net getirisi yüzde 50 faiz oranı ve 32 gün vade üzerinden hesaplanırsa, 40 bin TL civarında. Eğer yüzde 52 faiz oranı üzerinden hesaplanırsa net getiri 42 bin TL seviyesinde.
‘Uzun vadede daha fazla geti̇ri̇ elde edeceklerdi̇’
Bankalarda mevduat faizlerinin 32 günlük getirisi 50 bin TL’ye kadar dayanmıştı. O dönemde vatandaşlar paralarını uzun vadede faize bağlamış olsaydı çok daha fazla getiri elde edeceklerdi.
Vade seçi̇mi̇ nasil olmalı?
Şu anda getiriler 40 bin TL’ye kadar düştü. Bileşik faizden yararlanarak parasını tekrar faizde değerlendirenler var. Uzun vadeli bir seçim yapmak daha mantıklı.
‘Son firsat’ uyarısı
Dövizi bozdurup TL’ye geçip, faiz getirisi elde etmek için şu anda son fırsat diyebiliriz. Döviziniz varsa TL mevduata koymak daha mantıklı. Döviz seçimden itibaren yatay seyrini sürdürüyor. Dövizde şu anda bir getiri yok. Enflasyona karşı getiri erimiş durumda.
Banka seçi̇mi̇ nasıl olmalı?
Vatandaşlar fiziki olarak bankaları gezip fiyat alıp ona göre paralarını bağlamalılar. Bankaya para yatırıyorsanız bankanın size açacağı limit, kullandıracağı kredi ve faiz oranı daha yüksek olacaktır. O yüzden en fazla işlem yaptığınız bankaya mevduatı yatırabilirsiniz.”