https://anlatilaninotesi.com.tr/20240608/5-tllik-madeni-paralar-tedavule-giriyor-1084631004.html

5 TL'lik madeni paralar tedavüle giriyor

5 TL'lik madeni paralar tedavüle giriyor

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı tebliğe göre, 5 TL tutarındaki madeni paralar tedavüle çıkarıldı. 08.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-08T09:32+0300

2024-06-08T09:32+0300

2024-06-08T10:42+0300

türkiye

madeni para

tl

hazine ve maliye bakanlığı

resmi gazete

türkiye yüzyılı

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Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan tebliğde, 28/5/1970 tarihli ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun uyarınca, bakanlığa bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce özellikleri belirtilen 5 lira değerindeki madeni paraların basıldığı belirtildi.Kenar özelliği düz tırtıllı olan paraların çapı 28,15 milimetre, kalınlığı 1,70 milimetre, ağırlığı ise 8,25 gram olarak belirlendi. Paraların ön yüz deseni, dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontörünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı.Ayrıca, ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada "Türkiye Yüzyılı" logosuna yer verildi. Logonun solunda 5 rakamı, altta "Türk lirası" yazısı ve yazının altında basım yılına yer verildi.Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi ve çevresinde de "Türkiye Cumhuriyeti" yazısı yer aldı.Hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürüteceği tebliğ, yayım tarihinde yürürlüğe girdi.Daha önce, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için sınırlı sayıda basılarak tedavüle giren 5 lira değerindeki madeni 'hatıra paralara' ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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madeni para, tl, hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete, türkiye yüzyılı