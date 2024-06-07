Soros destekli kuruluş, UCM'den Medvedev ve ünlü Rus gazeteciler için tutuklama emri talep etti
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniGeorge Soros
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
Abone ol
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında UCM tarafından çıkarılan tutuklama emrine tepki gösterilen ABD'de, Rusya karşıtı yapılar aynı kurum üzerinden Rus yönetici ve gazeteciler hakkında tutuklama emri çıkarılması için baskı kurmaya devam ediyor.
ABD'li milyarder işadamı George Soros'un finanse ettiği Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FDIH), Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Aleksey Gromov ve bir dizi ünlü Rus gazeteci hakkında tutuklama emirleri düzenlenmesi için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurdu.
Başvuruda hakkında tutuklama emri talep edilen isimler arasında Medvedev ve Gromov'un yanı sıra Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rossiya Segodnya ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Vladimir Solovyev ve Sergey Klyuçenkov gibi gazeteciler yer aldı.
FDIH'ten yapılan açıklamada, "Federasyonumuz UCM savcılığına başvuruda bulundu. İnsan hakları savunucuları, mahkemenin dikkatini Rus medyasında kullanılan nefret söyleminin suç niteliğinde olduğuna çekiyor. Başvurunun amacı, savcılığın bu suçları daha ayrıntılı bir şekilde soruşturmasını ve uluslararası tutuklama emri çıkarmasını sağlamak" dendi.
Başvuruda FIDH'le birlikte Ukrayna merkezli bir dizi kuruluşun imzasının da bulunduğu bildirildi.
Başvuruda hakkında tutuklama emri talep edilen isimler arasında Medvedev ve Gromov'un yanı sıra Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rossiya Segodnya ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan ile Vladimir Solovyev ve Sergey Klyuçenkov gibi gazeteciler yer aldı.
FDIH'ten yapılan açıklamada, "Federasyonumuz UCM savcılığına başvuruda bulundu. İnsan hakları savunucuları, mahkemenin dikkatini Rus medyasında kullanılan nefret söyleminin suç niteliğinde olduğuna çekiyor. Başvurunun amacı, savcılığın bu suçları daha ayrıntılı bir şekilde soruşturmasını ve uluslararası tutuklama emri çıkarmasını sağlamak" dendi.
Başvuruda FIDH'le birlikte Ukrayna merkezli bir dizi kuruluşun imzasının da bulunduğu bildirildi.