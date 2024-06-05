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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/demokrasi-buraya-kadarmis-abd-netanyahu-icin-yakalama-karari-cikaran-ucmye-yaptirim-uygulayacak-1084517490.html
'Demokrasi' buraya kadarmış: ABD, Netanyahu için yakalama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım uygulayacak
'Demokrasi' buraya kadarmış: ABD, Netanyahu için yakalama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım uygulayacak
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya arama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ABD Temsilciler Meclisi tarafından yaptırım uygulanmasını öngören... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T07:07+0300
2024-06-05T07:07+0300
israil- filistin çatışması
abd
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israil-filistin
israil-filistin sorunu
filistin yönetimi
temsilciler meclisi
ucm
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
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Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören tasarı kabul edildi. Tasarıya tüm Cumhuriyetçi vekillerin yanı sıra 42 Demokrat vekil de destek verdi. Ancak tasarıya karşı çıkan Demokratlar, UCM'ye yaptırım uygulamanın yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.Tasarı, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderilecek. Yasalaşması için Senato'da onaylanması ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Biden, UCM'nin İsrail ve İsrailli siyasetçiler üzerinde yargı yetkisi olmadığını belirtirken, UCM'ye yaptırım uygulanmasının yanlış olduğunu ifade etmişti.Netanyahu İçin Yakalama Kararı BaşvurusuUCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkartılması için başvuruda bulundu. UCM'den yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf için de yakalama kararı talep edildi.
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abd, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, temsilciler meclisi, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

'Demokrasi' buraya kadarmış: ABD, Netanyahu için yakalama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım uygulayacak

07:07 05.06.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD'de Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi.
ABD'de Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, 15. turun sonunda, 216 oyla yeni Temsilciler Meclisi Başkanı seçildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya arama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ABD Temsilciler Meclisi tarafından yaptırım uygulanmasını öngören tasarı meclisten geçti. Tasarı şimdi Biden'ı bekliyor.
Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören tasarı kabul edildi. Tasarıya tüm Cumhuriyetçi vekillerin yanı sıra 42 Demokrat vekil de destek verdi. Ancak tasarıya karşı çıkan Demokratlar, UCM'ye yaptırım uygulamanın yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.
Tasarı, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderilecek. Yasalaşması için Senato'da onaylanması ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Biden, UCM'nin İsrail ve İsrailli siyasetçiler üzerinde yargı yetkisi olmadığını belirtirken, UCM'ye yaptırım uygulanmasının yanlış olduğunu ifade etmişti.

Netanyahu İçin Yakalama Kararı Başvurusu

UCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkartılması için başvuruda bulundu. UCM'den yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf için de yakalama kararı talep edildi.
Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
'MOSSAD, İsrail'e soykırım davasını başlatan UCM Başsavcı'sını eşinin fotoğraflarıyla tehdit etti'
28 Mayıs, 16:49
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