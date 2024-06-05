https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/demokrasi-buraya-kadarmis-abd-netanyahu-icin-yakalama-karari-cikaran-ucmye-yaptirim-uygulayacak-1084517490.html

'Demokrasi' buraya kadarmış: ABD, Netanyahu için yakalama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım uygulayacak

'Demokrasi' buraya kadarmış: ABD, Netanyahu için yakalama kararı çıkaran UCM'ye yaptırım uygulayacak

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya arama kararı çıkartan Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne ABD Temsilciler Meclisi tarafından yaptırım uygulanmasını öngören... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T07:07+0300

2024-06-05T07:07+0300

2024-06-05T07:07+0300

israil- filistin çatışması

abd

filistin

israil-filistin

israil-filistin sorunu

filistin yönetimi

temsilciler meclisi

ucm

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 155 hayır oyuna karşılık 247 evet oyuyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım uygulanmasını öngören tasarı kabul edildi. Tasarıya tüm Cumhuriyetçi vekillerin yanı sıra 42 Demokrat vekil de destek verdi. Ancak tasarıya karşı çıkan Demokratlar, UCM'ye yaptırım uygulamanın yanlış bir yaklaşım olduğunu savundu.Tasarı, Demokratların çoğunlukta olduğu Senato'ya gönderilecek. Yasalaşması için Senato'da onaylanması ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Biden, UCM'nin İsrail ve İsrailli siyasetçiler üzerinde yargı yetkisi olmadığını belirtirken, UCM'ye yaptırım uygulanmasının yanlış olduğunu ifade etmişti.Netanyahu İçin Yakalama Kararı BaşvurusuUCM Başsavcısı Kerim Han, 20 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 'yakalama kararı' çıkartılması için başvuruda bulundu. UCM'den yapılan açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed ed-Dayf için de yakalama kararı talep edildi.

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filistin

filistin yönetimi

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abd, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin yönetimi, temsilciler meclisi, ucm, uluslararası ceza mahkemesi (ucm)