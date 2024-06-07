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Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu
Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü'nün muhtarı Bütün'ün başından vurulduğu öğrenildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T14:52+0300
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Tokat'ın Zile ilçesinde bir cinayet yaşandı. Köyde araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören kişiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ayrıntılı bir inceleme başlattı.Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
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tokat, muhtar, silah, saldırı, ölüm
tokat, muhtar, silah, saldırı, ölüm

Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu

14:52 07.06.2024
© AHMET DEMİRAĞ-AW222216Muhtar
Muhtar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AHMET DEMİRAĞ-AW222216
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Tokat'ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü'nün muhtarı Bütün'ün başından vurulduğu öğrenildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde bir cinayet yaşandı. Köyde araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören kişiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ayrıntılı bir inceleme başlattı.
Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
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