https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/koy-muhtari-basindan-vurulmus-halde-bulundu--1084604810.html

Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu

Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü'nün muhtarı Bütün'ün başından vurulduğu öğrenildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T14:52+0300

2024-06-07T14:52+0300

2024-06-07T14:52+0300

türkiye

tokat

muhtar

silah

saldırı

ölüm

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Tokat'ın Zile ilçesinde bir cinayet yaşandı. Köyde araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören kişiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ayrıntılı bir inceleme başlattı.Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/anket-turk-halkinin-yuzde-73u-para-biriktiremiyor--1084604166.html

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Sputnik Türkiye

tokat, muhtar, silah, saldırı, ölüm