https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/koy-muhtari-basindan-vurulmus-halde-bulundu--1084604810.html
Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu
Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü'nün muhtarı Bütün'ün başından vurulduğu öğrenildi. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T14:52+0300
2024-06-07T14:52+0300
2024-06-07T14:52+0300
türkiye
tokat
muhtar
silah
saldırı
ölüm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084604653_8:0:1914:1072_1920x0_80_0_0_2d182a7d52cee7ef0fafa0fb5af4ed29.jpg
Tokat'ın Zile ilçesinde bir cinayet yaşandı. Köyde araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören kişiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ayrıntılı bir inceleme başlattı.Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/anket-turk-halkinin-yuzde-73u-para-biriktiremiyor--1084604166.html
türkiye
tokat
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084604653_246:0:1675:1072_1920x0_80_0_0_05568947a2bf1ea092d1f0ce9f82a9f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tokat, muhtar, silah, saldırı, ölüm
tokat, muhtar, silah, saldırı, ölüm
Köy muhtarı başından vurulmuş halde bulundu
Tokat'ın Zile ilçesinde Derebaşı Köyü'nün muhtarı Bütün'ün başından vurulduğu öğrenildi.
Tokat'ın Zile ilçesinde bir cinayet yaşandı. Köyde araçta başından vurulmuş biri olduğunu gören kişiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, araçtaki kişinin Derebaşı Köyü Muhtarı Fatih Bütün olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak ayrıntılı bir inceleme başlattı.
Olayın sebebiyle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.