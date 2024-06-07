https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/fenerbahcede-tarihi-transfer-operasyonu-mourinho-efsane-yildiz-futbolcuyu-bizzat-aradi-1084596459.html

Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu: 'Mourinho efsane yıldız futbolcuyu bizzat aradı'

Fenerbahçe'de tarihi transfer operasyonu: 'Mourinho efsane yıldız futbolcuyu bizzat aradı'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe, transfer çalışmalarında dünya futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin transfer listesindeki en dikkat çekici isimlerden biri... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T11:12+0300

2024-06-07T11:12+0300

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spor

fenerbahçe

gonçalo ramos

jose mourinho

tottenham

psg

paris saint-germain (psg)

transfer

futbol

ali koç

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Süper Lig'de transfer penceresinin açılmasına sayılı günler kala, kulüpler transfer çalışmalarını hızlandırdı. 24 Haziran'da başlayacak yaz transfer dönemi öncesinde özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlar harekete geçti.Fenerbahçe'nin transfer listesindeki en dikkat çekici isimlerden biri, Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son. Teknik direktör Jose Mourinho, Tottenham'da çalıştığı dönemde büyük verim aldığı Güney Koreli yıldızı bizzat arayarak Fenerbahçe'ye gelmesini istedi. "Uçan Koreli" olarak anılan 31 yaşındaki futbolcunun transferi zor görünse de İngiliz kaynaklar, Mourinho'nun etkisiyle bu transferin gerçekleşebileceğini belirtti. Tottenham, sözleşmesi bir yıl daha sürecek olan Son'a yeni bir teklif sunmadı.Fenerbahçe, transfer çalışmalarında dünya futbol gündemini sarsmaya devam ediyor. Gündeme gelen bir diğer yıldız isim ise Gonçalo Ramos. PSG, 22 yaşındaki golcüyü geçen sezon Benfica'dan 65 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Teknik direktör Luis Enrique'nin 11'de şans vermediği Ramos'u kiralık olarak göndermeyi planlayan PSG, Fenerbahçe için kapıyı aralayabilir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi ile olan yakın dostluğu, bu transferde Sarı-Lacivertlilerin elini güçlendiriyor. Ayrıca, Ramos'un menajeri Jorge Mendes, aynı zamanda Jose Mourinho'nun da temsilcisi.

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