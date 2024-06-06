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Erdem Timur'un kararı sonrası ayrılacağı iddia edilmiş: Icardi Galatasaray paylaşımlarını sildi
Erdem Timur'un kararı sonrası ayrılacağı iddia edilmiş: Icardi Galatasaray paylaşımlarını sildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle taraftarları endişelendirdi. Arjantinli futbolcu, kişisel sosyal medya... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:33+0300
2024-06-06T10:33+0300
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Galatasaray'da hem gösterdiği performans hem de karakteriyle taraftarın sevgilisi olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayarak kazanılan 24. şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hamle geldi.Yıldız isim sosyal medya profilinden uzun süredir duran 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırdı. Icardi'nin bu hareketi taraftarlarca kısa sürede fark edilirken, Arjantinli'nin bu hamlesi, yönetime de bir tepki olarak değerlendirildi.Daha önce de profil resmini karartmıştıTürkiye'ye gelişinde büyük emeği bulunan Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası gerek yaptığı paylaşım gerekse sosyal medyadaki profil resmini siyah-beyaza çevirmesiyle üzüntüsünü belli eden ve "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler" notuyla mevcut yönetime de bir göndermede bulunan Mauro Icardi'den şimdi de taraftarı oldukça korkutan bir hamle geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/galatasarayda-icardi-icin-olay-ayrilik-iddiasi-erden-timurun-karari-isleri-karistirdi-1084477922.html
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erdem timur, mauro icardi, futbol, galatasaray, galatasaray sk, dursun özbek, sosyal medya
erdem timur, mauro icardi, futbol, galatasaray, galatasaray sk, dursun özbek, sosyal medya

Erdem Timur'un kararı sonrası ayrılacağı iddia edilmiş: Icardi Galatasaray paylaşımlarını sildi

10:33 06.06.2024
© AAMauro Icardi
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı hamleyle taraftarları endişelendirdi. Arjantinli futbolcu, kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray ile ilgili hikayeleri silerek "Galatasaray'dan ayrılıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Galatasaray'da hem gösterdiği performans hem de karakteriyle taraftarın sevgilisi olan ve geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayarak kazanılan 24. şampiyonlukta büyük bir pay sahibi olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den çok konuşulacak bir hamle geldi.
Yıldız isim sosyal medya profilinden uzun süredir duran 'Galatasaray' başlıklı öne çıkarılan hikayeleri kaldırdı.
Icardi'nin bu hareketi taraftarlarca kısa sürede fark edilirken, Arjantinli'nin bu hamlesi, yönetime de bir tepki olarak değerlendirildi.

Daha önce de profil resmini karartmıştı

Türkiye'ye gelişinde büyük emeği bulunan Erden Timur'un takımdan ayrılması sonrası gerek yaptığı paylaşım gerekse sosyal medyadaki profil resmini siyah-beyaza çevirmesiyle üzüntüsünü belli eden ve "Hiçbir zaman yalnız değildin. Hiçbir zaman yalnız yürümedin. Her savaşta omuz omuza, her şeye ve herkese karşı savaştın.. Birlikte göğüs gerdik fırtınalara, ne kadar güçlü olursa olsun ve hep galip çıktık. Bugün aşklarınızın kulübüne, uğruna canınızı verdiğiniz kulübe veda ediyorsunuz ve çok az kişi bunu biliyor ama bitti diye ağlamayın, oldu diye gülümseyin ve eminim gelecekte öyle olacaktır. Geri döneceksin ve her zamankinden daha güçlü olacaksın. Seni çok seviyorum Erden Timur, her şey için sonsuz teşekkürler" notuyla mevcut yönetime de bir göndermede bulunan Mauro Icardi'den şimdi de taraftarı oldukça korkutan bir hamle geldi.
Mauro Icardi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
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Galatasaray'da Icardi için ayrılık iddiası manşetlerde: 'Erden Timur'un kararı işleri karıştırdı'
4 Haziran , 08:42
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