https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/fatih-portakaldan-asalin-anketinde-yer-alan-kemal-kilicdarogluna-yorum-ankette-bile-yenildi-1084595069.html

Fatih Portakal’dan “ASAL’ın anketinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu’na yorum: ‘Ankette bile yenildi’

Fatih Portakal’dan “ASAL’ın anketinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu’na yorum: ‘Ankette bile yenildi’

Sputnik Türkiye

Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından ASAL Araştırma'nın 'En beğenilen siyasatçi kim? konulu anketi' değerlendirdi. Portakal, Kılıçdaroğlu'nun... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T10:13+0300

2024-06-07T10:13+0300

2024-06-07T10:13+0300

türkiye

fatih portakal

kemal kılıçdaroğlu

asal araştırma

yorum

anket

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Fatih Portakal sosyal medyada paylaştığı videoda ASAL Araştırma'nın yaptığı 'En beğenilen siyasetçi kim?' anketini yorumladı.Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı ankette Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı: ''En az beğenilen kim diyecek olursanız yüzde 1 ile Kemal Kılıçdaroğlu. Yani adam ankette bile yenildi. Yenik çıkıyor, sonlarda çıkıyor. Anketlerde neden Kemal Kılıçdaroğlu soruluyor. Adam lider değil ki, artık emekli''

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ahmet-hakan-fetullah-oldu-mu-nereden-cikti-iade--1084553158.html

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fatih portakal, kemal kılıçdaroğlu, asal araştırma, yorum, anket