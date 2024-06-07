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Fatih Portakal’dan “ASAL’ın anketinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu’na yorum: ‘Ankette bile yenildi’
Fatih Portakal’dan “ASAL’ın anketinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu’na yorum: ‘Ankette bile yenildi’
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından ASAL Araştırma'nın 'En beğenilen siyasatçi kim? konulu anketi' değerlendirdi. Portakal, Kılıçdaroğlu'nun... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T10:13+0300
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türkiye
fatih portakal
kemal kılıçdaroğlu
asal araştırma
yorum
anket
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Fatih Portakal sosyal medyada paylaştığı videoda ASAL Araştırma'nın yaptığı 'En beğenilen siyasetçi kim?' anketini yorumladı.Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı ankette Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı: ''En az beğenilen kim diyecek olursanız yüzde 1 ile Kemal Kılıçdaroğlu. Yani adam ankette bile yenildi. Yenik çıkıyor, sonlarda çıkıyor. Anketlerde neden Kemal Kılıçdaroğlu soruluyor. Adam lider değil ki, artık emekli''
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fatih portakal, kemal kılıçdaroğlu, asal araştırma, yorum, anket
fatih portakal, kemal kılıçdaroğlu, asal araştırma, yorum, anket

Fatih Portakal’dan “ASAL’ın anketinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu’na yorum: ‘Ankette bile yenildi’

10:13 07.06.2024
© Fotoğraf : YoutubeFatih Portakal
Fatih Portakal - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Fotoğraf : Youtube
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Gazeteci Fatih Portakal sosyal medya hesabından ASAL Araştırma'nın 'En beğenilen siyasatçi kim? konulu anketi' değerlendirdi. Portakal, Kılıçdaroğlu'nun ankette sonda yer alması üzerine 'Adam ankette bile yenildi' ifadelerini kullandı.
Fatih Portakal sosyal medyada paylaştığı videoda ASAL Araştırma'nın yaptığı 'En beğenilen siyasetçi kim?' anketini yorumladı.
Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Fatih Erbakan, Selahattin Demirtaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı ankette Kılıçdaroğlu için şu ifadeleri kullandı:
''En az beğenilen kim diyecek olursanız yüzde 1 ile Kemal Kılıçdaroğlu. Yani adam ankette bile yenildi. Yenik çıkıyor, sonlarda çıkıyor. Anketlerde neden Kemal Kılıçdaroğlu soruluyor. Adam lider değil ki, artık emekli''
Ahmet Hakan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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