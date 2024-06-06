Ahmet Hakan: Fetullah öldü mü, nereden çıktı iade?

Terör örgütünün “Fetullah ölmedi” diye yayınladığı son fotoğrafa bakınca Cem Yılmaz’ın fazla meşhur olmayan esprisini hatırlayarak...Hürmeten gömmemişler Şöyle mırıldandım: “Herif çoktan ölmüş ama hürmeten gömmemişler.” Fotoğrafa baktıkça... Çıkardığım sonuçlar şunlar: Mumyalanmış gibi duruyor FETÖ elebaşı. Kendisini fotoğrafa özel olarak monte etmişler resmen. Bir dekorasyon çabasının özel bir parçası gibi duruyor fotoğrafta. Bir hafta önce yayınladıkları fotoğrafta üstünde hangi giysiler varsa bir hafta sonraki fotoğrafta aynı giysilerin olması ise tuhaf bir muamma. Sonuç? Yaşıyorsa bile ölmüş gibi. NEREDEN ÇIKTI İADE Kesin örgütün üfürmesi “FETULLAH iade edildi, Türkiye’ye getiriliyor” falan diye bir balon uçuruldu. Balona inanan bazı siyasiler, soru önergesi bile verdiler. Bazı gazeteciler de bu balonun acayip gazına geldiler. Ben bunun ucuz bir FETÖ numarası olduğunu düşünüyorum. Önce “İade edildi, Türkiye’ye getiriliyor” diye bir balon uçur. Ardından balonun gerçek olmadığı ortaya çıksın. Böylece örgütün tabanına moral propagandası yapacak malzeme üretilmiş olsun. Gelmeyin şunların bu ucuz numaralarına. Tükenmişliğin itirafı gibi EBUSELEME diye biri sürüldü piyasaya. Sıradan biri olsa pek dikkat çekmeyecekti. Ancak Ebuseleme, FETÖ elebaşının öz be öz yeğeni. Soyadı da Gülen. Biraz dengesiz, çokça pervasız, hayli patavatsız, ağzı bozuk bir velet. Örgüt içi hesaplaşmaya kendini adamış gibi bir edası var. Örgütün baronlarını ifşalıyor. Sanki 15 Temmuz’u FETÖ’nün yaptığı muğlakmış gibi bu konuda bazı tanıklıklar falan yapıyor. Sanki FETÖ’nün ahlaksız numaralar çevirdiği bilinmiyormuş gibi bu konuda da bazı ifşalarda bulunuyor. Ebuseleme olayı, benim gözümde şudur: Örgütün içine düştüğü perişanlığın göstergesidir. Örgütün muazzam gerilemesinin işaretidir. Örgütsel tükenmişliğin dışavurumudur. Moral bozukluğunun yol açtığı iç hesaplaşmanın ayyuka çıkmış halidir. Batan gemideki son çırpınışlardır. Tepeden tırnağa büyük bir çürümenin bas bas bağıran itirafıdır. Kısacası tam da çekirdek çitleyerek izlenecek bir vakayı adiye. Başka bir şey değil.