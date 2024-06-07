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Aliyev: Azerbaycan'a üç Avrupa ülkesi soğuk savaş ilan etti
Aliyev: Azerbaycan'a üç Avrupa ülkesi soğuk savaş ilan etti
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, en az üç Avrupa Birliği ülkesinin Bakü'ye soğuk savaş ilan ettiğini ifade ederek bu ülkelerin AB'de Azerbaycan karşıtı... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T11:14+0300
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Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısında konuşan Aliyev, “İkinci Karabağ Savaşı’ndan ve özellikle geçen yılki terörle mücadele operasyonundan sonra bazı Avrupa ülkeleri haksız ve vicdansızca bize saldırmaya başladı. Azerbaycan’ı karalıyor, yaptıklarımızı gölgeliyor, beyazı siyah, siyahı ise beyaz olarak nitelendiriyorlar,” dedi. AB’nin Ermenistan’a desteğinden bahseden Aliyev, Brüksel’in eylemlerinin uluslararası hukuk normlarına değil, kişisel hırslara dayandığını belirtti.Aliyev, “Maalesef Avrupa’da özel bir yer edinmek isteyen bazı ülkeler, anti-Azerbaycan koalisyonu bile kurabildiler. Bugün en az üç AB üyesi ülke Azerbaycan’a soğuk savaş ilan etti. Bu ülkeler biliniyor,” diye ekledi ancak bu ülkelerin isimlerini vermedi.'Macaristan'ın Azerbaycan'ın yanında olacağından eminim'Aliyev ayrıca Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin genel olarak olumlu olduğunu belirterek, Macaristan’ın Bakü’nün eylemlerine verdiği desteği vurguladı. Başkan, “Adaleti yeniden tesis ettik, toprak bütünlüğümüzü koruduk ve egemenliğimizi geri kazandık. Bu nedenle Macaristan bizi destekliyor. Macaristan’ın mevcut hükümetinin, Azerbaycan veya başka bir ülke olsun, adalet yolunda olanların yanında olacağına eminim,” dedi.Ne olmuştu?Eylül 2023’te Bakü, Dağlık Karabağ’da bir 'terörle mücadele operasyonu' gerçekleştirmiş ve bu operasyon sonucunda ateşkes anlaşması yapılmış, askeri birlikler silahsızlandırılmış ve bölgenin Azerbaycan’a entegrasyonu sağlanmıştı. Tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti, 1 Ocak 2024’te varlığını sonlandırmıştı.Nisan ayında Ermenistan ve Azerbaycan, sınırların belirlenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmanın ilk aşamasında, Erivan dört sınır köyünü Bakü’ye devretmişti. Ancak sınır belirleme kararı, Ermenistan’da protestolara yol açmış ve bu protestolar Mayıs ayı boyunca devam etmişti. Erivan ve Bakü, 2024 yılı sonuna kadar bir barış anlaşması imzalamayı hedeflediklerini açıklamışlardı.
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Aliyev: Azerbaycan'a üç Avrupa ülkesi soğuk savaş ilan etti

11:14 07.06.2024
© Sputnik / Гавриил ГригоровAzerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© Sputnik / Гавриил Григоров
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, en az üç Avrupa Birliği ülkesinin Bakü'ye soğuk savaş ilan ettiğini ifade ederek bu ülkelerin AB'de Azerbaycan karşıtı politikalar sürdürdüğünü açıkladı.
Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) toplantısında konuşan Aliyev, “İkinci Karabağ Savaşı’ndan ve özellikle geçen yılki terörle mücadele operasyonundan sonra bazı Avrupa ülkeleri haksız ve vicdansızca bize saldırmaya başladı. Azerbaycan’ı karalıyor, yaptıklarımızı gölgeliyor, beyazı siyah, siyahı ise beyaz olarak nitelendiriyorlar,” dedi. AB’nin Ermenistan’a desteğinden bahseden Aliyev, Brüksel’in eylemlerinin uluslararası hukuk normlarına değil, kişisel hırslara dayandığını belirtti.
Aliyev, “Maalesef Avrupa’da özel bir yer edinmek isteyen bazı ülkeler, anti-Azerbaycan koalisyonu bile kurabildiler. Bugün en az üç AB üyesi ülke Azerbaycan’a soğuk savaş ilan etti. Bu ülkeler biliniyor,” diye ekledi ancak bu ülkelerin isimlerini vermedi.

'Macaristan'ın Azerbaycan'ın yanında olacağından eminim'

Aliyev ayrıca Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin genel olarak olumlu olduğunu belirterek, Macaristan’ın Bakü’nün eylemlerine verdiği desteği vurguladı. Başkan, “Adaleti yeniden tesis ettik, toprak bütünlüğümüzü koruduk ve egemenliğimizi geri kazandık. Bu nedenle Macaristan bizi destekliyor. Macaristan’ın mevcut hükümetinin, Azerbaycan veya başka bir ülke olsun, adalet yolunda olanların yanında olacağına eminim,” dedi.

Ne olmuştu?

Eylül 2023’te Bakü, Dağlık Karabağ’da bir 'terörle mücadele operasyonu' gerçekleştirmiş ve bu operasyon sonucunda ateşkes anlaşması yapılmış, askeri birlikler silahsızlandırılmış ve bölgenin Azerbaycan’a entegrasyonu sağlanmıştı. Tanınmayan Karabağ Cumhuriyeti, 1 Ocak 2024’te varlığını sonlandırmıştı.
Nisan ayında Ermenistan ve Azerbaycan, sınırların belirlenmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmanın ilk aşamasında, Erivan dört sınır köyünü Bakü’ye devretmişti. Ancak sınır belirleme kararı, Ermenistan’da protestolara yol açmış ve bu protestolar Mayıs ayı boyunca devam etmişti. Erivan ve Bakü, 2024 yılı sonuna kadar bir barış anlaşması imzalamayı hedeflediklerini açıklamışlardı.
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