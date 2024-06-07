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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/macron-filistini-tanimak-icin-uygun-ortamda-degiliz-1084593904.html
Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz
Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i 4 Avrupa devletinin tanıması ardından Filistin'i tanıma ile ilgili sorulara 'uygun ortamın olmadığı' cevabını verdi. TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Filistin devletinin tanınmasının 'tabu olmadığını' ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de ülkeyi yakın zamanda tanıma gibi bir politikanın olmadığını belirtti."Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini 'bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda' tanıyacağını ifade etti.Fransa, 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim verecekMacron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusyadan-fransaya-uyari-diplomatlarimiza-dokunursaniz-karsilik-verecegiz-1084550670.html
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Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz

09:35 07.06.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i 4 Avrupa devletinin tanıması ardından Filistin'i tanıma ile ilgili sorulara 'uygun ortamın olmadığı' cevabını verdi.
TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Filistin devletinin tanınmasının 'tabu olmadığını' ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de ülkeyi yakın zamanda tanıma gibi bir politikanın olmadığını belirtti.
"Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini 'bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda' tanıyacağını ifade etti.

Fransa, 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim verecek

Macron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.
Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
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