https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/macron-filistini-tanimak-icin-uygun-ortamda-degiliz-1084593904.html

Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz

Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz

Sputnik Türkiye

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T09:35+0300

2024-06-07T09:35+0300

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israil- filistin çatışması

fransa

emmanuel macron

filistin

israil-filistin

israil

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i 4 Avrupa devletinin tanıması ardından Filistin'i tanıma ile ilgili sorulara 'uygun ortamın olmadığı' cevabını verdi. TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Filistin devletinin tanınmasının 'tabu olmadığını' ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de ülkeyi yakın zamanda tanıma gibi bir politikanın olmadığını belirtti."Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini 'bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda' tanıyacağını ifade etti.Fransa, 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim verecekMacron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.

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fransa

filistin

israil

ukrayna

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fransa, emmanuel macron, filistin, israil-filistin, israil, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu