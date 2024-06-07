https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/macron-filistini-tanimak-icin-uygun-ortamda-degiliz-1084593904.html
Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz
Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu. 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T09:35+0300
2024-06-07T09:35+0300
2024-06-07T09:35+0300
israil- filistin çatışması
fransa
emmanuel macron
filistin
israil-filistin
israil
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i 4 Avrupa devletinin tanıması ardından Filistin'i tanıma ile ilgili sorulara 'uygun ortamın olmadığı' cevabını verdi. TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Filistin devletinin tanınmasının 'tabu olmadığını' ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de ülkeyi yakın zamanda tanıma gibi bir politikanın olmadığını belirtti."Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini 'bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda' tanıyacağını ifade etti.Fransa, 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim verecekMacron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/rusyadan-fransaya-uyari-diplomatlarimiza-dokunursaniz-karsilik-verecegiz-1084550670.html
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fransa, emmanuel macron, filistin, israil-filistin, israil, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
fransa, emmanuel macron, filistin, israil-filistin, israil, ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu
Macron: Filistin'i tanımak için uygun ortamda değiliz
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanımak için uygun zamanın gelmediğini savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin'i 4 Avrupa devletinin tanıması ardından Filistin'i tanıma ile ilgili sorulara 'uygun ortamın olmadığı' cevabını verdi.
TF1 ve France 2 kanallarına konuşan Macron, Ukrayna ve Filistin'deki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, Filistin devletinin tanınmasının 'tabu olmadığını' ve ülkesinin her zaman iki devletli çözümü desteklediğini belirtse de ülkeyi yakın zamanda tanıma gibi bir politikanın olmadığını belirtti.
"Sahadaki durum istikrara kavuşmuş değil ve Filistin yönetiminin reform yapması gerekiyor." şeklinde konuşan Macron, Fransa'nın Filistin devletini 'bölgedeki herkes için barış ve güvenliği sağlayacak unsur oluştuğunda' tanıyacağını ifade etti.
Fransa, 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim verecek
Macron, Ukrayna'ya Fransız yapımı Mirage 2000 tipi savaş uçaklarının gönderileceğini ve bu yazdan itibaren Ukraynalı pilotları Fransa'da eğitmeye başlayacaklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ukrayna'ya kaç adet savaş uçağı tedarik edeceklerini ise açıklamadı.
Macron, Fransa'da 4 bin 500 Ukraynalı askere eğitim vereceklerini sözlerine ekledi.