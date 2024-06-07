https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/5-kursunla-oldurmustu-bosanma-asamasindaki-karisini-olduren-saniktan-biber-gazi-savunmasi-1084617964.html

5 kurşunla öldürmüştü: Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanıktan 'biber gazı' savunması

5 kurşunla öldürmüştü: Boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanıktan 'biber gazı' savunması

Sputnik Türkiye

Fatih'te boşanma aşamasındaki karısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıki savunmasında "Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf... 07.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-07T18:50+0300

2024-06-07T18:50+0300

2024-06-07T18:50+0300

türkiye

boşanma

boşanma davası

boşanmak

fatih

fatih

biber gazı

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg

İstanbul Fatih'te boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Levent Cin ve sanık avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede vermiş olduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Levent Cin, "Herhangi bir kastım yoktu. Tesadüf eseri karşılaşmamız ve saldırıya uğramam, biber gazı yememden dolayı bu olay oldu. Kendimi korumak amaçlı yere ateş ettim. Bile isteye yaptığım bir şey değil. Bir kaza sonucu başıma gelmiş bir olaydı" dedi.Cezasında herhangi bir indirim uygulanmadıKararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cin'i, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan ise 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında herhangi bir indirim uygulanmadı.Ne olmuştu?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de sanık Levent Cin'in "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.Fatih'te 24 Ekim 2022'de akşam saatlerinde karşılaşan Emine Cin ile sanık Levent Cin arasında tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın yanında getirdiği tabancayla, eşine 5 kez ateş ettiği kaydediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/pendikte-cop-konteynerlerinde-erkek-cesedi-bulunmasi-sirtina-bicakla-esinin-bas-harfini-cizmis-1084400320.html

türkiye

fatih

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boşanma, boşanma davası, boşanmak, fatih, fatih, biber gazı, kadın cinayeti, kadın cinayetleri