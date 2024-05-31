https://anlatilaninotesi.com.tr/20240531/pendikte-cop-konteynerlerinde-erkek-cesedi-bulunmasi-sirtina-bicakla-esinin-bas-harfini-cizmis-1084400320.html

Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunması: 'Sırtına bıçakla eşinin baş harfini çizmiş'

Pendik'te çöp konteynerlerinde erkek cesedi bulunması: 'Sırtına bıçakla eşinin baş harfini çizmiş'

Sputnik Türkiye

Pendik’te çöp konteynerinde 79 yaşındaki Nihat Salih’e ait cesedin parçalanmış şekilde bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, cinayetle ilgili yeni... 31.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-31T20:16+0300

2024-05-31T20:16+0300

2024-05-31T20:16+0300

türkiye

istanbul

pendik

konteyner

çöp

cinayet

harf

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İstanbul Pendik'te çöp konteynerlerinde bir erkeğe ait cesedin parçalarının bulunmasına ilişkin soruşturma sürerken yeni detaylar çıkmaya devam ediyor.Nihat Salih ile B.D.’nin olay günü telefonda görüştükleri, B.D.’nin Salih’in evine girerken kaydının bulunduğu ve birkaç dakika sonra Salih’in telefon sinyalinin kesildiği belirtildi. İncelenen güvenlik kamera görüntülerinde, şüpheli B.D.’nin çöpe bir şeyler döktüğü, kovanın sapını peçete ile tuttuğu, kovayı bir boş bir alana attıktan sonra peçeteyi düşürdüğü ve geri dönerek parmak izi bulunan peçeteyi aldığı tespit edildi.'Sırtına ‘M’ harfini kazımış' Nihat Salih’in sırtına bıçakla 'M' harfi kazındığı, şüpheli B.D.’nin eşinin adının ise 'M' harfi ile başladığı belirlendi.Daha önceden çobanlık yaptığı ve hayvan kesim yerinde çalıştığı tespit edilen şüphelinin uyuşturucu kullanmak, hakaret, yaralama ve tehdit suçlarından 5 suç kaydının bulunduğu, Nihat Salih’in ise 2006 yılında fuhuşa teşvik ve zorlamadan suç kaydının olduğu saptandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Ne olmuştu?Dumlupınar Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta bir sokaktaki çöp konteynerinden kıyafet toplayan kişinin parçalanmış ceset görmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin parçalarının çeşitli konteynerlere atıldığı belirlenmişti.Ekiplerce kimliği tespit edilen şüpheli B.D. gözaltına alınmış ve sevk edildiği adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240529/pendikte-cop-konteynerlerinde-erkek-cesedi-bulunmasi-suclamalari-kabul-etmedi-1084320405.html

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