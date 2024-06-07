Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor

"Burada dünyanın dört bir yanından, Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan pek çok konuk var. 1997’den bu yana düzenlenen bir forum aslında ekonomi ve iş forumu ama tabii ki küresel gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki jeopolitik nitelikleri öne çıkıyor aslında. Burada ana tema çok kutuplu bir dünyanın büyüme merkezlerinin oluşumu. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin ilgileri çok fazla diyebiliriz. Ülkeler arasında ekonomik iletişim önemli ama Batı hegemonyası kırılmaya başlamışken herkes alternatiflere bakıyor, etkileşim oluşuyor. Geçen sene daha adil bir dünya, egemen kalkınma gibi temalar vardı, bu sefer daha BRICS temelli toplantılar oluştu."