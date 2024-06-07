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Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı'nda Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Ceyda Karan, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan notlar paylaştı. Karan, toplantılara... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T09:05+0300
2024-06-07T09:05+0300
2024-06-07T12:10+0300
yeri ve zamani
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dışişleri bakanlığı
hakan fidan
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
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Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Sputnik Türkiye
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2024) bu yıl 5-8 Haziran’da yapılıyor. Her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen forumun katılımcıları arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.'Batı hegemonyası kırılmaya başlamışken herkes alternatiflere bakıyor'Gazeteci Ceyda Karan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’ndan notlar paylaştı:Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı bir genel oturum olacağını belirten Karan'a göre Putin’in yapacağı konuşmanın çok kutuplu dünya vurgusunun olduğu, güncel değerlendirmelerin yer aldığı bir konuşma olması bekleniyor.BRICS odaklı bir toplantı olduğunu söyleyen Karan, şöyle devam etti:Türkiye’nin üyeliğine nasıl bakılıyor?Karan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS açıklamasına memnuniyetle yaklaşıldığını belirtti ve şöyle ekledi:
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Güçlü Özgan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
brics, dışişleri bakanı hakan fidan, hakan fidan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
brics, dışişleri bakanı hakan fidan, hakan fidan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
09:05 07.06.2024 (güncellendi: 12:10 07.06.2024)
Yeri ve Zamanı'nda Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Ceyda Karan, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan notlar paylaştı. Karan, toplantılara BRICS'in damga vurduğu belirtti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS açıklamasına memnuniyetle yaklaşıldığını ekledi.
Dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2024) bu yıl 5-8 Haziran’da yapılıyor. Her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen forumun katılımcıları arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.
'Batı hegemonyası kırılmaya başlamışken herkes alternatiflere bakıyor'
Gazeteci Ceyda Karan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’ndan notlar paylaştı:
"Burada dünyanın dört bir yanından, Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan pek çok konuk var. 1997’den bu yana düzenlenen bir forum aslında ekonomi ve iş forumu ama tabii ki küresel gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki jeopolitik nitelikleri öne çıkıyor aslında. Burada ana tema çok kutuplu bir dünyanın büyüme merkezlerinin oluşumu. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin ilgileri çok fazla diyebiliriz. Ülkeler arasında ekonomik iletişim önemli ama Batı hegemonyası kırılmaya başlamışken herkes alternatiflere bakıyor, etkileşim oluşuyor. Geçen sene daha adil bir dünya, egemen kalkınma gibi temalar vardı, bu sefer daha BRICS temelli toplantılar oluştu."
Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı bir genel oturum olacağını belirten Karan'a göre Putin’in yapacağı konuşmanın çok kutuplu dünya vurgusunun olduğu, güncel değerlendirmelerin yer aldığı bir konuşma olması bekleniyor.
BRICS odaklı bir toplantı olduğunu söyleyen Karan, şöyle devam etti:
"BRICS daha çok öne çıkıyor diyebiliriz. Dün Türkiye’den DEVA Partisi Lideri Ali Babacan katıldığı panelde enteresan bir konuşma yaptı. Verdiği mesaj daha ziyade Türkiye-Rusya ilişkileri, karşılıklı saygı ve zorlu koşullarda konuşabilen iki ülke. Bunlara vurgu yaptı. Alternatif gruplar oluştu diyerek sözü BRICS’e getirdi ve Türkiye’nin aslında BRICS gibi yapılarla da işbirliği ve diyalog ihtiyacı içerisinde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin’de yaptığı açıklama yankı uyandırdı. Nijniy Novgorod’da haftaya BRICS Dışişleri Bakanlığı toplantısı olacak ve Hakan Fidan da katılacak o toplantıya. Türkiye’nin yönelimi merak konusu."
Türkiye’nin üyeliğine nasıl bakılıyor?
Karan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS açıklamasına memnuniyetle yaklaşıldığını belirtti ve şöyle ekledi:
"Bunun nasıl formüle edileceğini herkes merak ediyor. Çünkü hala bir Avrupa Birliği ve NATOvurgusu var. Ankara nasıl hamleler yapar, nasıl hareket eder diye merakla bekleniyor. Benim anladığım kadarıyla Rusya tarafında memnuniyetle karşılanan bir açıklama oldu. Ama yeni dünya, çok kutuplu bir dünya, bu dünyada farklı ülkelerin yurttaşlarının kalkınması, gelişmesi, eşitlik temelinde Batı hegemonyasının dışına çıkma çabaları önemli. Emir almak istemiyorlar Avrupa’dan, Amerika’dan ya da alt-üst ilişkisi yerine eşit diyalog istiyorlar."