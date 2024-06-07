Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Uçaklar neden doğuya doğru daha hızlı uçar?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Hilal Köylü: Asıl oyun kurucunun halen Erdoğan olduğunu gözlemliyoruz
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'Avrupa Parlamentosu'nda dengeler değişebilir'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
12:12
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İşletmelerde yaşanan ara eleman sıkıntısı nasıl çözülecek?
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Milyonlar o zammı bekliyor
15:01
59 dk
EKSEN
‘Ulusal egemenliğe saygı duyan yeni bir uluslararası ilişkiler sistemi gelişiyor’
16:30
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
17:43
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
ÖZEL HABER
Cumhurbaşkanı Tatar Zelenskiy'in Girne'de kumarhane aldığı iddialarını yanıtladı
07:11
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
'Yedi Güzel Adam' şairi
07:22
10 dk
SESLİ HABER
Bakan Fidan’ın bahsettiği BRICS’in tarihçesi: G7’yi solladı
07:45
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
Oğul Biden, baba Joe Biden'ı telefonuna nasıl kaydetmişti?
08:09
4 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Sahne kıyafetleriyle gündeme oturmuştu
08:28
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Şiirlerini türkülerle yaşattı
12:10
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt.
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240607/1084596718.html
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Sputnik Türkiye
Yeri ve Zamanı'nda Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Ceyda Karan, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan notlar paylaştı. Karan, toplantılara... 07.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-07T09:05+0300
2024-06-07T12:10+0300
yeri ve zamani
radyo
radyo
brics
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084599499_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7bd3882eafdee9ae1bbdc54d51051dfc.jpg
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Sputnik Türkiye
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2024) bu yıl 5-8 Haziran’da yapılıyor. Her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen forumun katılımcıları arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.'Batı hegemonyası kırılmaya başlamışken herkes alternatiflere bakıyor'Gazeteci Ceyda Karan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’ndan notlar paylaştı:Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı bir genel oturum olacağını belirten Karan'a göre Putin’in yapacağı konuşmanın çok kutuplu dünya vurgusunun olduğu, güncel değerlendirmelerin yer aldığı bir konuşma olması bekleniyor.BRICS odaklı bir toplantı olduğunu söyleyen Karan, şöyle devam etti:Türkiye’nin üyeliğine nasıl bakılıyor?Karan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS açıklamasına memnuniyetle yaklaşıldığını belirtti ve şöyle ekledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/07/1084599499_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_80c8fec37a77e252d4fbe87569912049.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brics, dışişleri bakanı hakan fidan, hakan fidan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu
brics, dışişleri bakanı hakan fidan, hakan fidan, st. petersburg uluslararası ekonomi forumu

Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor

09:05 07.06.2024 (güncellendi: 12:10 07.06.2024)
YERİ VE ZAMANI
Ceyda Karan: Türkiye'nin BRICS üyeliğine memnuniyetle yaklaşılıyor
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Yeri ve Zamanı'nda Güçlü Özgan'ın konuğu olan gazeteci Ceyda Karan, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'ndan notlar paylaştı. Karan, toplantılara BRICS'in damga vurduğu belirtti ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS açıklamasına memnuniyetle yaklaşıldığını ekledi.
Dünyanın önde gelen platformu St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF-2024) bu yıl 5-8 Haziran’da yapılıyor. Her yıl Rusya’nın içinden ve dışından 10 binden fazla kişi tarafından ziyaret edilen forumun katılımcıları arasında kalkınmakta olan ülkelerin liderleri, büyük şirketlerin yöneticileri, dünyanın önde gelen uzmanları, bilim insanları, medya ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer alıyor.

'Batı hegemonyası kırılmaya başlamışken herkes alternatiflere bakıyor'

Gazeteci Ceyda Karan, Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan’ın konuğu oldu ve St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’ndan notlar paylaştı:

"Burada dünyanın dört bir yanından, Asya’dan, Afrika’dan, Latin Amerika’dan pek çok konuk var. 1997’den bu yana düzenlenen bir forum aslında ekonomi ve iş forumu ama tabii ki küresel gelişmeler öyle bir noktaya geldi ki jeopolitik nitelikleri öne çıkıyor aslında. Burada ana tema çok kutuplu bir dünyanın büyüme merkezlerinin oluşumu. Dolayısıyla gelişmekte olan ülkelerin ilgileri çok fazla diyebiliriz. Ülkeler arasında ekonomik iletişim önemli ama Batı hegemonyası kırılmaya başlamışken herkes alternatiflere bakıyor, etkileşim oluşuyor. Geçen sene daha adil bir dünya, egemen kalkınma gibi temalar vardı, bu sefer daha BRICS temelli toplantılar oluştu."

Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılacağı bir genel oturum olacağını belirten Karan'a göre Putin’in yapacağı konuşmanın çok kutuplu dünya vurgusunun olduğu, güncel değerlendirmelerin yer aldığı bir konuşma olması bekleniyor.
BRICS odaklı bir toplantı olduğunu söyleyen Karan, şöyle devam etti:

"BRICS daha çok öne çıkıyor diyebiliriz. Dün Türkiye’den DEVA Partisi Lideri Ali Babacan katıldığı panelde enteresan bir konuşma yaptı. Verdiği mesaj daha ziyade Türkiye-Rusya ilişkileri, karşılıklı saygı ve zorlu koşullarda konuşabilen iki ülke. Bunlara vurgu yaptı. Alternatif gruplar oluştu diyerek sözü BRICS’e getirdi ve Türkiye’nin aslında BRICS gibi yapılarla da işbirliği ve diyalog ihtiyacı içerisinde olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Çin’de yaptığı açıklama yankı uyandırdı. Nijniy Novgorod’da haftaya BRICS Dışişleri Bakanlığı toplantısı olacak ve Hakan Fidan da katılacak o toplantıya. Türkiye’nin yönelimi merak konusu."

Türkiye’nin üyeliğine nasıl bakılıyor?

Karan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın BRICS açıklamasına memnuniyetle yaklaşıldığını belirtti ve şöyle ekledi:
"Bunun nasıl formüle edileceğini herkes merak ediyor. Çünkü hala bir Avrupa Birliği ve NATOvurgusu var. Ankara nasıl hamleler yapar, nasıl hareket eder diye merakla bekleniyor. Benim anladığım kadarıyla Rusya tarafında memnuniyetle karşılanan bir açıklama oldu. Ama yeni dünya, çok kutuplu bir dünya, bu dünyada farklı ülkelerin yurttaşlarının kalkınması, gelişmesi, eşitlik temelinde Batı hegemonyasının dışına çıkma çabaları önemli. Emir almak istemiyorlar Avrupa’dan, Amerika’dan ya da alt-üst ilişkisi yerine eşit diyalog istiyorlar."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала