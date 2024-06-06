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Tıp dünyasında çığır açan gelişme: Tüm bağırsak hastalıklarının nedeni keşfedildi, ilaç yolda
Tıp dünyasında çığır açan gelişme: Tüm bağırsak hastalıklarının nedeni keşfedildi, ilaç yolda
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, iltihaplanmaya neden olan bağırsak hastalıklarının (İBH) sebebini bulan çığır açacak bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, İBH hastalarının... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:23+0300
2024-06-06T13:24+0300
bağırsak
kalın bağırsak
bağırsak tıkanıklığı
yaşam
iltihap
iltihap önleyici madde
ilaç
tedavi
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kanser tedavisi
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Londra Üniversitesi Akademisi ve Francis Crick Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, derin genetik analizler sonucunda, 'makrofaj' adı verilen beyaz kan hücrelerinin bağırsakta iltihaplanmanın ana düzenleyicisi olduğunu ortaya çıkardı.Araştırma ekibinin uzman hekimi Dr. James Lee, bu genin 'piramidin en tepesinde' yer aldığını ve bazı insanların bu geni vücutlarını aşırı tepki vermeye yatkın hale getiren bir versiyonuna sahip olduğunu belirledi.İlaç için çalışmalar başladıNature dergisinde yayımlanan araştırmada, kanser gibi diğer hastalıklar için zaten onaylanmış olan bazı ilaçların, laboratuvar deneylerinde bu aşırı iltihabı yatıştırabildiği gösterildi. Dr. Lee, "Sadece nasıl ve neden yanlış gittiğini değil, potansiyel olarak bu hastalıkları tedavi etmenin yeni bir yolunu da bulduk" dedi. Ancak, bu ilaçların yan etkilerini minimize ederek sadece makrofajları hedeflemenin bir yolunun bulunması gerekiyor. Araştırmacılar, beş yıl içinde klinik deneylere başlamayı hedefliyor.Bu yeni genetik keşif, İBH hastalarına yönelik umut verici tedavi yolları açarken, bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Araştırmacılar, bu buluşun İBH tedavisi konusunda çığır açacak gelişmelere yol açabileceğini umuyor.İBH ve genetik yatkınlıkYardım kuruluşu Crohn's &amp; Colitis UK'den Ruth Wakeman, bu araştırmanın Crohn ve kolitten arınmış bir dünya olasılığına doğru heyecan verici bir adım olduğunu belirtti. Wakeman, Crohn ve kolitin karmaşık ve ömür boyu süren hastalıklar olduğunu ve bu tür araştırmaların hastalığın nedenlerine ilişkin büyük soruları yanıtlamaya yardımcı olduğunu vurguladı. Ancak, genetik yatkınlık hikayenin sadece yarısıdır; diyet ve antibiyotik kullanımı gibi çevresel faktörler de İBH'nin gelişimini tetikleyebilir.İltihabi bağırsak hastalığı nelerdir? İBH belirtileri nedir?Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, İBH'nin en yaygın biçimleri olarak karşımıza çıkıyor. Ülseratif kolit nedir?Ülseratif kolit, iltihabi kalın bağırsak hastalığıdır. Ülseratif kolit kalın bağırsakta “rektum” denilen, kalın bağırsağın son bölümünden başlayan, ancak kalın bağırsağın daha yukarı kısımlarını da etkileyebilen, bağırsağın iç çeperinde iltihaplanma sonucu gelişen bir hastalıktır.Crohn hastalığı nedir?Crohn hastalığı da iltihabi bağırsak hastalığıdır. Ülseratif kolitten farklı olarak ağızdan, anal kanala kadar bağırsağın herhangi bir yerini tutabilir. Lezyonlar arasında normal bağırsak dokusu bulunabilir. Sıklıkla İnce barsak ile kalın bağırsağın birleşim yeri olan terminal ileum etkilenir. Bağırsağın tüm duvarı iltihaptan etkilenir.İnflamatuar bağırsak hastalıklarının belirtileri nelerdir?İnflamatuar bağırsak hastalıkları çok geniş bir yelpazede belirti verebilir:Ülseratif kolitte hastalar genellikle kanlı ishal, karın ağrısı ile uzmana başvurabiliyorlar. Çok şiddetli ishal ve kanama hayatı tehdit edici olabilir.Crohn hastalığında karın ağrısı, makat bölgesinde iltihaplar, apseler, fistüller, bağırsakta darlıklar ve tıkanmalar olabilir.İnflamatuar bağırsak hastalıkları genellikle kimlerde görülür?İnflamatuar bağırsak hastalıkları her yaşta görülebilir ancak genelde gençlerde daha sık görülür. Orta-ileri yaşta da hastalık sıklığının arttığı bir dönem vardır.İnflamatuar bağırsak hastalıkları kansere neden olabilir mi?Kronik iltihabın olması kanser riskinde artışa neden olur. Bu nedenle hastaların doktor kontrolleri ve aralıklı kolonoskopik değerlendirilmeleri önemlidir. Ayrıca kullanılan ilaçların da olası yan etkilerinin takibi yapılmalıdır.İnflamatuar bağırsak hastaları nelere dikkat etmeli?Hastaların doktorlarıyla uyumu, tedavilerine düzgün devam etmeleri, kontrollerini aksatmamaları, sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzının benimsemeleri çok önemlidir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/dunyaca-unlu-sarkici-halsey-hastaligini-paylasti-yasli-bir-kadin-gibi-hissediyorum-1084556659.html
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ülseratif kolit nedir, ibh nedir, crohn hastalığı nedir, inflamatuar bağırsak hastalıkları neler, inflamatuar bağırsak hastalıkları, iltihabi bağırsak hastalığı belirtileri, bağırsak kanseri, bağırsak temizleme, bağırsak düzenleyici, bağırsak kanseri belirtileri nelerdir, bağırsak ağrısı, bağırsak enfeksiyonu, crohn hastalığı beslenme, crohn nedir, ibh hastalığı, ibs hastalığı nedir, huzursuz bağırsak sendromu, huzursuz bağırsak sendromu nedir, huzursuz bağırsak sendromu ilaç

Tıp dünyasında çığır açan gelişme: Tüm bağırsak hastalıklarının nedeni keşfedildi, ilaç yolda

13:23 06.06.2024 (güncellendi: 13:24 06.06.2024)
© AAkarın ağrısı
karın ağrısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA
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Bilim insanları, iltihaplanmaya neden olan bağırsak hastalıklarının (İBH) sebebini bulan çığır açacak bir çalışmaya imza attı. Araştırmacılar, İBH hastalarının yüzde 95'inde bulunan bir DNA noktasının, bağışıklık hücrelerinin kontrolden çıkarak bağırsaklarda aşırı iltihaplanmaya yol açmasını kolaylaştırdığını belirledi.
Londra Üniversitesi Akademisi ve Francis Crick Enstitüsü'nden bir araştırma ekibi, derin genetik analizler sonucunda, 'makrofaj' adı verilen beyaz kan hücrelerinin bağırsakta iltihaplanmanın ana düzenleyicisi olduğunu ortaya çıkardı.
Araştırma ekibinin uzman hekimi Dr. James Lee, bu genin 'piramidin en tepesinde' yer aldığını ve bazı insanların bu geni vücutlarını aşırı tepki vermeye yatkın hale getiren bir versiyonuna sahip olduğunu belirledi.

İlaç için çalışmalar başladı

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, kanser gibi diğer hastalıklar için zaten onaylanmış olan bazı ilaçların, laboratuvar deneylerinde bu aşırı iltihabı yatıştırabildiği gösterildi. Dr. Lee, "Sadece nasıl ve neden yanlış gittiğini değil, potansiyel olarak bu hastalıkları tedavi etmenin yeni bir yolunu da bulduk" dedi. Ancak, bu ilaçların yan etkilerini minimize ederek sadece makrofajları hedeflemenin bir yolunun bulunması gerekiyor. Araştırmacılar, beş yıl içinde klinik deneylere başlamayı hedefliyor.
Bu yeni genetik keşif, İBH hastalarına yönelik umut verici tedavi yolları açarken, bilim dünyasında büyük bir yankı uyandırdı. Araştırmacılar, bu buluşun İBH tedavisi konusunda çığır açacak gelişmelere yol açabileceğini umuyor.

İBH ve genetik yatkınlık

Yardım kuruluşu Crohn's & Colitis UK'den Ruth Wakeman, bu araştırmanın Crohn ve kolitten arınmış bir dünya olasılığına doğru heyecan verici bir adım olduğunu belirtti. Wakeman, Crohn ve kolitin karmaşık ve ömür boyu süren hastalıklar olduğunu ve bu tür araştırmaların hastalığın nedenlerine ilişkin büyük soruları yanıtlamaya yardımcı olduğunu vurguladı. Ancak, genetik yatkınlık hikayenin sadece yarısıdır; diyet ve antibiyotik kullanımı gibi çevresel faktörler de İBH'nin gelişimini tetikleyebilir.

İltihabi bağırsak hastalığı nelerdir? İBH belirtileri nedir?

Crohn hastalığı ve ülseratif kolit, İBH'nin en yaygın biçimleri olarak karşımıza çıkıyor.

Ülseratif kolit nedir?

Ülseratif kolit, iltihabi kalın bağırsak hastalığıdır. Ülseratif kolit kalın bağırsakta “rektum” denilen, kalın bağırsağın son bölümünden başlayan, ancak kalın bağırsağın daha yukarı kısımlarını da etkileyebilen, bağırsağın iç çeperinde iltihaplanma sonucu gelişen bir hastalıktır.

Crohn hastalığı nedir?

Crohn hastalığı da iltihabi bağırsak hastalığıdır. Ülseratif kolitten farklı olarak ağızdan, anal kanala kadar bağırsağın herhangi bir yerini tutabilir. Lezyonlar arasında normal bağırsak dokusu bulunabilir. Sıklıkla İnce barsak ile kalın bağırsağın birleşim yeri olan terminal ileum etkilenir. Bağırsağın tüm duvarı iltihaptan etkilenir.

İnflamatuar bağırsak hastalıklarının belirtileri nelerdir?

İnflamatuar bağırsak hastalıkları çok geniş bir yelpazede belirti verebilir:
İshal
Mide ağrısı veya krampları
Dışkıda kan
Yorgunluk
İstem dışı kilo kaybı
Ülseratif kolitte hastalar genellikle kanlı ishal, karın ağrısı ile uzmana başvurabiliyorlar. Çok şiddetli ishal ve kanama hayatı tehdit edici olabilir.
Crohn hastalığında karın ağrısı, makat bölgesinde iltihaplar, apseler, fistüller, bağırsakta darlıklar ve tıkanmalar olabilir.

İnflamatuar bağırsak hastalıkları genellikle kimlerde görülür?

İnflamatuar bağırsak hastalıkları her yaşta görülebilir ancak genelde gençlerde daha sık görülür. Orta-ileri yaşta da hastalık sıklığının arttığı bir dönem vardır.

İnflamatuar bağırsak hastalıkları kansere neden olabilir mi?

Kronik iltihabın olması kanser riskinde artışa neden olur. Bu nedenle hastaların doktor kontrolleri ve aralıklı kolonoskopik değerlendirilmeleri önemlidir. Ayrıca kullanılan ilaçların da olası yan etkilerinin takibi yapılmalıdır.

İnflamatuar bağırsak hastaları nelere dikkat etmeli?

Hastaların doktorlarıyla uyumu, tedavilerine düzgün devam etmeleri, kontrollerini aksatmamaları, sağlıklı bir beslenme ve yaşam tarzının benimsemeleri çok önemlidir.
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