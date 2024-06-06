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Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey hastalığını paylaştı: 'Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum'
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey hastalığını paylaştı: 'Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum'
Sputnik Türkiye
ABD'li şarkıcı Halsey, mücadele ettiği hastalığı duyurdu. Halsey lösemi hastası olduğunu net olarak duyurmasa da paylaşımlarında hastalığın adını etiketledi ve... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T11:22+0300
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Bir süre önce yollarını ayırdığı Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan Halsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği zor günleri anlattı.Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia &amp; Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey, "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" ifadelerini kullandı.Albümünün adının The End (Son) olduğunu da duyuran ünlü şarkıcı, hem hastanede tedavi görürken hem de stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.'30 yaşında yeniden doğacağım'Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" ifadelerini kullandı.Ünlü ismin, paylaştığı videolarda hastanede bulunması ve "Bugün tedavinin ilk günü" demesi dikkatlerden kaçmadı.Öte yandan Halsey, daha önce Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu ile birlikte postural ortostatik taşikardı sendromu olduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/dilan-polat-bakirkoy-ruh-ve-sinir-hastaliklari-hastanesine-yatirilacak-1084249228.html
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halsey kim,halsey hastalık,halsey sosyal medya
halsey kim,halsey hastalık,halsey sosyal medya

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey hastalığını paylaştı: 'Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum'

11:22 06.06.2024
© Fotoğraf : Instagram HalseyHalsey
Halsey - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Fotoğraf : Instagram Halsey
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ABD'li şarkıcı Halsey, mücadele ettiği hastalığı duyurdu. Halsey lösemi hastası olduğunu net olarak duyurmasa da paylaşımlarında hastalığın adını etiketledi ve hastanede tedavi gördüğü anlara dair videolar yayınladı.
Bir süre önce yollarını ayırdığı Alev Aydın'dan Ender Ridley adını verdiği bir oğlu olan Halsey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geçirdiği zor günleri anlattı.
Uzun yıllardır Lupus hastalığı ile mücadele ettiği bilinen Halsey'in paylaşımına; The Leukemia & Lymphoma Society (Lösemi ve Lenfoma Derneği) etiketini eklemesi hayranlarını meraklandırdı.
Paylaşımında net bir açıklama yapmayan ancak lösemi tedavisi gördüğüne dair işaretler veren Halsey, "Uzun hikayenin kısası hayatta kaldığım için şanslıyım. Kısa hikayenin uzunu bir albüm yazdım" ifadelerini kullandı.
Albümünün adının The End (Son) olduğunu da duyuran ünlü şarkıcı, hem hastanede tedavi görürken hem de stüdyoda şarkılarını seslendirirken çekilen görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

'30 yaşında yeniden doğacağım'

Gerçek adı Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey, "Yaşlı bir kadın gibi hissediyorum. Kendime iyileşmek için 2 yıl veriyorum. 30 yaşına gelince baştan doğacağım ve yine enerji dolu ve çok havalı olacağım" ifadelerini kullandı.
Ünlü ismin, paylaştığı videolarda hastanede bulunması ve "Bugün tedavinin ilk günü" demesi dikkatlerden kaçmadı.
Öte yandan Halsey, daha önce Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hücre aktivasyon sendromu ile birlikte postural ortostatik taşikardı sendromu olduğunu açıklamıştı.
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