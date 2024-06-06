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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/kiev-kendi-yiktigi-kahovka-hes-icin-rusyadan-tazminat-talep-etmeyi-planliyor-1084578348.html
Kiev, kendi yıktığı Kahovka HES için Rusya'dan tazminat talep etmeyi planlıyor
Kiev, kendi yıktığı Kahovka HES için Rusya'dan tazminat talep etmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun, bir yıl önce füze saldırısıyla yıktığı Herson Bölgesi'nde bulunan Kahovka Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) hasardan dolayı... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T16:59+0300
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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Kurumu Ukrhidroenergo Başkanı Igor Sirota, Kiev'in Kahovka HES için Rusya'dan 2.5 milyar dolar talep etmek üzere uluslararası tahkim mahkemesine başvurmayı planladığını söyledi.Sirota, “Kısa bir süre önce Rusya'ya, uluslararası tahkim mahkemesine başvurduğumuzu ve kaybedilen karlar ile istasyonun inşaat ve restorasyon maliyetine ilişkin dava açacağımızı bildiren bir mesaj gönderdik” ifadelerini kullanırken, saldırgandan zararlarının tazmin edilmesini talep edeceklerini iddia etti.Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde bulunan Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) tam bir yıl önce 6 Haziran 2023 gecesi Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 59 kişi hayatını kaybetmiş, patlama sonucunda baraj yıkılmış ve birçok yerleşim yeri sular altında kalmıştı.59 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 9 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada Kiev'in Rusya'dan tazminat talep etmesinin demagojik olduğunun altını çizmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ukraynanin-kahovka-hese-saldirisinin-1-yildonumu-saldiri-ani-yayinlandi-1084557169.html
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kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , ukrayna, ukrayna ordusu, füze saldırısı, herson, rusya
kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , ukrayna, ukrayna ordusu, füze saldırısı, herson, rusya

Kiev, kendi yıktığı Kahovka HES için Rusya'dan tazminat talep etmeyi planlıyor

16:59 06.06.2024
© Sputnik / Дмитрий МакеевKahovka HES
Kahovka HES - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Kiev yönetimi, Ukrayna ordusunun, bir yıl önce füze saldırısıyla yıktığı Herson Bölgesi'nde bulunan Kahovka Hidroelektrik Santrali'ndeki (HES) hasardan dolayı Rusya'ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor.
Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Kurumu Ukrhidroenergo Başkanı Igor Sirota, Kiev'in Kahovka HES için Rusya'dan 2.5 milyar dolar talep etmek üzere uluslararası tahkim mahkemesine başvurmayı planladığını söyledi.
Sirota, “Kısa bir süre önce Rusya'ya, uluslararası tahkim mahkemesine başvurduğumuzu ve kaybedilen karlar ile istasyonun inşaat ve restorasyon maliyetine ilişkin dava açacağımızı bildiren bir mesaj gönderdik” ifadelerini kullanırken, saldırgandan zararlarının tazmin edilmesini talep edeceklerini iddia etti.
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde bulunan Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) tam bir yıl önce 6 Haziran 2023 gecesi Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırı sonucu 59 kişi hayatını kaybetmiş, patlama sonucunda baraj yıkılmış ve birçok yerleşim yeri sular altında kalmıştı.
59 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 9 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.
Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigoriy Karasin, daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada Kiev'in Rusya'dan tazminat talep etmesinin demagojik olduğunun altını çizmişti.
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