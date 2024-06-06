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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/ukraynanin-kahovka-hese-saldirisinin-1-yildonumu-saldiri-ani-yayinlandi-1084557169.html
Ukrayna'nın Kahovka HES'e saldırısının 1. yıldönümü: Saldırı anı yayınlandı
Ukrayna'nın Kahovka HES'e saldırısının 1. yıldönümü: Saldırı anı yayınlandı
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde bulunan Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) tam bir yıl önce Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırının... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T11:34+0300
2024-06-06T12:57+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
kahovka hidroelektrik santrali
novaya kahovka
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Sputnik, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlenen roketlerle gerçekleştirildiği düşünülen saldırının görüntülerini yayınladı.Videoda, Ukrayna ordusunun ateşlediği roketin Kahovka HES'i vurduğu an net bir şekilde görülüyor.'Kiev rejimi, Herson'a ihtiyaç duymadığını gösterdi'Sputnik'e konuşan Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Kahovka HES'e düzenlenen saldırıyla birlikte Kiev rejiminin Herson Bölgesi'ne ihtiyaç duymadığının görüldüğünü söyledi.Alekseyenko, "Ukraynalı makamları, bir yıl önce Kahovka HES'e düzenlenen terör saldırısıyla Herson Bölgesi'ni ve sakinlerini geri döndürmeyi ummadıklarını açıkça herkese gösterdi. Bir bölgede yaşamayı planlayan kişi, orada ekonominin ve insan yaşamının temeli olan kritik altyapıyı kendi elleriyle yok etmezdi" ifadelerini kullandı.Alekseyenko, geriden kalan 1 yıl içinde Rusya'nın sadece yıkıcı selden kaynaklanan hasarı ortadan kaldırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede 500 kilometreden fazla yol, okullar, anaokulları, hastaneler gibi onlarca sosyal tesisi onardığını ve 16 sanayi işletmesini faaliyete geçirdiğini vurguladı.59 kişi hayayını kaybetmiştiKahovka HES, 6 Haziran 2023 gecesi büyük bir terör saldırısına maruz kalmıştı.Saldırıyla birlikte santralde meydana gelen büyük patlama sonucunda baraj yıkılmış ve birçok yerleşim yeri sular altında kalmıştı.59 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 9 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240325/herson-bolge-valisi-saldo-ukrayna-ordusu-hitlerin-askerleri-gibi-davraniyor-1082025645.html
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev için savaşan Kolombiyalı esirin videosunu paylaştı
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ukrayna, ukrayna ordusu, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , rusya, herson, saldırı, bombalı saldırı, terör saldırısı, video
ukrayna, ukrayna ordusu, kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , rusya, herson, saldırı, bombalı saldırı, terör saldırısı, video

Ukrayna'nın Kahovka HES'e saldırısının 1. yıldönümü: Saldırı anı yayınlandı

11:34 06.06.2024 (güncellendi: 12:57 06.06.2024)
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinKahovka Barajı
Kahovka Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Rusya Federasyonu'na bağlı Herson Bölgesi'nde bulunan Kahovka Hidroelektrik Santrali'ne (HES) tam bir yıl önce Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Sputnik, ABD yapımı HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlenen roketlerle gerçekleştirildiği düşünülen saldırının görüntülerini yayınladı.

Videoda, Ukrayna ordusunun ateşlediği roketin Kahovka HES'i vurduğu an net bir şekilde görülüyor.
© Sputnik

'Kiev rejimi, Herson'a ihtiyaç duymadığını gösterdi'

Sputnik'e konuşan Herson Bölge İdaresi Başkanı Andrey Alekseyenko, Kahovka HES'e düzenlenen saldırıyla birlikte Kiev rejiminin Herson Bölgesi'ne ihtiyaç duymadığının görüldüğünü söyledi.

Alekseyenko, "Ukraynalı makamları, bir yıl önce Kahovka HES'e düzenlenen terör saldırısıyla Herson Bölgesi'ni ve sakinlerini geri döndürmeyi ummadıklarını açıkça herkese gösterdi. Bir bölgede yaşamayı planlayan kişi, orada ekonominin ve insan yaşamının temeli olan kritik altyapıyı kendi elleriyle yok etmezdi" ifadelerini kullandı.

Alekseyenko, geriden kalan 1 yıl içinde Rusya'nın sadece yıkıcı selden kaynaklanan hasarı ortadan kaldırmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgede 500 kilometreden fazla yol, okullar, anaokulları, hastaneler gibi onlarca sosyal tesisi onardığını ve 16 sanayi işletmesini faaliyete geçirdiğini vurguladı.

59 kişi hayayını kaybetmişti

Kahovka HES, 6 Haziran 2023 gecesi büyük bir terör saldırısına maruz kalmıştı.

Saldırıyla birlikte santralde meydana gelen büyük patlama sonucunda baraj yıkılmış ve birçok yerleşim yeri sular altında kalmıştı.

59 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 9 bin kişi bölgeden tahliye edilmişti.
Vladimir Saldo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2024
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Herson Bölge Valisi Saldo: Ukrayna ordusu Hitler'in askerleri gibi davranıyor
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