Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı: Ne zaman başlayıp bitecek?
20:04 04.06.2024 (güncellendi: 20:22 04.06.2024)
© AA / Murat Ünlü Marmara Denizi'ndeki Balıkesir'e bağlı Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında Kurban Bayramı dolayısıyla tatilci yoğunluğu yaşanıyor
© AA / Murat Ünlü
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Merakla beklenen 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak' sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt buldu. Peki Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlayacak? Bayram tatili 9 gün mü? Tatil ne zaman bitiyor?
Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı soruları bayrama kısa bir süre kala gündemde yer almaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı.
Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Cumhurbaşkanı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz. Kurban Bayramı'nın şimdiden milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2024
Böylelikle Perşembe ve Cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkânı sağlamış oluyoruz.…
Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.
Kıratlı imzasıyla yazı gönderildi
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi:
"Kurban Bayramı 15 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 13.00'te başlayıp 19 Haziran 2024 Çarşamba günü sona erecektir. Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 20-21 Haziran 2024 tarihlerinde idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür."
2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.
Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.
Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabine sonrası yaptığı açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü de kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı.
Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.
Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu.
2024 Kurban Bayramı takvimi
Arefe: 15 Haziran 2024 Cumartesi
Kurban Bayramı (1. Gün): 16 Haziran 2024 Pazar
Kurban Bayramı (2. Gün): 17 Haziran 2024 Pazartesi
Kurban Bayramı (3. Gün): 18 Haziran 2024 Salı
Kurban Bayramı (4. Gün): 19 Haziran 2024 Çarşamba