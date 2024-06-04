https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kurban-bayrami-tatili-9-gune-cikarildi-ne-zaman-baslayip-bitecek-1084505934.html

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı: Ne zaman başlayıp bitecek?

Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı: Ne zaman başlayıp bitecek?

Sputnik Türkiye

Merakla beklenen 'Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak' sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla yanıt buldu. Peki Bayram tatili kaç gün olacak? Kurban... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

kurban bayramı

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resmi tatil

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Kurban Bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı ve kaç gün olacağı soruları bayrama kısa bir süre kala gündemde yer almaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası konuyla ilgili açıklama yaptı.Peki, 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman? Bayram tatili 9 gün olacak mı? Cumhurbaşkanı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:Böylelikle kamu çalışanları, 15 Haziran Cumartesi ile 23 Haziran Pazar günleri arasında izinli olacak.Kıratlı imzasıyla yazı gönderildi Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın imzasıyla, konuya ilişkin ilgili kurumlara yazı gönderildi. Yazıda, şu ifadelere yer verildi: 2024 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor?Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimi sonrasından Kurban Bayramı tarihleri belli oldu.Buna göre; 2024 yılında Kurban Bayramı, 16 Haziran Pazar günü başlayacak. 4 gün sürecek olan bayram 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek.Kurban Bayramı arefe günü, 15 Haziran 2024 Cumartesi tarihinde idrak edilecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün kabine sonrası yaptığı açıklamaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla 16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba resmi tatil olacak. Sonrasında denk gelen 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günü de kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı. Böylelikle Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu. 2024 Kurban Bayramı takvimi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/kabine-toplantisi-sona-erdi-1084502728.html

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