https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/dunya-ekonomisinde-gozler-saat-1515e-cevrildi-euro-kurunda-2019dan-bu-yana-birilkyasanabilir-1084557527.html

Dünya ekonomisinde gözler saat 15.15'e çevrildi: 'Euro kurunda 2019'dan bu yana bir ilk yaşanabilir'

Dünya ekonomisinde gözler saat 15.15'e çevrildi: 'Euro kurunda 2019'dan bu yana bir ilk yaşanabilir'

Sputnik Türkiye

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bugün yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan indirmeye hazırlanıyor. Piyasa analistleri, ECB'nin... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T11:45+0300

2024-06-06T11:45+0300

2024-06-06T11:50+0300

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faiz oranı

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Avrupa Merkez bankası ECB'nin faiz oranlarını bugün 25 baz puan indirmesi bekleniyor. Bu kararın, yatırımcıların uzun süredir beklediği bir gelişme olduğu belirtiliyor. Ancak piyasaların asıl merak ettiği, bu indirimin euro üzerindeki etkisi.Piyasa analistleri, ECB'nin 2019'dan bu yana ilk kez faiz indirimine gitmesini bekliyor. Kararın Türkiye saati ile 15.15'te açıklanması planlanıyor. ECB, enflasyonla mücadelesini sürdürürken, mevduat faiz oranını yüzde 4'ten yüzde 3.75'e düşürmeyi hedefliyor. Reuters tarafından yapılan bir ankete katılan 82 ekonomistin tamamı, ECB'nin 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı görüşünde birleşiyor.Bu indirimin gerçekleşmesi durumunda, ECB faiz indirim kervanına katılarak Kanada, İsveç ve İsviçre gibi ülkelerle aynı yönde hareket etmiş olacak ve bu durum Fed üzerindeki faiz indirimi baskısını artırabilir.Euro/dolar paritesi değişebilirUzmanlar, ECB'nin bu politika kararı sonrasında Euro/Dolar döviz kurunda sınırlı bir yükseliş potansiyeli görüyor. TD Securities Global FX ve EM Stratejisi Başkanı Mark McCormick, "Euro pastasında pek çok iyi haberin yer aldığını görüyoruz" ifadesini kullanarak eurodaki olumlu beklentilere dikkat çekti.'Faiz oranının daha da artacağı yönünde önemli bir ipucu verING Bank, ECB'nin gelecekteki faiz indirimleri için herhangi bir tarih belirlemeyeceğini ve kararların verilere bağlı olacağını vurgulamasını bekliyor. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın, basın toplantısında bu konuya değinmesi bekleniyor. Commerzbank FX Analisti Antje Praefcke ise, "Faiz oranının daha da artacağı yönünde önemli bir ipucu vermeyecek, bunun yerine gelecekteki veri durumuna atıfta bulunacak" dedi ve daha fazla faiz indirimi bekleyen bazı piyasa katılımcılarının hayal kırıklığına uğrayabileceğini belirtti.Bugün euro kaç TL?Karar öncesi, euro/TL kuru da hareketlilik gösteriyor. Bugün euro, 35.32 TL seviyesine kadar yükseldikten sonra şu sıralar 35.16 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yatırımcılar ve piyasalar, ECB'nin faiz kararının ardından euro kurundaki olası değişiklikleri yakından takip ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/dijital-turk-lirasi-yolda-500-tl-ve-1000-tllik-banknotlar-basilacak-mi-1084550639.html

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