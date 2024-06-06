https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/dijital-turk-lirasi-yolda-500-tl-ve-1000-tllik-banknotlar-basilacak-mi-1084550639.html
Dijital Türk Lirası yolda: 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı?
Dijital Türk Lirası yolda: 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı?
Sputnik Türkiye
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı sorusunun yanıtı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:52+0300
2024-06-06T10:52+0300
2024-06-06T10:52+0300
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merkez bankası
banknot
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Türkiye’de enflasyonun etkisi ve ekonomik koşullar nedeniyle yüksek değerli banknotların basılması gündemde. Merkez Bankası, bu ihtiyaca yönelik teknik analizler yaparak, 500 ve 1000 liralık banknotların gerekli olup olmadığını değerlendiriyor.'Bu konuda birimlerimiz çalışıyor'Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 500 ve 1000 liralık banknotların çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” yanıtını verdi.'Dijital TL için 1. faz çalışmalar tamamlandı'Merkez Bankası’nın 833 milyar liralık zaranının tamamının KKM’den geldiğini söyleyen Karahan, dijital Türk Lirası için 1. faz çalışmanın tamamlandığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/2-bucuk-milyon-kisi-tatil-hazirliginda-5-gece-konaklama-ucreti-ne-kadar-1084553647.html
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500 tl banknot, banknot nedir, 500 lira banknot, 500 lira çıktı mı, 500 lira kağıt para, 1000 tl banknot, bin tl banknot
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Dijital Türk Lirası yolda: 500 TL ve 1000 TL'lik banknotlar basılacak mı?
500 ve 1000 TL banknot çıkacak mı sorusunun yanıtı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları sonrasında sorgulanmaya başladı. Merak edilenler sorulara dair yanıt veren Karahan, dijital Türk Lirası'nın da sinyallerini verdi.
Türkiye’de enflasyonun etkisi ve ekonomik koşullar nedeniyle yüksek değerli banknotların basılması gündemde. Merkez Bankası, bu ihtiyaca yönelik teknik analizler yaparak, 500 ve 1000 liralık banknotların gerekli olup olmadığını değerlendiriyor.
'Bu konuda birimlerimiz çalışıyor'
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 500 ve 1000 liralık banknotların çıkıp çıkmayacağı sorusuna, “Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor” yanıtını verdi.
'Dijital TL için 1. faz çalışmalar tamamlandı'
Merkez Bankası’nın 833 milyar liralık zaranının tamamının KKM’den geldiğini söyleyen Karahan, dijital Türk Lirası için 1. faz çalışmanın tamamlandığını açıkladı.