https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/cekyada-iki-tren-kafa-kafaya-carpisti-4-olu-22-yarali-1084566570.html

Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı

Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı

Sputnik Türkiye

Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T13:47+0300

2024-06-06T13:47+0300

2024-06-06T13:47+0300

dünya

çekya

avrupa

tren

tren kazası

can kaybı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084566123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0c847d5d06b200ddbfaeeee9e8e16b34.jpg

Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.Bölgeye itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kimyasal madde taşıyan yük treninin ilk iki vagonunun boş olduğu, bu nedenle tehlikeli madde sızıntısı olmadığı aktarıldı. Makinistlerin sağ olduğu, çarpışmanın yolcu trenini kullanan makinistin bir hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdde-oldu-denilen-kadinin-cenaze-sirasinda-hayatta-oldugu-ortaya-cikti--1084517664.html

çekya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

çekya, avrupa, tren, tren kazası, can kaybı