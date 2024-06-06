https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/cekyada-iki-tren-kafa-kafaya-carpisti-4-olu-22-yarali-1084566570.html
Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı
Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı
Sputnik Türkiye
Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:47+0300
2024-06-06T13:47+0300
2024-06-06T13:47+0300
dünya
çekya
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tren
tren kazası
can kaybı
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Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.Bölgeye itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kimyasal madde taşıyan yük treninin ilk iki vagonunun boş olduğu, bu nedenle tehlikeli madde sızıntısı olmadığı aktarıldı. Makinistlerin sağ olduğu, çarpışmanın yolcu trenini kullanan makinistin bir hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi. Çekya Başbakanı Petr Fiala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdde-oldu-denilen-kadinin-cenaze-sirasinda-hayatta-oldugu-ortaya-cikti--1084517664.html
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çekya, avrupa, tren, tren kazası, can kaybı
çekya, avrupa, tren, tren kazası, can kaybı
Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 22 yaralı
Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.
Çekya'nın başkenti Prag'dan Slovakya'ya gitmek üzere 300'den fazla kişiyle yola çıkan bir yolcu treni, yerel saatle 23.00 sıralarında Pardubice şehrinde yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.
Bölgeye itfaiye, kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeden yapılan açıklamaya göre feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı.
Kimyasal madde taşıyan yük treninin ilk iki vagonunun boş olduğu, bu nedenle tehlikeli madde sızıntısı olmadığı aktarıldı.
Makinistlerin sağ olduğu, çarpışmanın yolcu trenini kullanan makinistin bir hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği belirtildi.
Çekya Başbakanı Petr Fiala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.