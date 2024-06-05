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ABD'de öldü denilen kadının cenaze sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı
ABD'de öldü denilen kadının cenaze sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
ABD'de öldüğü sanılan kadının cenaze işlemleri gerçekleştirirken nefes aldığı ortaya çıktı. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T07:26+0300
2024-06-05T07:26+0300
dünya
abd
cenaze
ölüm
kadın
kadın cinayeti
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ABD'nin Nebraska eyaletinin Lincoln kentindeki bir huzurevinde öldüğü açıklanan Constance Glantz adlı kadının cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu anlaşıldı.Lancaster Bölge Şerif Ofisi'nden Ben Houchin, 74 yaşındaki Glantz'ın dün sabah saat 09.44'te huzurevinde yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini belirtti. Houchin, ölüm duyurusunun ardından cenaze şirketi çalışanlarının nakil işlemlerine başladığını söyledi.Ancak cenaze işlemleri sırasında bir görevli, kadının hala nefes aldığını fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. Houchin, itfaiye ekiplerinin Glantz'ı hastaneye götürdüğünü belirterek, "Bu oldukça alışılmadık bir olay. Bu işi 31 yıldır yapıyorum ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım." dedi. Huzurevi çalışanlarının yasa dışı hareket edip etmediği henüz belirlenemediği için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.Bu ilk değil Dünyada nadiren de olsa benzer olaylar yaşanabiliyor. Güney Afrika'da 2018'de bir kadın, araba kazası sonrası öldüğü sanılarak morga taşınmış, ancak hayatta olduğu fark edilmişti. ABD'nin Michigan eyaletinde 2020'de beyin felci teşhisi konulan 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu anlaşılan bir diğer vakaydı. Iowa eyaletinde de 2023'te Alzheimer hastası bir kadının öldüğü bildirilmiş, ancak cenaze işlemleri sırasında yaşadığı tespit edilmişti.
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abd, cenaze, ölüm, kadın, kadın cinayeti
abd, cenaze, ölüm, kadın, kadın cinayeti

ABD'de öldü denilen kadının cenaze sırasında hayatta olduğu ortaya çıktı

07:26 05.06.2024
© AFP 2023Tabut - Cenaze
Tabut - Cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023
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ABD'de öldüğü sanılan kadının cenaze işlemleri gerçekleştirirken nefes aldığı ortaya çıktı.
ABD'nin Nebraska eyaletinin Lincoln kentindeki bir huzurevinde öldüğü açıklanan Constance Glantz adlı kadının cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu anlaşıldı.
Lancaster Bölge Şerif Ofisi'nden Ben Houchin, 74 yaşındaki Glantz'ın dün sabah saat 09.44'te huzurevinde yaşamını yitirdiğinin bildirildiğini belirtti. Houchin, ölüm duyurusunun ardından cenaze şirketi çalışanlarının nakil işlemlerine başladığını söyledi.
Ancak cenaze işlemleri sırasında bir görevli, kadının hala nefes aldığını fark etti ve durumu yetkililere bildirdi. Houchin, itfaiye ekiplerinin Glantz'ı hastaneye götürdüğünü belirterek, "Bu oldukça alışılmadık bir olay. Bu işi 31 yıldır yapıyorum ve daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım." dedi. Huzurevi çalışanlarının yasa dışı hareket edip etmediği henüz belirlenemediği için soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.

Bu ilk değil

Dünyada nadiren de olsa benzer olaylar yaşanabiliyor. Güney Afrika'da 2018'de bir kadın, araba kazası sonrası öldüğü sanılarak morga taşınmış, ancak hayatta olduğu fark edilmişti.
ABD'nin Michigan eyaletinde 2020'de beyin felci teşhisi konulan 20 yaşındaki Timesha Beauchamp, cenaze işlemleri sırasında hayatta olduğu anlaşılan bir diğer vakaydı. Iowa eyaletinde de 2023'te Alzheimer hastası bir kadının öldüğü bildirilmiş, ancak cenaze işlemleri sırasında yaşadığı tespit edilmişti.
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