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Belediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak
Belediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak
Sputnik Türkiye
Bursa'da yapılacak olan büyük deprem tatbikatı öncesi, vatandaşlar cep telefonları mesajlarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T12:27+0300
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türkiye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
siren
deprem
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesinde gönderdiği SMS ile uyardı. Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/hatayda-bina-yikiminda-deprem-kabini-deneyi-icinde-insan-varken-test-edildi-1084534252.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, siren, deprem, tatbikat

Belediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak

12:27 06.06.2024
© AABelediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak
Belediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© AA
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Bursa'da yapılacak olan büyük deprem tatbikatı öncesi, vatandaşlar cep telefonları mesajlarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesinde gönderdiği SMS ile uyardı. Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi:
"6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık hedefiyle deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."
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