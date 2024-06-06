https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/belediyeden-smsle-uyari-siren-sesleri-duyulacak-1084560112.html
Belediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak
Belediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak
Sputnik Türkiye
Bursa'da yapılacak olan büyük deprem tatbikatı öncesi, vatandaşlar cep telefonları mesajlarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T12:27+0300
2024-06-06T12:27+0300
2024-06-06T12:27+0300
türkiye
bursa
bursa büyükşehir belediyesi
siren
deprem
tatbikat
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesinde gönderdiği SMS ile uyardı. Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/hatayda-bina-yikiminda-deprem-kabini-deneyi-icinde-insan-varken-test-edildi-1084534252.html
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bursa, bursa büyükşehir belediyesi, siren, deprem, tatbikat
bursa, bursa büyükşehir belediyesi, siren, deprem, tatbikat
Belediyeden SMS’le uyarı: Siren sesleri duyulacak
Bursa'da yapılacak olan büyük deprem tatbikatı öncesi, vatandaşlar cep telefonları mesajlarıyla dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesinde gönderdiği SMS ile uyardı. Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi:
"6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık hedefiyle deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."