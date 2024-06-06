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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/trumptan-ukrayna-degerlendirmesi-3-dunya-savasi-yaklasiyor-1084554003.html
Trump'tan Ukrayna değerlendirmesi: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor
Trump'tan Ukrayna değerlendirmesi: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Başkan Biden'ın Ukrayna politikasını eleştiren Trump, Beyaz Saray'ın izlediği stratejinin 3. Dünya Savaşı'nı daha da yaklaştırdığını vurguladı. 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T10:11+0300
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Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmasına ilişkin tartışmaları 3. Dünya Savaşı'nın yaklaşmasıyla ilişkilendirdi.Son günlerde Ukrayna'nın Rusya'yı vurmaktan bahsettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya nükleer silah uyarısında bulunduğunu kaydeden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın ise ne diyeceğini bilmediğini belirtti.Göreve gelmesi halinde Ukrayna'daki duruma çok hızlı bir şekilde çözüm bulacağını bir kez daha dile getiren Trump, "Eğer Beyaz Saray'da kalsaydım, Rusya-Ukrayna çatışması, Hamas militanlarının İsrail'e saldırısı ve daha birçok şey hiç yaşanmazdı" dedi.Trump, şu anda içinde bulundukları dönemin ABD için en tehlikeli zaman olduğunun da altını çizdi.Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmiştiBatı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyorRusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
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abd, donald trump, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, rusya, 3. dünya savaşı, vladimir putin, nato
abd, donald trump, ukrayna, ukrayna krizi, joe biden, rusya, 3. dünya savaşı, vladimir putin, nato

Trump'tan Ukrayna değerlendirmesi: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor

10:11 06.06.2024
© İHA / YUKI IWAMURA / POOLDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / YUKI IWAMURA / POOL
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Başkan Biden'ın Ukrayna politikasını eleştiren Trump, Beyaz Saray'ın izlediği stratejinin 3. Dünya Savaşı'nı daha da yaklaştırdığını vurguladı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmasına ilişkin tartışmaları 3. Dünya Savaşı'nın yaklaşmasıyla ilişkilendirdi.

Son günlerde Ukrayna'nın Rusya'yı vurmaktan bahsettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya nükleer silah uyarısında bulunduğunu kaydeden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın ise ne diyeceğini bilmediğini belirtti.

Göreve gelmesi halinde Ukrayna'daki duruma çok hızlı bir şekilde çözüm bulacağını bir kez daha dile getiren Trump, "Eğer Beyaz Saray'da kalsaydım, Rusya-Ukrayna çatışması, Hamas militanlarının İsrail'e saldırısı ve daha birçok şey hiç yaşanmazdı" dedi.

Trump, şu anda içinde bulundukları dönemin ABD için en tehlikeli zaman olduğunun da altını çizdi.

Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmişti

Batı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.

Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.

Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyor

Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
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