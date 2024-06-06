Trump'tan Ukrayna değerlendirmesi: 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor
© İHA / YUKI IWAMURA / POOLDonald Trump
© İHA / YUKI IWAMURA / POOL
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Başkan Biden'ın Ukrayna politikasını eleştiren Trump, Beyaz Saray'ın izlediği stratejinin 3. Dünya Savaşı'nı daha da yaklaştırdığını vurguladı.
Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump, Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmasına ilişkin tartışmaları 3. Dünya Savaşı'nın yaklaşmasıyla ilişkilendirdi.
Son günlerde Ukrayna'nın Rusya'yı vurmaktan bahsettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya nükleer silah uyarısında bulunduğunu kaydeden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın ise ne diyeceğini bilmediğini belirtti.
Göreve gelmesi halinde Ukrayna'daki duruma çok hızlı bir şekilde çözüm bulacağını bir kez daha dile getiren Trump, "Eğer Beyaz Saray'da kalsaydım, Rusya-Ukrayna çatışması, Hamas militanlarının İsrail'e saldırısı ve daha birçok şey hiç yaşanmazdı" dedi.
Trump, şu anda içinde bulundukları dönemin ABD için en tehlikeli zaman olduğunun da altını çizdi.
Son günlerde Ukrayna'nın Rusya'yı vurmaktan bahsettiğini, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'ya nükleer silah uyarısında bulunduğunu kaydeden Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın ise ne diyeceğini bilmediğini belirtti.
Göreve gelmesi halinde Ukrayna'daki duruma çok hızlı bir şekilde çözüm bulacağını bir kez daha dile getiren Trump, "Eğer Beyaz Saray'da kalsaydım, Rusya-Ukrayna çatışması, Hamas militanlarının İsrail'e saldırısı ve daha birçok şey hiç yaşanmazdı" dedi.
Trump, şu anda içinde bulundukları dönemin ABD için en tehlikeli zaman olduğunun da altını çizdi.
Putin'den Stoltenberg'in çağrısına yanıt gelmişti
Batı yapımı silahlarla Rusya’ya saldırı düzenlenmesine izin verilmesi çağrısı yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’e yanıt veren Rusya Devlet Başkanı Putin, uzun menzilli hassas silahların uzay istihbarat verileri olmadan kullanılamadığını vurgulamıştı.
Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.
Putin, “Eğer o (Stoltenberg) Rusya topraklarını uzun menzilli hassas silahlarla vurma olasılığından bahsediyorsa, benim gibi sivil olmasına rağmen askeri ve siyasi bir örgütün (NATO) başındaki bir kişi olarak uzun menzilli hassas silahların uzay keşif ekipmanı olmadan kullanılamayacağını bilmelidir” demişti.
Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyor
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.