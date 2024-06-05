https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/icisleri-bakanindan-sihali-operasyon-sorumlu-duzeydeki-orgut-uyesi-3-kisi-etkisiz-hale-getirildi--1084519026.html

İçişleri Bakanı duyurdu: Sorumlu düzeydeki örgüt üyesi 3 kişi İHA ile etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı duyurdu: Sorumlu düzeydeki örgüt üyesi 3 kişi İHA ile etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van ili Başkale kırsalında Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik 'Bozdoğan-41' operasyonunda biri sözde sorumlu düzeyde 3... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T08:48+0300

2024-06-05T08:48+0300

2024-06-05T09:46+0300

politika

ali yerlikaya

terörist

van

iha

insansız hava aracı (iha)

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Yerlikaya, Van ili Başkale kırsalında Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yönelik 'Bozdoğan-41' operasyonunda biri sözde sorumlu düzeyde 3 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, J-SİHA, ATAK taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğiyle, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando unsurlarıyla gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Başkale kırsalında sözde sorumlu düzeydeki 'Demhat Şero Welat' kod adlı İlyas Ayaz olduğunu belirtti.Teröristlerin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bilgisini veren Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve Hava Kuvvetleri Komutanlığını tebrik etti.

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ali yerlikaya, terörist, van, iha, insansız hava aracı (iha)