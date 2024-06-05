https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/oldu-deniliyordu-fethullah-gulen-turkiyeye-mi-getirildi--1084518103.html

'Öldü' deniliyordu: Fethullah Gülen Türkiye'ye mi getirildi?

'Öldü' deniliyordu: Fethullah Gülen Türkiye'ye mi getirildi?

Sputnik Türkiye

İnternette son dönemde çıkan Fethullah Gülen'in öldüğü iddiaları sonrası Gülen'in Türkiye'ye getirdiği de iddia edildi. Güvenlik kaynakları olay hakkında yorum... 05.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-05T07:44+0300

2024-06-05T07:44+0300

2024-06-05T07:45+0300

türkiye

fetö

ölüm

türkiye

güvenlik

iddia

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Son dönemde sosyal medyada Fethullah Gülen'in ABD'deki villasında hiçbir güvenlik önlemi olmadığı ve alanın tamamının boşaltıldığı iddiası çokça tartışıldı. X sosyal medya platformunda da birçok kişi FETÖ örgütünün başı Gülen'in öldüğünü iddia etmişti. Bunun yanında Gülen'in Türkiye'ye getirildiği iddiaları da vardı. İHA'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, sosyal medya ve internet sitelerinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Türkiye’ye getirildiğine yönelik iddialar hakkında açıklama yapıldı.Güvenlik kaynaklarından Gülen'le ilgili haberlerin doğru olmadığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240605/abdde-oldu-denilen-kadinin-cenaze-sirasinda-hayatta-oldugu-ortaya-cikti--1084517664.html

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fethullah gülen öldü mü, fetö öldü mü, fetö türkiye'ye getirildi, gülen türkiye'ye mi getirildi, terör örgütü, abd