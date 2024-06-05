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Eski Sanayi Bakanı Varank: Fatih Altaylı'ya yakışan şekliyle, HOŞT
Eski Sanayi Bakanı Varank: Fatih Altaylı'ya yakışan şekliyle, HOŞT
Sputnik Türkiye
Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, X sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili iddialar ortaya atan gazeteci Fatih Altay'a sert cevap verdi. 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T12:31+0300
2024-06-05T12:31+0300
politika
fatih altaylı
mustafa varank
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sanayi ve teknoloji bakanlığı
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Fatih Altaylı, yaptığı Youtube programında AK Parti ve Erdoğan çevresinden konuşurken ortaya bir iddia attı. Altaylı yayında, "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmakta olan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğunu oradaki herkes tespit etmiş vaziyette. İlginç bu. Hasan Doğan'ı görevden aldırıp yerine kendisi geçmek üzerine bir organizasyon içerisinde olduğu söyleniyor Varank'ın. Bu partilerin iddiası, benim değil. Benim öyle bir iddiam yok, Varank'la böyle bir samimiyetim de yok işlerin karıştığını bilecek kadar. Bu durum iftira ise bile yakışan bir iftira ve ben bunu 2 veya 3'üncü sefer duyuyorum. Üstelik Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerden de duymaya başladım. Orada Hasan Doğan'ı yerinden etmeye çalışan ve Varank'ı getirmeye çalışan bir lobiden bahsetmek mümkün" ifadeleri kullandı. Varank'tan cevap geldi Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise X'te yaptığı paylaşımda, "Ben de Fatih Altaylı'ya yakışan hitap şekliyle, biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT" ifadelerini kullandı. Fotoğrafta Varank ile Hasan Doğan'ın yan yana gülerek durduğu görüldü.
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Eski Sanayi Bakanı Varank: Fatih Altaylı'ya yakışan şekliyle, HOŞT

12:31 05.06.2024
Varank
Varank - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
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Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, X sosyal medya hesabından kendisi ile ilgili iddialar ortaya atan gazeteci Fatih Altay'a sert cevap verdi.
Fatih Altaylı, yaptığı Youtube programında AK Parti ve Erdoğan çevresinden konuşurken ortaya bir iddia attı.
Altaylı yayında, "Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmakta olan Hasan Doğan'ın ayağını kaydırmak için ciddi bir çaba içinde olduğunu oradaki herkes tespit etmiş vaziyette. İlginç bu. Hasan Doğan'ı görevden aldırıp yerine kendisi geçmek üzerine bir organizasyon içerisinde olduğu söyleniyor Varank'ın. Bu partilerin iddiası, benim değil. Benim öyle bir iddiam yok, Varank'la böyle bir samimiyetim de yok işlerin karıştığını bilecek kadar. Bu durum iftira ise bile yakışan bir iftira ve ben bunu 2 veya 3'üncü sefer duyuyorum. Üstelik Cumhurbaşkanı'na yakın isimlerden de duymaya başladım. Orada Hasan Doğan'ı yerinden etmeye çalışan ve Varank'ı getirmeye çalışan bir lobiden bahsetmek mümkün" ifadeleri kullandı.

Varank'tan cevap geldi

Eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise X'te yaptığı paylaşımda, "Ben de Fatih Altaylı'ya yakışan hitap şekliyle, biraz önce çektiğim bir fotoğrafla cevap vereyim: HOŞT" ifadelerini kullandı.
Fotoğrafta Varank ile Hasan Doğan'ın yan yana gülerek durduğu görüldü.
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