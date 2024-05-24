https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/fatih-altayli-sokak-kopeklerini-uyutmayi-tasvip-etmiyorum-1084165004.html
Fatih Altaylı: 'Sokak köpekleri uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler'
Fatih Altaylı: 'Sokak köpekleri uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gündemde yer alan sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifini değerlendirdi. Altaylı, ''sokak... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T12:56+0300
2024-05-24T12:56+0300
2024-05-24T12:57+0300
türkiye
fatih altaylı
sokak hayvanları
sokak köpeği
başıboş sokak köpeği
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Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hakkında yorumda bulunan Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/sokak-hayvanlari-icin-yasa-geliyor-yarin-tbmmye-sunulacak-1084095390.html
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fatih altaylı, sokak hayvanları, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği
fatih altaylı, sokak hayvanları, sokak köpeği, başıboş sokak köpeği
Fatih Altaylı: 'Sokak köpekleri uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler'
12:56 24.05.2024 (güncellendi: 12:57 24.05.2024)
Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gündemde yer alan sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifini değerlendirdi. Altaylı, ''sokak hayvanları için uyutulmalarını tasvip etmiyorum'' dedi.
Sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifi hakkında yorumda bulunan Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:
Uyutma konusunu tasvip etmediğimi söylemiştim. Çünkü hakikaten kıyılmaz. Uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler, buyurun uyutun desinler. O köpek sana melül melül bakarken onu uyutmaya kıyamazsın. Vahşidir, saldırmıştır, çocuğu parçalamıştır. Elbette o zaman başka bir şey. Orada kendi kendine duran kimseye zarar vermeyen köpeği hadi al da uyut. Ben uyutamam