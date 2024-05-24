Fatih Altaylı: 'Sokak köpekleri uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler'

Uyutma konusunu tasvip etmediğimi söylemiştim. Çünkü hakikaten kıyılmaz. Uyutulsun kardeşim diyenleri alıp götürsünler, buyurun uyutun desinler. O köpek sana melül melül bakarken onu uyutmaya kıyamazsın. Vahşidir, saldırmıştır, çocuğu parçalamıştır. Elbette o zaman başka bir şey. Orada kendi kendine duran kimseye zarar vermeyen köpeği hadi al da uyut. Ben uyutamam