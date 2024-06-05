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Biden’dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname
Biden’dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemeye yönelik yeni kararnameye imza attı. Yasa dışı göçmen sayısı günlük 2 bin 500'ün... 05.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-05T00:23+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, ülkenin güney sınırından yasa dışı göçmen girişlerinin günlük üst limiti aşmasının ardından başkanlık kararnamesine onay verdiğini duyurdu.Buna göre Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak ve derhal kapatacak kararnameyi yürürlüğe koyarak, sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın geçici olduğunu ve günlük yasa dışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulanacağını belirtti.Beyaz Saray yetkilisi, kararın ABD yerel saatiyle gece yarısında uygulanmaya başlanacağını kaydetti.Biden, Beyaz Saray'daki törende kararın detaylarını açıkladıSöz konusu başkanlık kararnamesiyle ilgili Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, sınır güvenliğini artırmak için daha önce birçok çağrıda bulunduğunu ancak eski ABD Başkanı Donald Trump önderliğindeki Cumhuriyetçilerin bu adımları sabote ettiğini savundu.Biden, ABD'nin her zaman yasal yollarla ülkeye gelmek isteyen göçmenlere kapılarının açık olduğuna ancak yasa dışı geçişler konusunda adım atmanın zorunluluğuna dikkati çekti."Ülkeye yasa dışı yollardan kanuna aykırı şekilde gelmeyi seçenlerin iltica etmeleri ve bu kişilerin ABD'de kalması engellenecek. Bu adım, sınırlarımızdaki kontrolü ve düzeni yeniden sağlamamıza yardım edecek" şeklinde konuşan Biden, günlük iltica başvuru sayılarının belli seviyenin altına düşene kadar bu uygulamaya devam edeceklerini söyledi.Biden, yasa dışı giriş yapanlar arasındaki çocukların sınır dışı edilmeyeceğini ve yasal yollardan iltica başvurusu yapıp randevularını alanların işlemlerine normal olarak devam edileceğini sözlerine ekledi.ACLU dava açmaya hazırlanıyorÖte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.ACLU, eski ABD Başkanı Trump döneminde de benzer kararın alındığını, o kararın yasa dışı olduğunu ve Biden'ın bu kararının da Amerikan Anayasası'na aykırı olduğunu savundu.2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.
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Biden’dan ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemek için kararname

00:23 05.06.2024
© İHAABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2024
© İHA
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırındaki yasadışı geçişleri engellemeye yönelik yeni kararnameye imza attı. Yasa dışı göçmen sayısı günlük 2 bin 500'ün üzerinde olduğu için karar derhal uygulanmaya başlanacak. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği kararı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak kapatan başkanlık kararnamesini imzalayarak, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasındaki en önemli tartışmalardan sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Biden'ın, ülkenin güney sınırından yasa dışı göçmen girişlerinin günlük üst limiti aşmasının ardından başkanlık kararnamesine onay verdiğini duyurdu.
Buna göre Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine geçici olarak ve derhal kapatacak kararnameyi yürürlüğe koyarak, sınır güvenliği konusunda bugüne kadarki en dikkat çekici adımını attı.
Biden'ın kararnamesi, günlük 2 bin 500 olan üst limitin son aylarda aşılması nedeniyle yasa dışı sınır geçişlerinin derhal durdurulmasını ve sınır muhafızlarının yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmesini öngörüyor.
Konuyla ilgili telekonferans yoluyla basın brifingi veren bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararın geçici olduğunu ve günlük yasa dışı göçmen giriş sayısı 1500'ün altına düşene kadar uygulanacağını belirtti.
Beyaz Saray yetkilisi, kararın ABD yerel saatiyle gece yarısında uygulanmaya başlanacağını kaydetti.

Biden, Beyaz Saray'daki törende kararın detaylarını açıkladı

Söz konusu başkanlık kararnamesiyle ilgili Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Biden, sınır güvenliğini artırmak için daha önce birçok çağrıda bulunduğunu ancak eski ABD Başkanı Donald Trump önderliğindeki Cumhuriyetçilerin bu adımları sabote ettiğini savundu.
Biden, ABD'nin her zaman yasal yollarla ülkeye gelmek isteyen göçmenlere kapılarının açık olduğuna ancak yasa dışı geçişler konusunda adım atmanın zorunluluğuna dikkati çekti.
"Ülkeye yasa dışı yollardan kanuna aykırı şekilde gelmeyi seçenlerin iltica etmeleri ve bu kişilerin ABD'de kalması engellenecek. Bu adım, sınırlarımızdaki kontrolü ve düzeni yeniden sağlamamıza yardım edecek" şeklinde konuşan Biden, günlük iltica başvuru sayılarının belli seviyenin altına düşene kadar bu uygulamaya devam edeceklerini söyledi.
Biden, yasa dışı giriş yapanlar arasındaki çocukların sınır dışı edilmeyeceğini ve yasal yollardan iltica başvurusu yapıp randevularını alanların işlemlerine normal olarak devam edileceğini sözlerine ekledi.

ACLU dava açmaya hazırlanıyor

Öte yandan, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise Biden'ın başkanlık kararnamesinin uygulanmaya başlamasının ardından kararı mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.
ACLU, eski ABD Başkanı Trump döneminde de benzer kararın alındığını, o kararın yasa dışı olduğunu ve Biden'ın bu kararının da Amerikan Anayasası'na aykırı olduğunu savundu.
2018 yılında dönemin başkanı Trump, ülke sınırlarından giren tüm yasa dışı göçmenlerin derhal sınır dışı edilmesini öngören "sıfır tolerans" adlı karara imza atmış, 2020 yılında başkanlık seçimlerini kazanan Biden, Trump döneminin bu uygulamasını kaldırmıştı.
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