https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/sigara-fiyatlarina-enflasyon-degeri-kadar-zam-geliyor-ucuz-olan-kalmayacak-1084486657.html
Sigara fiyatlarına enflasyon değeri kadar zam geliyor: 'Ucuz olan kalmayacak'
Sigara fiyatlarına enflasyon değeri kadar zam geliyor: 'Ucuz olan kalmayacak'
Sputnik Türkiye
Son yıllarda sigara fiyatlarının artmasıyla ilgili haberler yeniden gündeme geldi. Üretici şirketlerin maliyetlerini düzenlemek veya karlarını artırmak için... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:33+0300
2024-06-04T11:33+0300
2024-06-04T11:33+0300
ekonomi
sigara
sigara yasağı
sigara içmek
sigara paketi
zam
ucuz
temmuz
üfe
üretici fiyat endeksi (üfe)
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Sigaranın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak, sigaranın perakende satış fiyatının 60 liranın altında olamayacak. Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Eğer sigara şirketleri vergi zammını sineye çekmez ise fiyatlar en az 10 lira daha artacak. En ucuz sigara 66 lira olacak.Vergi uzmanlarının Habertürk'e aktardığına göre, bu artışla birlikte ucuz olan sigara kalmayacak.Her pakette yüzde 82 vergi varŞimdi bir de sigarada vergi oranını hesaplayalım. 66 liralık sigarada 40 lira asgari maktu ve maktu vergi ödeniyor. 66 liralık perakende satış fiyatının 10 lirası da KDV. Böylece üç verginin toplamı 49,1 liraya kadar çıkıyor. 66 liranın 49,1 lirası vergi olunca vergi oranını da yüzde 82.5 olarak hesaplanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/alkole-bir-zam-daha-geldi-1084484021.html
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Sigara fiyatlarına enflasyon değeri kadar zam geliyor: 'Ucuz olan kalmayacak'
Son yıllarda sigara fiyatlarının artmasıyla ilgili haberler yeniden gündeme geldi. Üretici şirketlerin maliyetlerini düzenlemek veya karlarını artırmak için yaptıkları bu artışlar, uzmanlara göre 'Temmuz'daki zammın yanında devede kulak kalacak'.
Sigaranın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanun gereği Ocak ve Temmuz aylarında geçmiş 6 aylık üretici enflasyonu (ÜFE) kadar artırılıyor. Bunu göz önünde bulundurarak, sigaranın perakende satış fiyatının 60 liranın altında olamayacak.
Böylece ÖTV açısından sigaranın perakende satışı 60 liranın altında olamayacak. Eğer sigara şirketleri vergi zammını sineye çekmez ise fiyatlar en az 10 lira daha artacak. En ucuz sigara 66 lira olacak.
Vergi uzmanlarının Habertürk'e aktardığına göre, bu artışla birlikte ucuz olan sigara kalmayacak.
Her pakette yüzde 82 vergi var
Şimdi bir de sigarada vergi oranını hesaplayalım. 66 liralık sigarada 40 lira asgari maktu ve maktu vergi ödeniyor. 66 liralık perakende satış fiyatının 10 lirası da KDV. Böylece üç verginin toplamı 49,1 liraya kadar çıkıyor. 66 liranın 49,1 lirası vergi olunca vergi oranını da yüzde 82.5 olarak hesaplanıyor.