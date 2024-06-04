https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/alkole-bir-zam-daha-geldi-1084484021.html
Alkole bir zam daha geldi
Alkole bir zam daha geldi
Sputnik Türkiye
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında zam haberini vererek yeni fiyat tarifelerini paylaştı. Zam hakkında bilgi veren... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T10:40+0300
2024-06-04T10:40+0300
2024-06-04T11:46+0300
erol dündar
ekonomi
zam
ara zam
ek zam
alkol
alkol satışı
alkol tüketimi
bira
şarap
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Yaşanan enflasyon sıkıntısı nedeniyle hemen hemen her üründe fiyat artışı yaşanmaya devam ediyor. Alkollü içecekler de bu durumdan muzdarip. Son olarak, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakısı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapılacağını açıkladı.Dündar ayrıca yeni fiyat tarifesinin 3 Haziran Pazartesi itibarıyla geçerli olduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/sigara-fiyatlarina-enflasyon-degeri-kadar-zam-geliyor-ucuz-olan-kalmayacak-1084486657.html
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Alkole bir zam daha geldi
10:40 04.06.2024 (güncellendi: 11:46 04.06.2024)
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında zam haberini vererek yeni fiyat tarifelerini paylaştı. Zam hakkında bilgi veren Dündar, artışın eski fiyat tarifesine göre yüzde 15 oranında yapıldığını belirtti.
Yaşanan enflasyon sıkıntısı nedeniyle hemen hemen her üründe fiyat artışı yaşanmaya devam ediyor. Alkollü içecekler de bu durumdan muzdarip. Son olarak, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakısı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapılacağını açıkladı.
Dündar ayrıca yeni fiyat tarifesinin 3 Haziran Pazartesi itibarıyla geçerli olduğunu ifade etti.