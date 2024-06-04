https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/alkole-bir-zam-daha-geldi-1084484021.html

Alkole bir zam daha geldi

Alkole bir zam daha geldi

Sputnik Türkiye

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabında zam haberini vererek yeni fiyat tarifelerini paylaştı. Zam hakkında bilgi veren... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T10:40+0300

2024-06-04T10:40+0300

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erol dündar

ekonomi

zam

ara zam

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alkol satışı

alkol tüketimi

bira

şarap

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Yaşanan enflasyon sıkıntısı nedeniyle hemen hemen her üründe fiyat artışı yaşanmaya devam ediyor. Alkollü içecekler de bu durumdan muzdarip. Son olarak, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Burgaz rakısı, votka ve likör grubuna yüzde 15 oranında zam yapılacağını açıkladı.Dündar ayrıca yeni fiyat tarifesinin 3 Haziran Pazartesi itibarıyla geçerli olduğunu ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/sigara-fiyatlarina-enflasyon-degeri-kadar-zam-geliyor-ucuz-olan-kalmayacak-1084486657.html

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