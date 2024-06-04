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PTT'de '200 bin liralık kargosu' kayboldu: 700 lira tazminat aldı
PTT'de '200 bin liralık kargosu' kayboldu: 700 lira tazminat aldı
Sputnik Türkiye
Eskişehirde Halil İbrahim Sarıkaya'nın iddiasına göre, 200 bin liraya kadar değer bulabilen ve kaybolan antika eşyaya PTT Kargo 700 lira değer biçti. 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:42+0300
2024-06-04T11:49+0300
türkiye
antika
ptt
kargo
kayıp
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Eskişehir'de Halil İbrahim Sarıkaya adlı kişinin Ocak ayında yolladığı 200 bin liraya kadar değer biçilen kargosu kayboldu. PTT Kargo ise tazminat olarak Sarıkaya'ya 700 lira ödedi.Gazetecilik ve yazarlık mesleği ardından antikacılık ve yazılı eserler koleksiyonculuğuna yönelen Halil İbrahim Sarıkaya, antika olarak sayılan 'rubu tahtasını' İstanbul'a göndermek istedi. İddiaya göre Sarıkaya'nın kargosu 5 aydır adrese ulaşmadı. Uzun zamandır tüm yetkililere danışıp kargosunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışan antikacı, bir türlü kargosuna erişemedi. 'PTT tazminat olarak 700 lira verdi'İHA'nın haberine göre yetkililerden bu süreçte sağlıklı bilgi alamadığını söyleyen Sarıkaya, 5 ay sonunda kargosuun kayıp olduğunu ve bedel olarak ise PTT tarafından hesabına 700 lira yatırıldığını iddia etti. Gönderdiği on binlerce liralık antikasının kaybolmasına karşılık yatırılan rakamı komik bulan Halil İbrahim Sarıkaya, durumu gerekli yerlere bildirip hakkını arayacağını ifade etti. Halil İbrahim Sarıkaya, yaşanan olay hakkında, "Yaklaşık 17 yaşından beri ticaret yapıyorum, yani 37 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Şu anda 57 yaşındayım. Bugüne kadar kendimi bildim bileli PTT Kargo ile çalıştım. Kurumsal bir kimliği, resmiyeti olduğu için tercih ettim. En son Ocak ayında kargo gönderdim, şu an beşinci aydayız, 5 aylık verdiğim mücadele sonucunda PTT Genel Müdürlüğü dahil ulaşamadığım, görüşemediğim insanlar nedeniyle kargom kayboldu ve mağdur oldum. Mağdur olunca haber oldum, dolayısıyla hak arama noktasında bugün PTT Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün önünde açıklama ihtiyacı hissettim. Elimizde kayıp olduğuna dair gönderdiğimiz evraklar var. Tabii arzu ediyoruz ki, bu tür şeylerin olmasın, insanların mağduriyet yaşanamasın veya erişilebilirlik olsun. Yani en çok üzüldüğüm şey de kaybettiğim emtianın miktarından ziyade PTT Genel Müdürlüğü'nde ulaşılacak kimsenin olmaması. Kargo sürecinde mesaj gelmemesi, hiçbir şekilde yetkililere ulaşamamak ve ciddiye alınmamak bir vatandaş olarak açıkçası beni çok üzdü” dedi.'Değeri en az 35 bin lira' Gönderdiği 'rubu tahtası’nın Osmanlı zamanından kaldığını ve değerinin en az 35 bin TL olduğunu belirten Halil İbrahim Sarıkaya, tazminat olarak verilen 700 TL’yi komik bulduğunu söyleyerek şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/dolandiricilarin-ptt-kargo-oyunu-sahte-etikete-dikkat-1084050978.html
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antika, ptt, kargo, kayıp
antika, ptt, kargo, kayıp

PTT'de '200 bin liralık kargosu' kayboldu: 700 lira tazminat aldı

11:42 04.06.2024 (güncellendi: 11:49 04.06.2024)
© AA / Trendyole-ticaret kargo
e-ticaret kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© AA / Trendyol
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Eskişehirde Halil İbrahim Sarıkaya'nın iddiasına göre, 200 bin liraya kadar değer bulabilen ve kaybolan antika eşyaya PTT Kargo 700 lira değer biçti.
Eskişehir'de Halil İbrahim Sarıkaya adlı kişinin Ocak ayında yolladığı 200 bin liraya kadar değer biçilen kargosu kayboldu. PTT Kargo ise tazminat olarak Sarıkaya'ya 700 lira ödedi.
Gazetecilik ve yazarlık mesleği ardından antikacılık ve yazılı eserler koleksiyonculuğuna yönelen Halil İbrahim Sarıkaya, antika olarak sayılan 'rubu tahtasını' İstanbul'a göndermek istedi. İddiaya göre Sarıkaya'nın kargosu 5 aydır adrese ulaşmadı. Uzun zamandır tüm yetkililere danışıp kargosunun nerede olduğunu öğrenmeye çalışan antikacı, bir türlü kargosuna erişemedi.

'PTT tazminat olarak 700 lira verdi'

İHA'nın haberine göre yetkililerden bu süreçte sağlıklı bilgi alamadığını söyleyen Sarıkaya, 5 ay sonunda kargosuun kayıp olduğunu ve bedel olarak ise PTT tarafından hesabına 700 lira yatırıldığını iddia etti. Gönderdiği on binlerce liralık antikasının kaybolmasına karşılık yatırılan rakamı komik bulan Halil İbrahim Sarıkaya, durumu gerekli yerlere bildirip hakkını arayacağını ifade etti.
Halil İbrahim Sarıkaya, yaşanan olay hakkında, "Yaklaşık 17 yaşından beri ticaret yapıyorum, yani 37 yıldır ticaretle uğraşıyorum. Şu anda 57 yaşındayım. Bugüne kadar kendimi bildim bileli PTT Kargo ile çalıştım. Kurumsal bir kimliği, resmiyeti olduğu için tercih ettim. En son Ocak ayında kargo gönderdim, şu an beşinci aydayız, 5 aylık verdiğim mücadele sonucunda PTT Genel Müdürlüğü dahil ulaşamadığım, görüşemediğim insanlar nedeniyle kargom kayboldu ve mağdur oldum. Mağdur olunca haber oldum, dolayısıyla hak arama noktasında bugün PTT Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nün önünde açıklama ihtiyacı hissettim. Elimizde kayıp olduğuna dair gönderdiğimiz evraklar var. Tabii arzu ediyoruz ki, bu tür şeylerin olmasın, insanların mağduriyet yaşanamasın veya erişilebilirlik olsun. Yani en çok üzüldüğüm şey de kaybettiğim emtianın miktarından ziyade PTT Genel Müdürlüğü'nde ulaşılacak kimsenin olmaması. Kargo sürecinde mesaj gelmemesi, hiçbir şekilde yetkililere ulaşamamak ve ciddiye alınmamak bir vatandaş olarak açıkçası beni çok üzdü” dedi.

'Değeri en az 35 bin lira'

Gönderdiği 'rubu tahtası’nın Osmanlı zamanından kaldığını ve değerinin en az 35 bin TL olduğunu belirten Halil İbrahim Sarıkaya, tazminat olarak verilen 700 TL’yi komik bulduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

“Osmanlı döneminde zaman zaman karşılaştığımız mezatlarda gördüğümüz astronomiyle ve güneşle takvimiyle ilgili Osmanlı'nın kullandığı rubu tahtası denilen bir şey vardır. Yani ahşap bir ağaç üzerine yapılmış rubu tahtası şeklinde bir emtia. Bunları zaman zaman kendi aramızda arkadaşlarımıza gönderiyoruz, değiştirme durumlarımız oluyor veya bedeli karşılığında el değiştirdiği oluyor. Mezatlardan aldığımız da olabiliyor. Yine buna benzer bir rubu tahtası şeklinde bir aracımız vardı. Bunu bedeli karşılığında İstanbul'daki bir arkadaşımıza gönderdik. Ancak PTT Kargo karşı tarafla iletişime geçiyor, onlar almadıklarını bize aylar sonra bir yazı göndererek kaybolduğunu resmi olarak belgeliyor ve bir tazminat hakkımız doğduğunu söylüyorlar. Bunu alıcı tarafına iletiyorlar, satıcıya herhangi bir bilgi verilmiyor. O da beni aradı, 'Tazminat hakkı doğdu, bunu da gönderici olarak senin alman gerekiyormuş, müracaat eder misin' dedi. Yine Eskişehir PTT Müdürlüğü'ne geldim, kargo servisine müracaatımı yaptım. Onlar da bir dilekçe vermem gerektiğini söylediler ve bedelini sordular. En alt 35 bin lira bir bedel olduğunu, bunun ucunun açık yani 150-200 bin liraya kadar da piyasa değeri olduğunu söyledim. Ancak yazmış olduğum dilekçeden sonra vermiş olduğum banka iban numarama 700 TL gibi bir bedel yattı.

Yani 35 bin liranın karşılığında bırakın yarısını yatırmayı, yani sadaka ya da fitre verir, dalga geçer gibi oldu. Üstelik bu süreçte ben vermiş olduğum mücadele içerisinde ne PTT Genel Müdürlüğü kaldı, ne AKİM'i, BİMER'i, CİMER'i kaldı, ne PTT Eskişehir Baş Müdürlüğü kaldı, ne de oradaki yetkililer kaldı. Hiçbir kimseye hiçbir şekilde ulaşamadım. Bulunması durumunda o bedel benden talep edilecekmiş. O kadar trajikomik ki keşke benim 35 bin TL değerindeki ürünüm bulunsa da bana verdikleri 700 TL'yi geri iade etsem. Yani güler misiniz, ağlar mısınız? Biz bugün PTT Müdürlüğüne güvenemezsek, nereye güveneceğiz? Özel şirketlerin kargolarının durumu malum zaten. Ben hukuksal anlamda bütün haklarımın saklı kalması şartıyla yasal haklarımı kullanacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Belki o 700 liranın karşılığında 70 bin lira harcayacağım ama en azından bu örnek olsun istiyorum. Herkesin PTT kargonun ne kadar vasat, ne kadar işine sadık olmayan ve ehil olmayan insanlar tarafından bilmesini istiyorum. PTT Genel Müdürü'nü de istifa etmeye davet ediyorum.”

ptt - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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